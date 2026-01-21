ศาลญี่ปุ่น พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต มือสังหาร “ชินโซ อาเบะ” อดีตนายกรัฐมนตรี
ศาลญี่ปุ่น พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต มือสังหาร ชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรี แค้นเกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนาทำครอบครัวหมดตัว
เมื่อวันที่ 21 มกราคม สำนักข่าว NHK รายงานว่า ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนาย ยามานากะ เท็ตซึยะ มือยิงลอบสังหารนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ขณะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในจังหวัดนารา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยคำตัดสินดังกล่าวเป็นไปตามที่อัยการเรียกร้อง
สำหรับนายเท็ตซึยะนั้นให้สารภาพว่าสาเหตุที่เขาลอบสังหารนายอาเบะเพราะเขามองว่าอดีตนายกญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับคริสตจักรแห่งความสามัคคี โดยลัทธิดังกล่าวกดดันให้แม่เขาบริจาคเงินอย่างต่อเนื่องเป็นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเยน (ประมาณ 22.5 ล้านบาท) จนครอบครัวหมดตัว
นายเท็ตซึยะกล่าวว่าเขาทำไปเพราะเขาอยากแก้แค้น หลังจากที่น้องชายของเขาฆ่าตัวตาย ซึ่งคัดค้านความเชื่อของแม่มาตลอด และการที่เขาได้เห็นวิดีโอที่นายอาเบะกล่าวกับกลุ่มศาสนาดังกล่าวทำให้เขารู้สึกสิ้นหวัง
ซึ่งในการสอบปากคำครั้งสุดท้ายนายเท็ตซึยะได้ขอโทษครอบครัวของนายอาเบะ พร้อมกล่าวว่าพวกเขาคงต้องทนทุกข์ทรมานมากว่าสามปี หลังจากที่เขาลงมือสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี
