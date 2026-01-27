มวย/MMA

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:40 น.
51

ตำนานนักพากษ์มวยไทย “เปี๊ยก ปราจีน” เจ้าของวลีดังจากเวทีมวยไทย 7 สี ประกาศอำลาวงการ พากษ์ข้างสนามวันสุดท้าย 1 ก.พ. นี้

แม้ว่าจะมีการเปรยมาแล้วตั้งแต่เมื่อปีก่อน สำหรับการอำลาวงการของ “เปี๊ยก ปราจีน” หรือ ชัยทัต สละทาน นักพากษ์มวยไทยในตำนานจากเวทีมวยไทย 7 สี เจ้าของวลีเด็ด “ฉีกทุกความมันส์” ที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยประกาศว่าจะแขวนไมค์ในช่วงสิ้นปี พ.ศ.2568

ก่อนที่ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก SMM มวยไทยรายวัน ได้มีการยืนยันว่า “เปี๊ยก ปราจีน” จะอำลาหน้าที่การพากษ์มวยไทยข้างสนามหลังจบเกม มวยไทย 7 สี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่จะนี้

อ้างอิง : Facebook SMM มวยไทยรายวัน

 

