นาทีระทึก เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังกลางงานเทศกาล ทำนร.เจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามเรื่องความปลอดภัย
จากความสนุกกลางเป็นฝันร้าย เมื่อเครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังถล่มลงมา กลางงานแฟร์ในอินเดีย ทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามจากสังคมถึงเรื่องความปลอดภัย
บรรยากาศแห่งความสุขในงานเทศกาลท้องถิ่นที่เมืองฌาบูอา รัฐมัธยประเทศ ต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรม เมื่อเครื่องเล่นยอดฮิตเกิดพังครืนลงมาอย่างไม่คาดฝัน ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยเครื่องเล่นที่รู้จักกันในชื่อ “Dragon Swing” (มังกรแกว่ง) เกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงขณะที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมากกำลังนั่งอยู่บนเครื่อง
รายงานระบุว่าชิ้นส่วนสำคัญของโครงสร้างเกิดขาดออกจากกันกะทันหัน ทำให้ตัวเครื่องเล่นที่กำลังเหวี่ยงอยู่ร่วงกระแทกพื้นอย่างแรง
มีรายงานว่านักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลที่มาเที่ยวทัศนศึกษาได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 14 ราย ส่วนใหญ่มีอาการกระดูกหัก มีแผลฟกช้ำ และบาดเจ็บจากการกระแทกอย่างรุนแรง โดยบางรายยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาการสาหัส
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ว่อนเน็ตได้สร้างความโกรธแค้นให้กับสาธารณชน จนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงการตรวจสอบเครื่องเล่นในสวนสนุกชั่วคราว
ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสั่งตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดว่าเกิดจากความประมาท การบรรทุกน้ำหนักเกิน หรือการเพิกเฉยต่อการตรวจสภาพเครื่องเล่นตามระเบียบที่กำหนดไว้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย ผู้ดูแลเครื่องเล่นและผู้จัดงานอาจต้องเผชิญกับโทษทางกฎหมายขั้นรุนแรง
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าสวนสนุกเคลื่อนที่ตามงานเทศกาลต่างๆ มักมีมาตรการควบคุมที่หย่อนยาน ซึ่งอาจเปลี่ยนความสุขให้กลายเป็นภัยพิบัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
