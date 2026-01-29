รวบ “เจอร์วอนตา เดวิส” นักมวยแชมป์โลก WBA หลังหนีหมายจับคดีทำร้ายร่างกาย 2 สัปดาห์

แชมป์โลกมวยสากลรุ่นไลต์เวต WBA “เจอร์วอนตา เดวิส” ถูกตำรวจรวบตัวที่ไมอามี หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีใช้ความรุนแรงในครอบครัว พยายามลักพาตัวและทำร้ายร่างกาย โดยมีหลักฐานกล้องวงจรปิดมัดตัวแน่น
วงการมวยโลกฉาวอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไมอามี การ์เดนส์ ร่วมกับทีมล่าผู้ร้ายข้ามแดนของสหรัฐฯ (US Marshals) บุกจับกุม “เจอร์วอนตา เดวิส” ยอดนักชกชาวอเมริกัน แชมป์โลกรุ่นไลต์เวตของสมาคมมวยโลก (WBA) ได้สำเร็จเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังเจ้าตัวหลบหนีการจับกุมนานกว่า 2 สัปดาห์ จากคดีความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน
สาเหตุ “เจอร์วอนตา เดวิส” ถึงถูกออกหมายจับ
ตำรวจไมอามี การ์เดนส์ ได้ออกหมายจับเดวิสเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา โดยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาติดตามตัวนานถึง 2 สัปดาห์ โดยประสานความร่วมมือกับ US Marshals จนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด
แถลงการณ์ของตำรวจระบุว่า เดวิสถูกกล่าวหาว่าใช้มือหนึ่งกระชากผมด้านหลังของเหยื่อ และใช้อีกมือบีบคอ ก่อนจะพยายามฉุดกระชากตัวเหยื่ออย่างรุนแรง
นักสืบ แกรี ฟลอเรนซิโอ เจ้าของคดี ยืนยันว่าได้รับและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว ซึ่งภาพเหตุการณ์สอดคล้องกับคำให้การของเหยื่อทุกประการ
ประวัติฉาวและคดีความรุมเร้า มีอะไรบ้าง
นอกจากการจับกุมครั้งล่าสุดนี้ เดวิสยังเผชิญกับมรสุมทางกฎหมายและข่าวฉาวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพนักมวยของเขาโดยตรง คอร์ทนีย์ รัสเซล อดีตแฟนสาว ได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อเดวิสเมื่อเดือนตุลาคมในข้อหาทำร้ายร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว ลักพาตัว และจงใจสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจ โดยเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) และขอให้มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน
เดิมทีเดวิสมีกำหนดขึ้นชกโชว์กับ เจค พอล ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นนักมวย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ไมอามี แต่ไฟต์ดังกล่าวต้องถูกยกเลิกไปหลังจากมีการยื่นฟ้องร้องคดีข้างต้น
ประวัติอาชญากรรม
ปี 2023 เคยถูกจำคุก 44 วัน ฐานละเมิดเงื่อนไขการกักบริเวณ 90 วัน จากคดีชนแล้วหนีที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดที่บัลติมอร์เมื่อปี 2020
เคยถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายและความรุนแรงในครอบครัวมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 และธันวาคม 2022 นอกจากนี้ เมื่อ 6 เดือนก่อน อดีตแฟนสาวอีกรายเพิ่งจะถอนฟ้องคดีความรุนแรงในครอบครัวไป
สถานการณ์ทางกฎหมายของเดวิสในครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสกว่าครั้งก่อน ๆ เนื่องจากมีหลักฐานภาพวงจรปิดที่ชัดเจน ซึ่งแฟนหมัดมวยทั่วโลกต้องจับตาดูกันต่อไปว่าอนาคตบนสังเวียนของแชมป์โลกรายนี้จะเป็นอย่างไร
ข้อมูลจาก : BBC SPORT, gervontaa
