ผู้โดยสารสุดทน รุมสั่งสอนฝรั่งคลั่ง ทุบกระจกรถไฟแตก ชูนิ้วกลาง อวยเขมรดีกว่า

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 09:34 น.
ฝรั่งคลั่งบนรถไฟ ทุบกระจกแตก-ชูนิ้วกลางด่าคนไทย “ยอดแย่ สู้กัมพูชาไม่ได้” ทำร้าย จนท. จนผู้โดยสารทนไม่ไหวลุกฮือสั่งสอน

เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้แชร์คลิปวิดีโอของผู้ใช้รายหนึ่ง เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ที่ผ่านมา หลังพบนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติรายหนึ่งเดินทางมาพร้อมกับภรรยาชาวไทย แล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงบนขบวนรถ

โดยฝ่ายชายได้ก่อเหตุทุบกระจกหน้าต่างรถไฟจนแตก และพยายามเดินขอแอลกอฮอล์จากผู้อื่นแต่ไม่มีใครให้ จึงเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการชูนิ้วกลางให้ภรรยา ก่อนจะลามไปด่าทอผู้โดยสารคนอื่นพร้อมชูนิ้วกลางใส่คนทั้งโบกี้

นักท่องเที่ยวรายนี้ยังได้โวยวายดูหมิ่นประเทศไทยและคนไทยว่ายอดแย่ โดยเปรียบเทียบว่าอยู่ที่กัมพูชาดีกว่าไทยมาก แม้ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะพยายามนิ่งสงบเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะเนื่องจากเป็นยามวิกาลที่ต้องการพักผ่อน แต่ชายคนดังกล่าวกลับไม่หยุดโวยวายอยู่นานกว่า 15-20 นาที จนกระทั่งเจ้าหน้าที่รถไฟเข้ามาตรวจสอบและพยายามเจรจาด้วยท่าทีที่สุภาพ

นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติกำลังยืนโวยวายบนโบกี้รถไฟ
ทว่าชายชาวต่างชาติกลับทำตัวกร่างและด่าทอเจ้าหน้าที่ ไม่ยอมลงจากรถและพยายามจะต่อสู้ ทั้งยังก่อเหตุชกคนขับรถไฟและผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียง จนทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทนไม่ไหวพากันลุกขึ้นมาตอบโต้เพื่อสั่งสอนตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจไล่ทั้งสามีและภรรยาให้ลงที่สถานีถัดไป แต่สถานการณ์ยังคงวุ่นวายเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่แตะต้องตัว พร้อมกับไลฟ์สดด่าทอคนไทยอย่างต่อเนื่อง

ส่วนภรรยาชาวไทยนอกจากจะไม่ห้ามปรามแล้ว ยังร่วมด่าทอผู้โดยสารคนอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคาย เมื่อถึงเวลาต้องลงจากรถที่สถานี ฝ่ายชายยังคงตะโกนแผดเสียงและเดินกลับมาทุบกระจกหน้าต่างซ้ำอีกรอบโชคดีที่กระจกไม่แตก เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ากฎหมายบ้านเราอ่อนแอเกินไป จนทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มขาดความยำเกรงและกล้าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นนี้

