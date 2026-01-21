ข่าวกีฬาฟุตบอล

ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 11:53 น.
65

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ที่สนาม อัลลิอันซื สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูเวนตุส VS เบนฟิก้า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : อัลลิอันซ์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
Credit : Juventus

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพม้าลาย ของกุนซือ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะยังไม่มีชื่อของ โยนาส รูฮี, อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค, ดานิเอเล่ รูกานี่ และ ดูซาน วลาโฮวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ แดนกลางเป็น มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, เวสตัน แม็คเคนนี่, เคนัน ยิลดิซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจนาธาน เดวิด

Credit : Juventus

เบนฟิก้า

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ มูรินโญ่ จะไม่มีชื่อของ บรูม่า, โดดี้ ลูเคบากิโอ, อเล็กซานเดอร์ บาห์, เฮนริเก้ อเราโฮ่ และ ริชาร์ด ริออส ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมแนวรับ 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ บาร์เรเนเชีย, เลอันโดร บาร์เรโร่ แนวรุกนำทัพมาโดย เฟรดริค เอาส์เนส, เฮอร์ฮี ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดอรุป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วานเจลิส พาฟลิดิส

Credit : Sport Lisboa e Benfica

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูเวนตุส – เบนฟิก้า

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 29/01/25 ยูเวนตุส 0-2 เบนฟิก้า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 25/10/22 เบนฟิก้า 4-3 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/22 ยูเวนตุส 1-2 เบนฟิก้า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 28/07/18 เบนฟิก้า 1-1 ยูเวนตุส (กระชับมิตร)
  • 01/05/14 ยูเวนตุส 0-0 เบนฟิก้า (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส

  • 17/01/26 แพ้ กายารี่ 0-1 (เซเรียอา)
  • 12/01/26 ชนะ เครโมเนเซ่ 5-0 (เซเรียอา)
  • 06/01/26 ชนะ ซาสซูโอโล่ 3-0 (เซเรียอา)
  • 03/01/26 เสมอ เลชเช่ 1-1 (เซเรียอา)
  • 27/12/25 ชนะ ปิซ่า 2-0 (เซเรียอา)

เบนฟิก้า

  • 17/01/26 ชนะ ริโอ อาฟ 2-0 (ปรีไมราลีกา)
  • 14/01/26 แพ้ ปอร์โต้ 0-1 (โปรตุเกส คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ บราก้า 1-3 (โปรตุเกส คัพ)
  • 03/01/26 ชนะ เอสโตริล 3-1 (ปรีไมราลีกา)
  • 28/12/25 เสมอ บราก้า 2-2 (ปรีไมราลีกา)
Credit : Juventus

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส (4-2-3-1) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม – ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, เวสตัน แม็คเคนนี่, เคนัน ยิลดิซ – โจนาธาน เดวิด

เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – เอ็นโซ่ บาร์เรเนเชีย, เลอันโดร บาร์เรโร่ – เฟรดริค เอาส์เนส, เฮอร์ฮี ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดอรุป – วานเจลิส พาฟลิดิส

Credit : Sport Lisboa e Benfica

Thaiger ทายผลบอล ยูเวนตุส 2-1 เบนฟิก้า

 

