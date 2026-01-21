เปิดคลิป “นักมวยต่างชาติ” ถึงกับเหวอ หลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่บนเวที จนร้องไห้ออกมา
ไม่รู้จะสงสารดีไหม เมื่อมีคลิปที่นักมวยชาวต่างชาติทำผิดพลาดครั้งใหญ่ ด้วยการใช้เข่าเข้าปะทะนักมวยไทยขณะเสียหลักร่วงไปกองกับพื้น ก่อนถูกปรับแพ้ทันที
เมื่อวานนี้ (20 มกราคม) เพจเฟซบุ๊ก เรมินะ รีนะ แก่นนครสิงห์มวยไทยยิม/Reminaril ได้โพสต์คลิปนักมวยชาวต่างชาติที่ขึ้นเวทีกับนักมวยชาวไทย โดยมีจังหวะที่นักมวยต่างชาติใช้เข่าไปโดนเข้าที่ใบหน้าของนักมวยชาวไทยขณะที่เสียหลักลงไปนอนกับพื้น
เหตุการณ์ดังกล่าวทำเอานักมวยชาวต่างชาติรายนี้ถึงกับช็อก เพราะหลังจากที่เขาไปอย่างนั้น นักมวยไทยก็มีอาการมึน ไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ ก่อนที่เจ้าตัวจะคุกเข่าร้องไห้กลางเวที
แน่นอนว่าเมื่อคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไป ก็มีชาวเน็ตและแฟนมวยเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย โดยที่ส่วนใหญ่มองเป็นทางเดียวกันว่านักมวยชาวต่างชาติรายนี้ไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็นเพียงการลืมตัว เพราะต้องการชนะไฟต์นี้
อ้างอิง : Facebook เรมินะ รีนะ แก่นนรสิงห์มวยไทยยิม/ReminaRiina Kaennorsing muaythai gym
