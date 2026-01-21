รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:11 น.
รวมนโยบาย "เต้ มงคลกิตติ์" แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

รวมนโยบาย “เต้ มงคลกิตติ์” สุดล้ำ ตั้งกองทัพอวกาศ-ซื้อนิวเคลียร์-ให้สิทธิเมียมี 4 ผัว-ดึงหน้าฟรี มั่นใจ 10 ปีไทยครองโลก

นับถอยหลังเข้าสู่โหมดเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง บรรยากาศการเมืองเริ่มคึกคักเมื่อแต่ละพรรคต่างงัดกลยุทธ์เด็ดออกมามัดใจประชาชน แต่ที่สร้างความฮือฮาและเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้มากที่สุดในขณะนี้ หนีไม่พ้นนโยบายของ “เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ที่ประกาศชุดนโยบายแบบจัดหนัก จัดเต็ม ครอบคลุมตั้งแต่นอกโลกไปจนถึงเรื่องบนเตียง จนชาวเน็ตต้องขยี้ตารัวๆ

สำหรับนโยบายที่ “เต้ มงคลกิตติ์” ได้ประกาศออกมานั้น มีความหลากหลายและแปลกใหม่จนกลายเป็นไวรัล โดยรวบรวมนโยบายต่างๆ ไว้ดังนี้

  • จัดตั้งกองทัพอวกาศ บรรจุนักรบ 3,000 อัตรา และตั้งฐานทัพอวกาศ
  • เตรียมทาบทาม “อีลอน มัสก์” เป็นประธานที่ปรึกษานายกฯ ด้านเทคโนโลยีอวกาศไทย
  • จัดทริปพาคนไทยไปอวกาศ
  • สร้างเซ็นทรัลเวสเกต สาขาดาวอังคาร สาขาดาวพฤหัส สาขาดาวศุกร์ และ สาขาดวงจันทร์
  • เพิ่มเงินซื้ออาวุธ และกำลังพลกองทัพ 200,000 ล้านบาท/ปี
  • จัดซื้อระเบิดนิวเคลียร์จำนวน 10 ลูก ลูกละ 640 ล้านบาท
  • เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกที่ดูแลปกป้องดินแดนไทย บัตรชั้น 1-2-3-4 3,000 บาท/เดือน
  • Thailand First เนรเทศชาวกัมพูชากลับประเทศทันที 200,000 คน
  • หากได้เป็นนายกฯ ฮุน เซน จะต้องมากราบเท่าเพื่อร้องขอชีวิต จะทำเช่นเดียวกันกับ ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา
  • เพิ่มเงินเดือน 10% สำหรับวัยทำงาน ผู้ชายวิดพื้นวันละ 100 ครั้ง ส่วนผู้หญิงวันละ 40 ครั้ง
  • ตรวจครรภ์ 2 ขีด รับ 10,000 บาท พร้อมกับค่าดูแลอีกเดือนละ 10,000 บาท รวม 100,000 บาท แก้วิกฤติเด็กเกิดน้อย
  • มีลูกได้งดภาษี ภงด. 90-91
  • สตรีสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน
  • แก้วิกฤตเด็กเกิดน้อย รับยาชูกำลังฟรี ถ้ามีลูก งดเก็บภาษี 7 ปี
  • จัดหาคู่ให้กับคนไทยที่ขาดคู่ ทั้งชาย-หญิง, ชาย-ชาย, หญิง-หญิง หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนคู่ใหม่ได้
  • หนังสือโป๊, เว็บโป๊ (pornhub), สื่อโป๊, Sex Worker และเซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมายทั้งหมด
  • เพิ่มเงินเพิ่มผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาท/เดือน 13.8 ล้านคน
  • ให้ผู้สูงอายุ ปรับปรุงลดอายุ (ดึงหน้าถึงคอ) 1 ครั้ง/10 ปี ปรับแก้งาน 1 ครั้ง ให้อยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ให้สิทธิตกแต่งเลเบีย รีแพร์ 1-2 ครั้ง และยาบำรุงประจำเดือนกระตุ้นการมีบุตรเพิ่ม ให้อยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับหญิง วัย 36-50 ปี ฟรี
  • อุดหนุนเงินหมุนเวียน งบประมาณสร้างภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ ให้ผู้จัดรายเล็ก รายกลาง แบบคนละครึ่ง ในวงเงินหมุนเวียนรวม 5,000 ลบ./ปี
  • เงินทุนเข้าบ้าน 36,000 บาท เพียงคุณเป็นเจ้าบ้านคุณได้สิทธิ์นั้นทันที
  • ตั้งงบดูแล รักษาพยาบาล-สร้างที่อยู่-ค่าอาหาร ให้ สุนัข แมว จรจัด 2 ล้านว่าชีวิต ปีละ 3,000 ลบ.

ทั้งนี้ “เต้ มงคลกิตติ์” ยังได้ประกาศวิสัยทัศน์ทิ้งท้ายไว้อย่างมั่นใจว่า หากเขาได้บริหารประเทศ ภายใน 10 ปี ประเทศไทยจะมีกองทัพที่แข็งแกร่งและก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจเบอร์ 1 ของโลก ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้ถือเป็นสีสันทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนหันมาจับตามองพรรคทางเลือกใหม่กันอย่างถล่มทลายในเวลานี้

เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่
FB/ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
FB/ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
FB/ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
FB/ พรรคทางเลือกใหม่

รวบรวมข้อมูลจากเฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

