สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ที่สนาม ฟอร์ทูน่า อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สลาเวีย ปราก VS บาร์เซโลนา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ฟอร์ทูน่า อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สลาเวีย ปราก
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยินดริช เทรปิซอฟสกี้ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่ง 11 ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยินดริช สตาเนค พร้อมกองหลัง 4 คน เดวิด โมเซส, เดวิด ซิม่า, สเตปาน ชาลูเปค, ยูซูฟา เอ็มบอชี่ แดนกลางเป็น มิเชล ซาดิเลค, โทมัส เยลิเนค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โพรว็อด, ยูซูฟา ซานยัง ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทมัส โชรี่
บาร์เซโลนา
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ภายใต้การคุมทัพของ ฮันซี่ ฟลิค จะไม่มีชื่อของ กาบี้ กับ อันเดรส คริสเตนเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลามีน ยามาล กับ โรนัลด์ อเราโฮ่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เนโอฟีตอส มิชาอิล พร้อมแนวรับ 3 คน เดอร์ริค ลุกคาสเซ่น, ดาวิด ลุยซ์, ดาบิด โกลดาร์ แดนกลางเป็น บรูโน่, อิวาน ซุนยิช, เปเป้ โรดริเกวส, มิสลาฟ ออร์ซิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เชา คอร์ไรอา, วล๊าด ดราโกเมียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อันแดร์ซอน ซิลวา
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สลาเวีย ปราก – บาร์เซโลนา
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 05/11/19 บาร์เซโลนา 0-0 สลาเวีย ปราก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/10/19 สลาเวีย ปราก 1-2 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สลาเวีย ปราก
- 15/01/26 ชนะ บรานน์ 2-1 (กระชับมิตร)
- 10/01/26 เสมอ คาร์ลสรูเชอร์ 1-1 (กระชับมิตร)
- 06/01/26 แพ้ บาเซิล 3-4 (กระชับมิตร)
- 13/12/25 ชนะ แจ็บโลเนก 4-3 (เช็ก เฟิร์ส ลีก)
- 09/12/25 แพ้ สเปอร์ส 0-3(ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
บาร์เซโลนา
- 18/01/26 แพ้ เรอัล โซเซียดาด 1-2 (ลาลีกา)
- 15/01/26 ชนะ ราซิง ซานตาเดร์ 2-0 (โกปา เดล เรย์)
- 11/01/26 ชนะ เรอัล มาดริด 3-2 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
- 07/01/26 ชนะ แอธ.บิลเบา 5-0 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
- 03/01/26 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สลาเวีย ปราก (4-2-3-1) : ยินดริช สตาเนค (GK) – เดวิด โมเซส, เดวิด ซิม่า, สเตปาน ชาลูเปค, ยูซูฟา เอ็มบอชี่ – มิเชล ซาดิเลค, โทมัส เยลิเนค – เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โพรว็อด, ยูซูฟา ซานยัง – โทมัส โชรี่
บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เอริค การ์เซีย, อเล็กซ์ บัลเด้ – เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง – เปา ตอร์เรส, เฟร์มิน โลเปซ, ดานี่ โอลโม่ – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
Thaiger ทายผลบอล สลาเวีย ปราก 0-2 บาร์เซโลนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: