สื่อเกาหลี แฉยับ “ซึงรี” ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง Burning Sun 2 พัวพันแก๊งจีนเทา

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 10:38 น.
นักข่าวเกาหลี แฉยับ "ซึงรี" ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง "Burning Sun 2" พัวพันแก๊งจีนเทา

นักข่าวเกาหลี แฉยับ “ซึงรี” ซุ่มเงียบกัมพูชา สังสรรค์ระดับบิ๊กแก๊งสีเทา เล็งผุดโปรเจกต์ “Burning Sun 2” เผยปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ไทยเป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องยูทูบช่องหนึ่งว่า “ซึงรี” อดีตสมาชิกวง BIGBANG กำลังมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในประเทศกัมพูชา โดยมีเบาะแสระบุว่าอดีตนักร้องดังกำลังสังสรรค์และจัดปาร์ตี้ร่วมกับระดับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจสีเทา ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และธุรกิจคาสิโน

รายงานระบุว่า ซึงรี มีความพยายามที่จะผลักดันธุรกิจสถานบันเทิงแห่งใหม่ในกัมพูชา ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้าง “Burning Sun แห่งที่ 2” แต่ทว่าแผนการดังกล่าวอาจต้องชะงักลง หลังหุ้นส่วนทางธุรกิจคนสำคัญเพิ่งถูกจับกุมและมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศจีน ทำให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการลงทุนเริ่มมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่

&quot;ซึงรี&quot; อดีตสมาชิกวง Big Bang จากคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็น
FB/ BIGBANG VIP BOLIVIA SANTA CRUZ

สำหรับเครือข่ายที่ถูกเชื่อมโยงกับ ซึงรี คือ “Prince Group” ในกัมพูชา ซึ่งกำลังถูกนานาชาติจับตามองในฐานะผู้ดำเนินการ “นิคมไท่จึ” ที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมร้ายแรง ทั้งการค้ามนุษย์ การกักขังหน่วงเหนี่ยว และการฉ้อโกงออนไลน์ โดยประธานกลุ่มอย่าง “เฉิน จื้อ” ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สั่งฟ้องและถูกคว่ำบาตร ซึ่งสอดคล้องกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ ซึงรี เคยไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงของเครือนี้ และกล่าวอ้างบนเวทีว่าจะพา จีดราก้อน มาร่วมงานด้วย

ผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ มองว่า แม้ ซึงรี จะหมดอนาคตในวงการบันเทิงเกาหลีไปแล้ว แต่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ชื่อเสียงในฐานะ “อดีตสมาชิก BIGBANG” ยังคงมีอิทธิพล จึงมีการใช้จุดนี้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่อาจผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันมีรายงานว่า ซึงรี ใช้ชีวิตเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยเป็นหลัก และยังคงตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้จะพ้นโทษคดี Burning Sun มาแล้วก็ตาม

ที่มา: iMBC

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

