รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่
รวมนโยบาย “เต้ มงคลกิตติ์” สุดล้ำ ตั้งกองทัพอวกาศ-ซื้อนิวเคลียร์-ให้สิทธิเมียมี 4 ผัว-ดึงหน้าฟรี มั่นใจ 10 ปีไทยครองโลก
นับถอยหลังเข้าสู่โหมดเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง บรรยากาศการเมืองเริ่มคึกคักเมื่อแต่ละพรรคต่างงัดกลยุทธ์เด็ดออกมามัดใจประชาชน แต่ที่สร้างความฮือฮาและเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้มากที่สุดในขณะนี้ หนีไม่พ้นนโยบายของ “เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ที่ประกาศชุดนโยบายแบบจัดหนัก จัดเต็ม ครอบคลุมตั้งแต่นอกโลกไปจนถึงเรื่องบนเตียง จนชาวเน็ตต้องขยี้ตารัวๆ
สำหรับนโยบายที่ “เต้ มงคลกิตติ์” ได้ประกาศออกมานั้น มีความหลากหลายและแปลกใหม่จนกลายเป็นไวรัล โดยรวบรวมนโยบายต่างๆ ไว้ดังนี้
- จัดตั้งกองทัพอวกาศ บรรจุนักรบ 3,000 อัตรา และตั้งฐานทัพอวกาศ
- เตรียมทาบทาม “อีลอน มัสก์” เป็นประธานที่ปรึกษานายกฯ ด้านเทคโนโลยีอวกาศไทย
- จัดทริปพาคนไทยไปอวกาศ
- สร้างเซ็นทรัลเวสเกต สาขาดาวอังคาร สาขาดาวพฤหัส สาขาดาวศุกร์ และ สาขาดวงจันทร์
- เพิ่มเงินซื้ออาวุธ และกำลังพลกองทัพ 200,000 ล้านบาท/ปี
- จัดซื้อระเบิดนิวเคลียร์จำนวน 10 ลูก ลูกละ 640 ล้านบาท
- เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกที่ดูแลปกป้องดินแดนไทย บัตรชั้น 1-2-3-4 3,000 บาท/เดือน
- Thailand First เนรเทศชาวกัมพูชากลับประเทศทันที 200,000 คน
- หากได้เป็นนายกฯ ฮุน เซน จะต้องมากราบเท่าเพื่อร้องขอชีวิต จะทำเช่นเดียวกันกับ ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา
- เพิ่มเงินเดือน 10% สำหรับวัยทำงาน ผู้ชายวิดพื้นวันละ 100 ครั้ง ส่วนผู้หญิงวันละ 40 ครั้ง
- ตรวจครรภ์ 2 ขีด รับ 10,000 บาท พร้อมกับค่าดูแลอีกเดือนละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท แก้วิกฤติเด็กเกิดน้อย
- มีลูกได้งดภาษี ภงด. 90-91
- สตรีสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน
- แก้วิกฤตเด็กเกิดน้อย รับยาชูกำลังฟรี ถ้ามีลูก งดเก็บภาษี 7 ปี
- จัดหาคู่ให้กับคนไทยที่ขาดคู่ ทั้งชาย-หญิง, ชาย-ชาย, หญิง-หญิง หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนคู่ใหม่ได้
- หนังสือโป๊, เว็บโป๊ (pornhub), สื่อโป๊, Sex Worker และเซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมายทั้งหมด
- เพิ่มเงินเพิ่มผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาท/เดือน 13.8 ล้านคน
- ให้ผู้สูงอายุ ปรับปรุงลดอายุ (ดึงหน้าถึงคอ) 1 ครั้ง/10 ปี ปรับแก้งาน 1 ครั้ง ให้อยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ให้สิทธิตกแต่งเลเบีย รีแพร์ 1-2 ครั้ง และยาบำรุงประจำเดือนกระตุ้นการมีบุตรเพิ่ม ให้อยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับหญิง วัย 36-50 ปี ฟรี
- อุดหนุนเงินหมุนเวียน งบประมาณสร้างภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ ให้ผู้จัดรายเล็ก รายกลาง แบบคนละครึ่ง ในวงเงินหมุนเวียนรวม 5,000 ลบ./ปี
- เงินทุนเข้าบ้าน 36,000 บาท เพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์นั้นทันที
- ตั้งงบดูแล รักษาพยาบาล-สร้างที่อยู่-ค่าอาหาร ให้ สุนัข แมว จรจัด 2 ล้านว่าชีวิต ปีละ 3,000 ลบ.
ทั้งนี้ “เต้ มงคลกิตติ์” ยังได้ประกาศวิสัยทัศน์ทิ้งท้ายไว้อย่างมั่นใจว่า หากเขาได้บริหารประเทศ ภายใน 10 ปี ประเทศไทยจะมีกองทัพที่แข็งแกร่งและก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลก ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้ถือเป็นสีสันทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนหันมาจับตามองพรรคทางเลือกใหม่กันอย่างถล่มทลายในเวลานี้
รวบรวมข้อมูลจากเฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
