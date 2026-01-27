มวย/MMA
อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้
ตำนานนักพากษ์มวยไทย “เปี๊ยก ปราจีน” เจ้าของวลีดังจากเวทีมวยไทย 7 สี ประกาศอำลาวงการ พากษ์ข้างสนามวันสุดท้าย 1 ก.พ. นี้
แม้ว่าจะมีการเปรยมาแล้วตั้งแต่เมื่อปีก่อน สำหรับการอำลาวงการของ “เปี๊ยก ปราจีน” หรือ ชัยทัต สละทาน นักพากษ์มวยไทยในตำนานจากเวทีมวยไทย 7 สี เจ้าของวลีเด็ด “ฉีกทุกความมันส์” ที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยประกาศว่าจะแขวนไมค์ในช่วงสิ้นปี พ.ศ.2568
ก่อนที่ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก SMM มวยไทยรายวัน ได้มีการยืนยันว่า “เปี๊ยก ปราจีน” จะอำลาหน้าที่การพากษ์มวยไทยข้างสนามหลังจบเกม มวยไทย 7 สี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่จะนี้
อ้างอิง : Facebook SMM มวยไทยรายวัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคลิป “นักมวยต่างชาติ” ถึงกับเหวอ หลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่บนเวที จนร้องไห้ออกมา
- ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา
20 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้
21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร
28 นาที ที่แล้ว
ข่าว
สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.
56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
หวั่นคดีล้ม แม่เห็นลูกโดนยิง 4 นัดต่อหน้าก่อนดับ เจอกล้องเสียไม่จริง-ร้องเปลี่ยนชุดสืบยกชุด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ศุภมาส” วอนเทคะแนนให้น้ำเงิน ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
“น้าเน็ก” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับมีลูก 2 คน ยันไม่ได้ปิดบัง แต่แค่ไม่บอกเพราะเหตุผลนี้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก
3 ชั่วโมง ที่แล้ว