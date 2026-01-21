ทัวร์ลงยับ อินฟลูฯสาวญี่ปุ่น หลังรีวิวแอร์อินเดียสุดเหยียด ลั่น “มีแต่คนอินเดียเต็มลำ”
กลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่น อิเกะจัง โพสต์รีวิวสายการบิน แอร์อินเดีย ด้วยถ้อยคำที่มองว่าเหยียดเชื้อชาติ หลังพูดว่า “ทั้งลำเต็มไปด้วยคนอินเดีย”
คลิปวิดีโอท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์สาวชาวญี่ปุ่นอย่าง “อิเกะจัง” (Ikechan) ที่โพสต์เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา กลายเป็นชนวนเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวเน็ตสองสัญชาติ หลังจากเธอแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปอินเดียครั้งแรกด้วยสายการบินแห่งชาติของอินเดีย
เริ่มจากแคปชันเจ้าปัญหาที่เธอโพสต์บน X (Twitter) และ YouTube ของเธอ โดยระบุข้อความว่า “นั่ง Air India ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแย่ เพื่อไปอินเดียครั้งแรกในชีวิต!! บนเครื่องเต็มไปด้วยคนอินเดีย”
นอกเหนือจากคำพูดแล้ว ภาพหน้าปกวิดีโอ (Thumbnail) ในตอนแรกยังถูกวิจารณ์ว่ามีการอ้างถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกของ Air India เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
แม้ใน YouTube จะมียอดวิวหลักแสน แต่ในแพลตฟอร์ม X ภาพดังกล่าวถูกส่งต่อและมียอดเข้าชมสูงถึง 24 ล้านครั้งจนถึงปัจจุบัน
評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです・・・🇮🇳https://t.co/ZkjlhmgUMI pic.twitter.com/zuiX3Tn0pR
— いけちゃん (@ikechan0920) January 17, 2026
การกระทำของเธอทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากหลายมุมมอง มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า “ญี่ปุ่นเคยเป็นประเทศในฝันของฉัน เพราะฉันเชื่อมาตลอดว่าคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยและให้เกียรติทุกคน แต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้ฉันหมดความศรัทธาและไม่อยากไปญี่ปุ่นอีกต่อไป”
ในขณะเดียวกัน มีบางส่วนมองว่าคนอินเดียควร “หัดรับฟังคำวิจารณ์” และมองว่าความซื่อตรงของเธอก็มีราคาที่ต้องจ่าย แต่ก็มีคนโต้กลับว่าการวิจารณ์บริการกับการใช้ถ้อยคำเชิงเหยียดเชื้อชาตินั้นต่างกัน
หลังจากทัวร์ลงอย่างหนัก “อิเกะจัง” ได้ออกมาขอโทษและชี้แจงว่าเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายแอบแฝงในการทำภาพหน้าปก และได้ทำการแก้ไขข้อความบางส่วนแล้ว พร้อมวอนขอให้ทุกคนดูวิดีโอให้จบก่อนจะตัดสินจากคลิปสั้นๆ หรือแค่แคปชัน
แม้เจ้าตัวจะพยายามอธิบายว่าเธอทุ่มเทกับการทำคอนเทนต์อย่างมาก แต่ดูเหมือนว่าความโกรธเคืองของชาวเน็ตอินเดียจะยังไม่สงบลงง่ายๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เธอดูประหลาดใจกับการที่สายการบินแห่งชาติของอินเดียจะมี “คนอินเดีย” อยู่เต็มเครื่อง ที่ถูกมองว่าเป็นตรรกะที่ไร้เหตุผลและมีอคติ
อ้างอิง : indianexpress.com
