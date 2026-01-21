เชลซี พบ ปาฟอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง เชลซี พบ ปาฟอส ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS ปาฟอส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ ปาฟอส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สแตมฟอรืด บริดจส์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, ลีไว โคลวิลล์, เจมี่ กิตเท่นส์ และ มาโล กุสโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เอสเตเวา
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
ปาฟอส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อัลเบิร์ต เซลาเดส จะไม่มีชื่อของ เปเดรา ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ชูเอา คอร์เรา ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เนโอฟีตอส มิชาอิล พร้อมแนวรับ 3 คน เดอร์ริค ลุกคาสเซ่น, ดาวิด ลุยซ์, ดาบิด โกลดาร์ แดนกลางเป็น บรูโน่, อิวาน ซุนยิช, เปเป้ โรดริเกวส, มิสลาฟ ออร์ซิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เชา คอร์ไรอา, วล๊าด ดราโกเมียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อันแดร์ซอน ซิลวา
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – ปาฟอส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 17/01/26 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)
- 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
ปาฟอส
- 17/01/26 แพ้ โอลิมเปียกอส นิโคเซีย 0-2 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
- 12/01/26 ชนะ โอโมเนีย อาราดิปปู 2-0 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
- 07/01/26 ชนะ อาคริตาส ชโลราก้า 2-1 (ไซปรัส คัพ)
- 04/01/26 แพ้ อพอลลอน ลิมาสซอล 1-2 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
- 14/12/25 ชนะ เอโนซิส เนออน พาราลิมนิ 2-0 (ไซปรัส เฟิร์ส ดิวิชัน)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
ปาฟอส (3-4-2-1) : เนโอฟีตอส มิชาอิล (GK) – เดอร์ริค ลุกคาสเซ่น, ดาวิด ลุยซ์, ดาบิด โกลดาร์ – บรูโน่, อิวาน ซุนยิช, เปเป้ โรดริเกวส, มิสลาฟ ออร์ซิช – เชา คอร์ไรอา, วล๊าด ดราโกเมียร์ – อันแดร์ซอน ซิลวา
Thaiger ทายผลบอล เชลซี 2-0 ปาฟอส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: