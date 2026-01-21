ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ อินฟลูฯสาวญี่ปุ่น หลังรีวิวแอร์อินเดียสุดเหยียด ลั่น “มีแต่คนอินเดียเต็มลำ”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 10:01 น.
61

กลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่น อิเกะจัง โพสต์รีวิวสายการบิน แอร์อินเดีย ด้วยถ้อยคำที่มองว่าเหยียดเชื้อชาติ หลังพูดว่า “ทั้งลำเต็มไปด้วยคนอินเดีย”

คลิปวิดีโอท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์สาวชาวญี่ปุ่นอย่าง “อิเกะจัง” (Ikechan) ที่โพสต์เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา กลายเป็นชนวนเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวเน็ตสองสัญชาติ หลังจากเธอแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปอินเดียครั้งแรกด้วยสายการบินแห่งชาติของอินเดีย

เริ่มจากแคปชันเจ้าปัญหาที่เธอโพสต์บน X (Twitter) และ YouTube ของเธอ โดยระบุข้อความว่า “นั่ง Air India ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแย่ เพื่อไปอินเดียครั้งแรกในชีวิต!! บนเครื่องเต็มไปด้วยคนอินเดีย”

นอกเหนือจากคำพูดแล้ว ภาพหน้าปกวิดีโอ (Thumbnail) ในตอนแรกยังถูกวิจารณ์ว่ามีการอ้างถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกของ Air India เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

แม้ใน YouTube จะมียอดวิวหลักแสน แต่ในแพลตฟอร์ม X ภาพดังกล่าวถูกส่งต่อและมียอดเข้าชมสูงถึง 24 ล้านครั้งจนถึงปัจจุบัน

การกระทำของเธอทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากหลายมุมมอง มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า “ญี่ปุ่นเคยเป็นประเทศในฝันของฉัน เพราะฉันเชื่อมาตลอดว่าคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยและให้เกียรติทุกคน แต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้ฉันหมดความศรัทธาและไม่อยากไปญี่ปุ่นอีกต่อไป”

ในขณะเดียวกัน มีบางส่วนมองว่าคนอินเดียควร “หัดรับฟังคำวิจารณ์” และมองว่าความซื่อตรงของเธอก็มีราคาที่ต้องจ่าย แต่ก็มีคนโต้กลับว่าการวิจารณ์บริการกับการใช้ถ้อยคำเชิงเหยียดเชื้อชาตินั้นต่างกัน

หลังจากทัวร์ลงอย่างหนัก “อิเกะจัง” ได้ออกมาขอโทษและชี้แจงว่าเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายแอบแฝงในการทำภาพหน้าปก และได้ทำการแก้ไขข้อความบางส่วนแล้ว พร้อมวอนขอให้ทุกคนดูวิดีโอให้จบก่อนจะตัดสินจากคลิปสั้นๆ หรือแค่แคปชัน

แม้เจ้าตัวจะพยายามอธิบายว่าเธอทุ่มเทกับการทำคอนเทนต์อย่างมาก แต่ดูเหมือนว่าความโกรธเคืองของชาวเน็ตอินเดียจะยังไม่สงบลงง่ายๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เธอดูประหลาดใจกับการที่สายการบินแห่งชาติของอินเดียจะมี “คนอินเดีย” อยู่เต็มเครื่อง ที่ถูกมองว่าเป็นตรรกะที่ไร้เหตุผลและมีอคติ

อ้างอิง : indianexpress.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน

3 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แฉการใช้งบประกันสังคมในการสร้างโรงอาหารติดแอร์ ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รฟท. ซ่อมเสร็จแล้วรางรถไฟจุดเครนถล่ม ยังไม่เคาะกลับมาเปิดเมื่อไหร่

14 นาที ที่แล้ว
พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น! บันเทิง

พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!

26 นาที ที่แล้ว
อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบญี่ปุ่น เสียชีวิตวัย 27 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบคนดัง จากไปวัยเพียง 27 โรคมะเร็งหายากคร่าชีวิต

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเอาผิดเพจดัง ปล่อยข่าวตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค

36 นาที ที่แล้ว
นักข่าวเกาหลี แฉยับ &quot;ซึงรี&quot; ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง &quot;Burning Sun 2&quot; พัวพันแก๊งจีนเทา ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลี แฉยับ “ซึงรี” ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง Burning Sun 2 พัวพันแก๊งจีนเทา

37 นาที ที่แล้ว
What caused today&#039;s rain? The Meteorological Department reveals the mystery of the &quot;cold and wet&quot; weather; Bangkok residents prepare for bipolar weather. ข่าว

ฝนตกวันนี้ เกิดจากอะไร? ทั้งหนาว ทั้งเปียก คนกรุงเตรียมรับมืออากาศไบโพลาร์

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมออกหมายเรียก “บิ๊กโจ๊ก” หลังโดนแจ้งความ ทำร้ายร่างกาย ตบบ้องหูฉีก

59 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทองรูปพรรณขายออกที่ 71,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทะยานแรง 1,050 ทองรูปพรรณ พุ่งแตะ 71,450 บาทแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย ยันสบายดี หลังคนห่วงหนักลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ข่าวดารา

อาการล่าสุด เบิร์ด ธงไชย หลังแฟนเพลงห่วงหนักพูดไม่ชัด ขอบคุณความห่วงใย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถามกลับ ชูวิทย์ ด่าพรรคประชาชน ใครได้โยชน์? พร้อมฝากตั้งสติ-ดูแลสุขภาพ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ถามกลับ ชูวิทย์ ด่าพรรคประชาชน ใครได้โยชน์? พร้อมฝากตั้งสติ-ดูแลสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ อินฟลูฯสาวญี่ปุ่น หลังรีวิวแอร์อินเดียสุดเหยียด ลั่น “มีแต่คนอินเดียเต็มลำ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สส.เดนมาร์ก เดือดแจกฟักให้ “ทรัมป์” โมโหพยายามครอบครองกรีนแลนด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่สลด! “ไอ้แซม” ฆ่าโหดสาว พนง.โรงแรมหัวหิน ไร้ท่าทีสำนึกผิด พบประวัติเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สน.ประเวศ เจอชายเร่ร่อนพกบัตร อ้างซุ่มหาข่าว ที่แท้เก็บตกบัตรเก่าได้ ข่าว

เนียนมาก ชายเร่ร่อน อ้างตำรวจปลอมตัวมา ผมรุงรัง-ไม่ใส่เสื้อ เฉลยความจริง มีคดีพลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซนี่ ทีวี ประกาศขายหุ้น 51% ให้ TCL คุมธุรกิจทีวีใหม่ เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน 60 ปี Sony ขายหุ้นทีวี 51% ให้ TCL จีนคุมเบ็ดเสร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” สั่งปลดรองผู้นำ เซ่นปมโรงงามล้มเหลว ชี้เหมือน “เอาแพะมาลากเกวียน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยภาพพระพุทธรูปปราสาทตาเมือนธม สมบูรณ์เหมือนเดิม ไม่โดนสะเก็ดระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝุ่น PM 2.5 กทม. เช้าวันนี้ ปทุมวัน-ลาดกระบัง เกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครอีก? เพจดังเม้าท์แรง พระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอด “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวาดเสียว! รถพุ่งทะลุกำแพงปูน ย่านพระราม 4 ค้างอยู่กลางอากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ร่ายยาวอัด “ธนาธร” เลอะเทอะ ทำพรรคส้มอดเป็นรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครบรอบ 4 ปี หมอกระต่ายเสียชีวิต ครอบครัววอนรัฐมีนโยบายลดอุบัติเหตุจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? รถไฟตกรางในสเปนซ้ำ ใกล้บาร์เซโลนา เสียชีวิตแล้ว 37 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 10:01 น.
61
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน

“ชนนพัฒฐ์” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
สส.ไอซ์ แฉการใช้งบประกันสังคมในการสร้างโรงอาหารติดแอร์

สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

รฟท. ซ่อมเสร็จแล้วรางรถไฟจุดเครนถล่ม ยังไม่เคาะกลับมาเปิดเมื่อไหร่

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!

พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button