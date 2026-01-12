ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น
“ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย นักมวยจากสังเวียนดังศึก ONE Championship สู่บทบาทใหม่สนามการเมืองท้องถิ่น ขอบคุณชาวสุรินทร์วางใจ นั่งแท่นสมาชิก อบต. ป้ายแดง
สนามการเมืองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์กลับมาคึกคัก ! เมื่อยอดนักชกขวัญใจ นายสมบูรณ์ มีสิทธิ์ดี หรือที่แฟนมวยรู้จักกันในนาม “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” (หรือชื่อในวงการล่าสุด ราชสห์อีสาน เหล่าโชคเจริญราชสีห์) ตัดสินใจก้าวลงจากเวทีผ้าใบมาชิมลางในสนามการเมืองระดับรากหญ้า และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) เขตหมู่ที่ 4 ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า “เจ้าของฉายาซ้ายอุกกาบาต” สามารถชนะใจประชาชนในพื้นที่ กวาดคะแนนเสียงไปได้ 236 คะแนน ส่งผลให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต.ราม หน้าใหม่ป้ายแดงอย่างเป็นทางการ
หลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ กุหลาบดำ ซึ่งปัจจุบันสังกัดค่ายใหญ่อย่าง PK. แสนชัย ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อความสั้นๆ แต่แฝงด้วยความมุ่งมั่นว่า “ผ่านแล้วครับ ขอบคุณที่ไว้วางใจผมครับ”
ทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่งนายกอบต.ราม ผู้สมัครที่ชนะคะแนนครั้งนี้ ได้แก่ นายคำสิงห์ ชอบมี ผู้สมัครเบอร์ 2 ที่ได้คะแนนไป 2,577 คะแนน
สำหรับเส้นทางสายนักสู้ของ กุหลาบดำ นั้นถือว่ายังคงร้อนแรง แม้จะแบ่งเวลามาทำงานการเมือง โดยผลงาน 5 ไฟต์หลังสุดในรายการระดับโลกอย่าง วัน แชมเปียนชิพ (ONE Championship) เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันด้วยสถิติ ชนะ 4 แพ้ 1 โดยความพ่ายแพ้ล่าสุดเกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 137 ที่พ่ายคะแนนให้กับ ปตท. อภิชาติฟาร์ม ไปอย่างดุเดือดสูสี
