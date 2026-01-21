ข่าวกีฬาฟุตบอล

สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 13:30 น.
21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ที่สนาม ฟอร์ทูน่า อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สลาเวีย ปราก VS บาร์เซโลนา ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ฟอร์ทูน่า อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : SK Slavia Praha

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สลาเวีย ปราก

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยินดริช เทรปิซอฟสกี้ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่ง 11 ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยินดริช สตาเนค พร้อมกองหลัง 4 คน เดวิด โมเซส, เดวิด ซิม่า, สเตปาน ชาลูเปค, ยูซูฟา เอ็มบอชี่ แดนกลางเป็น มิเชล ซาดิเลค, โทมัส เยลิเนค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โพรว็อด, ยูซูฟา ซานยัง ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทมัส โชรี่

Credit : SK Slavia Praha

บาร์เซโลนา

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ภายใต้การคุมทัพของ ฮันซี่ ฟลิค จะไม่มีชื่อของ กาบี้ กับ อันเดรส คริสเตนเซ่น ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลามีน ยามาล กับ โรนัลด์ อเราโฮ่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เนโอฟีตอส มิชาอิล พร้อมแนวรับ 3 คน เดอร์ริค ลุกคาสเซ่น, ดาวิด ลุยซ์, ดาบิด โกลดาร์ แดนกลางเป็น บรูโน่, อิวาน ซุนยิช, เปเป้ โรดริเกวส, มิสลาฟ ออร์ซิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เชา คอร์ไรอา, วล๊าด ดราโกเมียร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อันแดร์ซอน ซิลวา

Credit : FC Barcelona

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สลาเวีย ปราก – บาร์เซโลนา

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/11/19 บาร์เซโลนา 0-0 สลาเวีย ปราก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/10/19 สลาเวีย ปราก 1-2 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สลาเวีย ปราก

  • 15/01/26 ชนะ บรานน์ 2-1 (กระชับมิตร)
  • 10/01/26 เสมอ คาร์ลสรูเชอร์ 1-1 (กระชับมิตร)
  • 06/01/26 แพ้ บาเซิล 3-4 (กระชับมิตร)
  • 13/12/25 ชนะ แจ็บโลเนก 4-3 (เช็ก เฟิร์ส ลีก)
  • 09/12/25 แพ้ สเปอร์ส 0-3(ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

บาร์เซโลนา

  • 18/01/26 แพ้ เรอัล โซเซียดาด 1-2 (ลาลีกา)
  • 15/01/26 ชนะ ราซิง ซานตาเดร์ 2-0 (โกปา เดล เรย์)
  • 11/01/26 ชนะ เรอัล มาดริด 3-2 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
  • 07/01/26 ชนะ แอธ.บิลเบา 5-0 (ซูเปอร์โกปา เด เอสปานา)
  • 03/01/26 ชนะ เอสปันญ่อล 2-0 (ลาลีกา)
Credit : SK Slavia Praha

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สลาเวีย ปราก (4-2-3-1) : ยินดริช สตาเนค (GK) – เดวิด โมเซส, เดวิด ซิม่า, สเตปาน ชาลูเปค, ยูซูฟา เอ็มบอชี่ – มิเชล ซาดิเลค, โทมัส เยลิเนค – เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โพรว็อด, ยูซูฟา ซานยัง – โทมัส โชรี่

บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เอริค การ์เซีย, อเล็กซ์ บัลเด้ – เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง – เปา ตอร์เรส, เฟร์มิน โลเปซ, ดานี่ โอลโม่ – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

Credit : FC Barcelona

Thaiger ทายผลบอล สลาเวีย ปราก 0-2 บาร์เซโลนา

 

