วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ

วงในใบ้เพิ่ม ดาราระดับพระเอกเครียดหนัก หลังรู้ความจริง “ไม่ใช่พ่อของลูก” แม่ฝ่ายชายผิดสังเกตจับตรวจ DNA ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ
เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างดุเดือดในโลกโซเชียล ณ ขณะนี้เลย หลังจากเพจ มาดามเม้าท์ ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้กลางดึกเกี่ยวกับ ดาราระดับพระเอก ช็อกหนักหลังรู้ว่าลูกที่ภรรยาเพิ่งคลอดออกมานั้นไม่ใช่ลูกของตัวเอง จนทำให้ขาเผือกทั้งหลายมุ่งมั่นตั้งใจขุดหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ซึ่งการบ้านข้อนี้ดูท่าว่าจะเดายากกันพอสมควร
ใครอีก? เพจดังเม้าท์แรง พระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอด “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง”
ล่าสุด 21 ม.ค. 69 เพจ มาดามเม้าท์ มีอัปเดตเพิ่มเติมมาให้กับคนที่รอเผือกกันแล้ว โดยรอบนี้มาเป็นคลิปบอกใบ้ข้อมูลรายละเอียดคำใบ้ที่เยอะและลงรายละเอียดลึกกว่าเดิม ระบุว่า
“พระเอกคนดังรายนี้ได้เลิกรากับภรรยามาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่ามาจากช่องใด ก่อนที่แม่ของพระเอกจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ และตัดสินใจสืบหาความจริง จนพบว่าลูกที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์นั้น ไม่ใช่ลูกของพระเอก แต่เป็นลูกของบุคคลอื่น
เมื่อทราบความจริง แม่ของพระเอกถึงกับตกใจ และได้นำดีเอ็นเอไปตรวจพิสูจน์ จนทำให้พระเอกรับรู้ความจริงในเวลาต่อมา ส่งผลให้เจ้าตัวเกิดความเสียใจอย่างหนัก เนื่องจากเป็นเด็กที่ตนเองดูแลและผูกพันมาตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด แต่กลับไม่ใช่ลูกของตนเอง และขณะนี้ยังอยู่ในช่วงทำใจไม่ได้
ส่วนรายละเอียดว่าอดีตภรรยานั้นไปตั้งครรภ์กับใคร และเหตุใดจึงยังคงใช้ชีวิตร่วมกับพระเอกในช่วงเวลาดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม หากมีความคืบหน้าจะนำมาเปิดเผยให้ได้ทราบ”
งานนี้เหล่าชาวเน็ตที่รอคอยติดตามประเด็นร้อนวงการบันเทิงรอบนี้กันอย่างใจจดใจจ่อต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ บ้างก็คาดเดารวมถึงชี้เป้าเป็นอักษรย่อกันเพียบ อย่างไรก็ตามข่าวเม้าท์ววงในนี้ยังไม่ได้มีการฟันธงชื่อเสียงเรียงนาม หรือสังกัดของดาราระดับพระเอกคนนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : FB มาดามเม้าท์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: