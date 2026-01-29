ข่าวกีฬามวย/MMA

รวบ “เจอร์วอนตา เดวิส” นักมวยแชมป์โลก WBA หลังหนีหมายจับคดีทำร้ายร่างกาย 2 สัปดาห์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:44 น.
53
gervontaa

แชมป์โลกมวยสากลรุ่นไลต์เวต WBA “เจอร์วอนตา เดวิส” ถูกตำรวจรวบตัวที่ไมอามี หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีใช้ความรุนแรงในครอบครัว พยายามลักพาตัวและทำร้ายร่างกาย โดยมีหลักฐานกล้องวงจรปิดมัดตัวแน่น

วงการมวยโลกฉาวอีกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไมอามี การ์เดนส์ ร่วมกับทีมล่าผู้ร้ายข้ามแดนของสหรัฐฯ (US Marshals) บุกจับกุม “เจอร์วอนตา เดวิส” ยอดนักชกชาวอเมริกัน แชมป์โลกรุ่นไลต์เวตของสมาคมมวยโลก (WBA) ได้สำเร็จเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังเจ้าตัวหลบหนีการจับกุมนานกว่า 2 สัปดาห์ จากคดีความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน

สาเหตุ “เจอร์วอนตา เดวิส” ถึงถูกออกหมายจับ

ตำรวจไมอามี การ์เดนส์ ได้ออกหมายจับเดวิสเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา โดยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาติดตามตัวนานถึง 2 สัปดาห์ โดยประสานความร่วมมือกับ US Marshals จนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด

แถลงการณ์ของตำรวจระบุว่า เดวิสถูกกล่าวหาว่าใช้มือหนึ่งกระชากผมด้านหลังของเหยื่อ และใช้อีกมือบีบคอ ก่อนจะพยายามฉุดกระชากตัวเหยื่ออย่างรุนแรง

นักสืบ แกรี ฟลอเรนซิโอ เจ้าของคดี ยืนยันว่าได้รับและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว ซึ่งภาพเหตุการณ์สอดคล้องกับคำให้การของเหยื่อทุกประการ

ภาพของเกอร์วอนตา เดวิส ขณะทำการแข่งขันอย่างเข้มข้น
gervontaa

ประวัติฉาวและคดีความรุมเร้า มีอะไรบ้าง

นอกจากการจับกุมครั้งล่าสุดนี้ เดวิสยังเผชิญกับมรสุมทางกฎหมายและข่าวฉาวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพนักมวยของเขาโดยตรง คอร์ทนีย์ รัสเซล อดีตแฟนสาว ได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อเดวิสเมื่อเดือนตุลาคมในข้อหาทำร้ายร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว ลักพาตัว และจงใจสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจ โดยเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) และขอให้มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน

เดิมทีเดวิสมีกำหนดขึ้นชกโชว์กับ เจค พอล ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นนักมวย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ไมอามี แต่ไฟต์ดังกล่าวต้องถูกยกเลิกไปหลังจากมีการยื่นฟ้องร้องคดีข้างต้น

ประวัติอาชญากรรม

ปี 2023 เคยถูกจำคุก 44 วัน ฐานละเมิดเงื่อนไขการกักบริเวณ 90 วัน จากคดีชนแล้วหนีที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดที่บัลติมอร์เมื่อปี 2020

เคยถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายและความรุนแรงในครอบครัวมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 และธันวาคม 2022 นอกจากนี้ เมื่อ 6 เดือนก่อน อดีตแฟนสาวอีกรายเพิ่งจะถอนฟ้องคดีความรุนแรงในครอบครัวไป

สถานการณ์ทางกฎหมายของเดวิสในครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสกว่าครั้งก่อน ๆ เนื่องจากมีหลักฐานภาพวงจรปิดที่ชัดเจน ซึ่งแฟนหมัดมวยทั่วโลกต้องจับตาดูกันต่อไปว่าอนาคตบนสังเวียนของแชมป์โลกรายนี้จะเป็นอย่างไร

ข้อมูลจาก : BBC SPORT, gervontaa

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

รวบ “เจอร์วอนตา เดวิส” นักมวยแชมป์โลก WBA หลังหนีหมายจับคดีทำร้ายร่างกาย 2 สัปดาห์

11 นาที ที่แล้ว
บอนนี่ บลู เลื่อนภารกิจทุบสถิติเซ็กซ์มาราธอน เผยกลัวเดินกลับบ้านไม่ไหว ข่าวต่างประเทศ

อึ้งเหตุผล! ดาว OnlyFans ขอเลื่อนเซ็กซ์มาราธอน ทุบสถิติเก่า ฟาด 1057 คน ใน 12 ชม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มคดี หมอโหด พบประวัติขู่ฆ่า-ขืนใจอดีตภรรยา ก่อนจบที่โศกนาฏกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1 ก.พ. 69 จุดธูปปู่ได้เลขเบิ้ล แจกเลขท้ายเน้น ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม ข่าว

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ โวยตักอาหารไม่แบ่งคนอื่น ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ ข่าว

ชายหัวร้อน ด่าเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ เจอพลเมืองดีสวนกลับ ก่อนเดินหนี ไร้คำขอโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีท กันตพร ตอบชัดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องชายแก้มบุ๋ม บันเทิง

พีท กันตพร ตอบชัด ปมน้องชาย “แก้มบุ๋ม” ยัน แยกบ้านแล้ว ไม่ขอก้าวก่าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม แจงดราม่าตัดสูท 30 ล้าน ยันใช้งบบริหารตามระเบียบ ข่าว

ฟังชัด ๆ ประกันสังคม ตอบดราม่าตัดสูท 35 ล้าน ทำตามระเบียบ แต่ถูกมองฟุ่มเฟือย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ-เดลินิวส์-บางกอกทูเดย์ งวด 1/2/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รอดแล้ว! 4 พี่สาว เน็กชาลี ชนะคดีหมิ่นประมาท ศาลยกฟ้อง ไม่ต้องติดคุก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ตราด เขต 1 เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตราด 2569 รวม 7 คน 7 พรรค เลือกตั้ง 2569

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได๋ได๋ อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ โต้ข่าวดารารู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง บันเทิง

ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในภูมิภาคเอเชีย ข่าวต่างประเทศ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร? ทำไมทั้งโลกต้องจับตา หลังกวาดล้างใหญ่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARGE ผนึก แกร็บ ทุ่ม 400 ล้าน เตรียมเปิดสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อคนขับ Grab

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน ข่าว

ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:44 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอนนี่ บลู เลื่อนภารกิจทุบสถิติเซ็กซ์มาราธอน เผยกลัวเดินกลับบ้านไม่ไหว

อึ้งเหตุผล! ดาว OnlyFans ขอเลื่อนเซ็กซ์มาราธอน ทุบสถิติเก่า ฟาด 1057 คน ใน 12 ชม.

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

เปิดแฟ้มคดี หมอโหด พบประวัติขู่ฆ่า-ขืนใจอดีตภรรยา ก่อนจบที่โศกนาฏกรรม

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 1 ก.พ. 69 จุดธูปปู่ได้เลขเบิ้ล แจกเลขท้ายเน้น ๆ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
ประกันสังคมก้มหัวขอโทษปมระบบ 850 ล้านล่ม

สรยุทธ หลุดถาม แอปฯ 850 ล้านล่ม เฮงซวยไหม? ประกันสังคม ไหว้ขอโทษ-รับทุกคำวิจารณ์

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button