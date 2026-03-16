อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

กลุ่มซ้อมมวยที่เพชรบูรณ์ โดนตำรวจแจ้งข้อหา”จัดมวยโดยไม่ได้ขออนุญาต” ทั้งที่เป็นการซ้อมกันเอง แถมสอนมวยให้เยาวชนฟรี
ก่อหน้านี้ สุวิทย์ ศิริเวช หรือ “มิสเตอร์ไฟต์” ออกมาโวยกรณีน้องๆ วัยรุ่นเพชรบูรณ์อยากมีกลุ่มซ้อมมวย และจัดกิจกรรมสอนมวยฟรีให้กับวัยรุ่น แต่กลับโดนตำรวจฟ้องข้อหา โดยรายละเอียดที่ลงไว้ในเฟซบุ๊กเมื่อ 15 มี.ค.69 ที่ผ่านมาระบุ “เป็นเรื่องปัญญาอ่อนที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำมวยสตรีทมาเลย อยากวอนผู้ใหญ่ทางเพชรบูรณ์ช่วยดูเคสนี้หน่อยครับ น้องๆ วัยรุ่นเพชรบูรณ์อยากมีกลุ่มซ้อมมวย และจัดกิจกรรมสอนมวยฟรีให้กับวัยรุ่น แต่กลับโดนตำรวจฟ้องข้อหา “จัดแข่งขันมวยโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีหมายมาส่งถึงบ้าน”
“ปัญญาอ่อนสิ้นดี ที่เห็นนี้แทบไม่ได้เป็นการจัดมวยสตรีทด้วยซ้ำ แค่จัดกิจกรรมรวมตัวกันซ้อมมวยและสอนมวยฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขนาดจัดลงนวมกันยังไม่ผิดอะไรเลยครับ จะเข้าพ.ร.บมวยก็ต่อเมื่อ มีค่าตัว มีเก็บบัตรค่าเข้า มีผลตัดสิน มีกรรมการ แม้กระทั่งจัดลงนวม 1 ยก 3 นาทียังไม่เข้าข่ายพรบ. ด้วยซ้ำ แต่นี่แค่จัดซ้อมและสอนมวยฟรีถึงขั้นส่งหมายศาลไปหาที่บ้าน ข้อหาจัดมวยโดยไม่ได้รับอนุญาต ดูตามคลิปแล้วกันครับ ยังไงฝากผู้ใหญ่ทางเพชรบูรณ์ช่วยดูเคสนี้หน่อยนะครับผมสงสารน้องๆที่อยากรวมกลุ่มออกกำลังกายกันครับ”
ล่าสุดวันนี้ (16 มี.ค.) เจ้าตัวเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากมีรายงานว่า กลุ่มซ้อมมวยดังกล่าวถูกตำรวจเพชรบูรณ์แจ้งข้อหาแล้ว แถมยังขู่ถ้าไม่รับผิดอาจเจอโทษหนกกว่าเก่าอีกด้วย
“อัพเดทกลุ่มซ้อมมวยที่เพชรบูรณ์ที่โดนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาข้อหา”จัดมวยโดยไม่ได้ขออนุญาต” ทั้งๆที่เป็นการซ้อมมวยกันเองและสอนมวยให้เยาวชนฟรี ”
“ล่าสุดได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจ โดยตำรวจแจ้งว่าถ้ายอมรับผิดตอนนี้ก็เสียค่าปรับครึ่งนึง ถ้าไม่ยอมรับก็แต่งทนายมาสู้ แล้วพูดด้วยว่าอาจจะเสียค่าปรับเยอะและมีโทษจำคุก (จากการจับกลุ่มออกกำลังกายเนี่ยนะ) โดยทางกลุ่มซ้อมได้โต้แย้งไปว่า ทุกอย่างที่ทำไม่เข้าข่ายพรบมวย (ใครสงสัยไปเปิดดูพรบมวยได้เลยว่าถ้าจะเข้าข่ายต้องเป็นยังไงบ้าง) โดยการจัดกลุ่มออกกำลังกายในเชิงนี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจาก กกท.”
“แต่ทางตำรวจแจ้งว่ามันมีการลงนวมเพราะงั้นต้องไปขอ กกท. ยังไงก็ผิด โธ่ งั้นกลุ่มซ้อมมวยทั่วประเทศคงโดนจับกันหมดแล้ว โดยเฉพาะยิมกูเนี่ย ซัดกันปางตาย น่าจะโดนโทษ 7 ชั่วโคตร ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อนแล้วทุเรศที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาตั้งแต่ทำวงการนี้มา วัยรุ่นยุคใหม่จับกลุ่มออกกำลังกายมันดีแค่ไหนแล้วครับ ยังไงฝากผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์ช่วยดูเคสนี้หน่อยนะครับ พูดแล้วผมก็อยากไปจัดสัญจรที่นู่นเลย”.
ต่อมาผู้ใช้เฟบุ๊กรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าตัวเองจัดมวยเถื่อนมาแล้ว 3 รอบ เข้ามาพิมพ์ให้กำลังใจ โดยระบุ ไม่แจ้ง ❌ ไม่จ่าย ✔️ รู้ๆ กันอยู่ ว้าเขาอยากได้อะไร “อย่าไปให้พวกแมร่ง”
อัปเดตล่าสุด สุวิทย์ ศิริเวช หรือ “มิสเตอร์ไฟต์” ระบุว่า ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์รับทราบเรื่องแล้ว ตอนนี้ได้ทำการช่วยเหลือน้องๆ กลุ่มซ้อมแล้ว โดยจัดการหาทนายมาสู้แล้วจะดำเนินการสนับสนุนให้วัยรุ่นเพชรบูรณ์ได้มีกลุ่มซ้อมมวยเป็นของตัวเอง “ฝากขอบคุณแทนน้องๆ ด้วยนะครับ”
ถึงตรงนี้ก็ต้องรอให้ฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองมะขามได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อความเป็นธรรมในมุมของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์.
