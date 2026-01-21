ข่าว

เพจดังทิ้งบอมบ์ คนดังภาพพจน์ใส พ่ายแพ้ความใคร่ ชาวเน็ตชี้เป้า วงการกฎหมาย เตรียมช็อก

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:51 น.
คนดังวงการกฎหมายถูกชาวเน็ตจับตามองหลังมีข่าวฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์.

Red Skull แย้ม “ไม่น่าปล่อยให้ความเงี่ยxครอบงำ” ทำเอาอึ้งจนไม่อยากเชื่อ ด้านเพจท่านเปา-อรรถรส ผสมโรงเตือนสติ “ผิดคือผิด” แม้จะสนิทแค่ไหน

(วันที่ 21 ม.ค. 69) กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับได้นอน เมื่อบรรดาเพจดังหลายสำนักพร้อมใจกันออกมาโพสต์ข้อความปริศนา (Blind Item) ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน โดยมุ่งเป้าไปที่ บุคคลที่มีชื่อเสียง รายหนึ่ง ที่กำลังจะมีข่าวฉาวเรื่องความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวหรือเรื่องทางเพศ ซึ่งขัดแย้งกับภาพลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างมาก

Red Skull เปิดประเด็น “พ่ายแพ้ความเงี่ยx”

จุดเริ่มต้นความสงสัยมาจากบัญชี X (Twitter) ของ Red Skull ที่ทวีตข้อความสุดแรงว่า “ไม่น่าปล่อยให้ความเงี่ยนครอบงำเลย….เห้อ เร็วๆ นี้น่าจะมีข่าวคนดังพ่ายแพ้ความเงี่ยนอีก 1 ฟังครั้งแรกกูยังไม่เชื่อเลยว่าแกจะเป็นไปได้ขนาดนั้น”

ข้อความนี้สร้างความฮือฮาเพราะมีการใช้คำว่า “ฟังครั้งแรกยังไม่เชื่อ” สะท้อนว่าบุคคลนี้ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีหรือน่าเชื่อถือมาก

Red Skull เปิดเผยว่าไม่อยากให้ความเงี่ยนครอบงำคนดังวงการกฎหมาย.
ภาพจาก : Red Skull

อรรถรส ขยี้ต่อ “พี่เขาดูเป็นคนใสๆ”

ตอกย้ำความช็อกด้วยเพจ อรรถรส ที่ออกมาโพสต์สปอยล์ปฏิกิริยาของคนรู้ข่าวว่า “เร็วๆ นี้มันจะมีข่าวหนึ่ง ที่แกรู้เรื่องคือ แกจะช็อค ถึงขั้นถามขึ้นมาว่า ‘จริงเหรอ’ ‘ไม่อยากเชื่อ’ ‘พี่เขาดูเป็นคนใสๆ ออก'”

เพจอรรถรสเผยว่าคนดังดูเป็นคนใสๆ แต่กลับมีข่าวฉาว.
ภาพจาก : อรรถรส

ท่านเปา เตือนสติ “สนิทแค่ไหน ผิดก็คือผิด”

ขณะที่เพจ ท่านเปา ได้ออกมาโพสต์ในเชิงหลักการคล้ายเป็นการดักคอหรือเตือนสติล่วงหน้าว่า “ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร ถ้าเรารู้จักกับเขาแล้วเค้าทำผิด เราไม่ควรปกป้องเขา… ถึงจะสนิทแค่ไหนถ้าผิดก็คือผิด เพียงแค่เราไม่ซ้ำเติมเขา…”

ท่านเปาเตือนว่าผิดคือผิด แม้จะสนิทกับคนดังวงการกฎหมาย.
ภาพจาก : ท่านเปา

จากคำใบ้ทั้งหมดที่ระบุว่า “ไม่อยากเชื่อ”, “ภาพลักษณ์ใสๆ” และโพสต์จากเพจแนวสอบสวน ทำให้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่บุคคลใน “วงการกฎหมาย” หรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคมสูง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อที่ชัดเจน ต้องรอติดตามการเฉลยอย่างใกล้ชิดต่อไป

Red Skull สร้างความฮือฮาด้วยการทวีตเกี่ยวกับคนดังวงการกฎหมาย.
ภาพจาก : Red Skull

