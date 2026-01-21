ข่าวกีฬาฟุตบอล

เชลซี พบ ปาฟอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 11:32 น.
62

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง เชลซี พบ ปาฟอส ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS ปาฟอส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ ปาฟอส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สแตมฟอรืด บริดจส์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : X @ChelseaFC

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, ลีไว โคลวิลล์, เจมี่ กิตเท่นส์ และ มาโล กุสโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เอสเตเวา

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

ปาฟอส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อัลเบิร์ต เซลาเดส จะไม่มีชื่อของ เปเดรา ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ชูเอา คอร์เรา ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เนโอฟีตอส มิชาอิล พร้อมแนวรับ 3 คน เดอร์ริค ลุกคาสเซ่น, ดาวิด ลุยซ์, ดาบิด โกลดาร์ แดนกลางเป็น บรูโน่, อิวาน ซุนยิช, เปเป้ โรดริเกวส, มิสลาฟ ออร์ซิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เชา คอร์ไรอา, วล๊าด ดราโกเมียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อันแดร์ซอน ซิลวา

Credit : PAFOS FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – ปาฟอส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 17/01/26 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

ปาฟอส

  • 17/01/26 แพ้ โอลิมเปียกอส นิโคเซีย 0-2 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
  • 12/01/26 ชนะ โอโมเนีย อาราดิปปู 2-0 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
  • 07/01/26 ชนะ อาคริตาส ชโลราก้า 2-1 (ไซปรัส คัพ)
  • 04/01/26 แพ้ อพอลลอน ลิมาสซอล 1-2 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
  • 14/12/25 ชนะ เอโนซิส เนออน พาราลิมนิ 2-0 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

ปาฟอส (3-4-2-1) : เนโอฟีตอส มิชาอิล (GK) – เดอร์ริค ลุกคาสเซ่น, ดาวิด ลุยซ์, ดาบิด โกลดาร์ – บรูโน่, อิวาน ซุนยิช, เปเป้ โรดริเกวส, มิสลาฟ ออร์ซิช – เชา คอร์ไรอา, วล๊าด ดราโกเมียร์ – อันแดร์ซอน ซิลวา

Credit : PAFOS FC

Thaiger ทายผลบอล เชลซี 2-0 ปาฟอส

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69 หวยลาว

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

9 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว. ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

38 นาที ที่แล้ว
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี ข่าว

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

39 นาที ที่แล้ว
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่ ข่าวการเมือง

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดคลิป “นักมวยต่างชาติ” ถึงกับเหวอ หลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่บนเวที จนร้องไห้ออกมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนดังวงการกฎหมายถูกชาวเน็ตจับตามองหลังมีข่าวฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์. ข่าว

เพจดังทิ้งบอมบ์ คนดังภาพพจน์ใส พ่ายแพ้ความใคร่ ชาวเน็ตชี้เป้า วงการกฎหมาย เตรียมช็อก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เชตวัน” ผู้สมัครพรรค ปชน. ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ ข่าวดารา

วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง ข่าว

นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดภารกิจดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้มแจง สาวสวยท้าวแชร์ล้ม เป็นแค่แฟนคลับ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ นักร้องแอดมิตรพ. ป่วยไข้หวัดใหญ่ ข่าวดารา

ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด ทรัมป์ เตือนคนไทยเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย รับมือสงครามยุคใหม่ หลัง ทรัมป์ ขู่บุกกรีนแลนด์ แฉแผนที่ยึดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ปาฟอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังกลางงานเทศกาล ทำนร.เจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉการใช้เงินประกันสังคม 12 ล้านในการปรับปรุงโรงอาหาร ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กาลาตาซาราย พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 11:32 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button