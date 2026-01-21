ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ที่สนาม อัลลิอันซื สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูเวนตุส VS เบนฟิก้า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : อัลลิอันซ์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ยูเวนตุส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพม้าลาย ของกุนซือ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะยังไม่มีชื่อของ โยนาส รูฮี, อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค, ดานิเอเล่ รูกานี่ และ ดูซาน วลาโฮวิช ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ แดนกลางเป็น มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, เวสตัน แม็คเคนนี่, เคนัน ยิลดิซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจนาธาน เดวิด
เบนฟิก้า
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ มูรินโญ่ จะไม่มีชื่อของ บรูม่า, โดดี้ ลูเคบากิโอ, อเล็กซานเดอร์ บาห์, เฮนริเก้ อเราโฮ่ และ ริชาร์ด ริออส ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมแนวรับ 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ บาร์เรเนเชีย, เลอันโดร บาร์เรโร่ แนวรุกนำทัพมาโดย เฟรดริค เอาส์เนส, เฮอร์ฮี ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดอรุป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วานเจลิส พาฟลิดิส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูเวนตุส – เบนฟิก้า
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 29/01/25 ยูเวนตุส 0-2 เบนฟิก้า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 25/10/22 เบนฟิก้า 4-3 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/22 ยูเวนตุส 1-2 เบนฟิก้า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/07/18 เบนฟิก้า 1-1 ยูเวนตุส (กระชับมิตร)
- 01/05/14 ยูเวนตุส 0-0 เบนฟิก้า (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ยูเวนตุส
- 17/01/26 แพ้ กายารี่ 0-1 (เซเรียอา)
- 12/01/26 ชนะ เครโมเนเซ่ 5-0 (เซเรียอา)
- 06/01/26 ชนะ ซาสซูโอโล่ 3-0 (เซเรียอา)
- 03/01/26 เสมอ เลชเช่ 1-1 (เซเรียอา)
- 27/12/25 ชนะ ปิซ่า 2-0 (เซเรียอา)
เบนฟิก้า
- 17/01/26 ชนะ ริโอ อาฟ 2-0 (ปรีไมราลีกา)
- 14/01/26 แพ้ ปอร์โต้ 0-1 (โปรตุเกส คัพ)
- 07/01/26 แพ้ บราก้า 1-3 (โปรตุเกส คัพ)
- 03/01/26 ชนะ เอสโตริล 3-1 (ปรีไมราลีกา)
- 28/12/25 เสมอ บราก้า 2-2 (ปรีไมราลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ยูเวนตุส (4-2-3-1) : มิเคเล่ ดิ เกรโกริโอ (GK) – ปิแอร์ คาลูลู, เบรเมอร์, ลอยด์ เคลลี่, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – มานูเอล โลคาเตลลี่, เคเฟรน ตูราม – ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, เวสตัน แม็คเคนนี่, เคนัน ยิลดิซ – โจนาธาน เดวิด
เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – เอ็นโซ่ บาร์เรเนเชีย, เลอันโดร บาร์เรโร่ – เฟรดริค เอาส์เนส, เฮอร์ฮี ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดอรุป – วานเจลิส พาฟลิดิส
Thaiger ทายผลบอล ยูเวนตุส 2-1 เบนฟิก้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: