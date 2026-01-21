ข่าว

นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดภารกิจดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง

NASA ประกาศวันปล่อย Artemis II 7 ก.พ.นี้ เตรียมพามนุษย์กลับดวงจันทร์ ด้านไทย GISTDA จับมือ NASA ลุยโปรเจกต์สำรวจดาวอังคาร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA โพสต์ข้อความระบุว่า การรอคอยของมนุษยชาติกำลังจะสิ้นสุดลง เมื่อ NASA ได้ประกาศหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับการกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในภารกิจ Artemis II (อาร์เทมิส 2) โดยกำหนดวันปล่อยจรวดเร็วที่สุดคือ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Kennedy Space Center รัฐฟลอริดา

นี่ไม่ใช่แค่การส่งจรวดขึ้นฟ้า แต่คือการ “กรุยทาง” เพื่อพามนุษย์กลับไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์อย่างแท้จริงในภารกิจถัดไป และที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือ “ประเทศไทย” กำลังขยับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์นี้

Artemis II บททดสอบสำคัญก่อนลงจอดจริง

หลังจากความสำเร็จของ Artemis I เมื่อ 3 ปีก่อน (ที่บินวนโดยไร้คนขับ) ภารกิจ Artemis II จะเป็นบทพิสูจน์ที่เข้มข้นขึ้น โดยใช้เวลายาวนานถึง 10 วัน ในการเดินทางไป-กลับ ด้วยวงโคจรแบบ Free-Return Trajectory (ใช้วงโคจรเลข 8 อาศัยแรงโน้มถ่วงเหวี่ยงยานกลับโลก)

ลูกเรือประวัติศาสตร์ 4 ท่าน ที่จะเดินทางไปกับยานโอไรออน (Orion) และจรวด SLS ประกอบด้วย Reid Wiseman: ผู้บังคับการ (Commander), Victor Glover: นักบิน (Pilot), Christina Koch: ผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจ (Mission Specialist) และ Jeremy Hansen: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA)

ภารกิจนี้คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปสู่ Artemis III ในกลางปี 2570 ซึ่งจะเป็นวันที่มนุษย์ได้ประทับรอยเท้าบนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบครึ่งศตวรรษ

มากกว่าดวงจันทร์คือ “ดาวอังคาร”

ความฝันของไทยไม่ได้หยุดแค่ดวงจันทร์ GISTDA ได้จับมือกับ NASA Jet Propulsion Laboratory (NASA-JPL) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรวจดาวอังคาร ภายใต้โจทย์ที่ท้าทายคือ “ภารกิจต้นทุนต่ำ” (Lower-cost mission) ไม่เพียงเท่านั้น งานวิจัยนี้ถูกนำเสนอในเวทีนานาชาติ (IAC) และได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากสมาชิกที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญให้ไทยสามารถใช้ดวงจันทร์เป็น “ฐานนำร่อง” เพื่อส่งยานหรือเทคโนโลยีไทยไปสู่ดาวอังคารในอนาคต

อ่านบทคัดย่องานวิจัยของทีมไทยได้ที่: https://iafastro.directory/iac/paper/id/98904/summary/

บทบาทของ “ไทย” ในสมรภูมิอวกาศยุคใหม่

ในขณะที่โลกกำลังจับตามองอเมริกา ประเทศไทยในฐานะผู้ลงนาม Artemis Accords (ตั้งแต่ปี 2567) กำลังเร่งเครื่องเต็มกำลังโดยการนำของ GISTDA ซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญของไทยในการเข้าร่วมประชุมระดับโลก โดยที่ GISTDA ได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุม Artemis ที่ NASA จัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ เพื่อหารือกับพันธมิตรนานาชาติ และประเทศไทยกำลังเตรียมจัดทำ “สมุดปกขาว” (Thailand Artemis White Paper) เพื่อรวบรวมศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ว่าเราจะเข้าไปร่วมภารกิจตรงส่วนไหนของซัพพลายเชนนี้ได้บ้าง

ซึ่งตัวอย่างความเป็นไปได้คือ การประยุกต์แนวคิด Lower-cost mission ที่ GISTDA พัฒนาร่วมกับ JPL เพื่อสร้าง Space Tug เดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการเข้าถึงดวงจันทร์ของไทย นอกจากนี้จะมีการเปิดรับภารกิจหรืองานวิจัยจากหน่วยงานของไทยที่มีความสนใจจะไปสำรวจดวงจันทร์ การเข้าร่วมครั้งนี้ไม่ใช่การซื้อเทคโนโลยี แต่คือการผลักดันให้ไทยเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากร” ในโครงสร้าง Moon to Mars Architecture อย่างเต็มภาคภูมิ

ปี 2569 ปีแห่งการก้าวกระโดดของอวกาศไทย

ปี 2569 จะเป็นปีที่คึกคักที่สุดปีหนึ่งของวงการอวกาศไทย เราจะได้เห็นความคืบหน้าที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็น การนำส่งดาวเทียมสำรวจโลกที่คนไทยมีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา ประกอบ และทดสอบ การทดลองงานวิจัยบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) โดยมหาวิทยาลัยไทยและองค์กรต่างๆ

การประกาศวันปล่อย Artemis II ของ NASA คือสัญญาณเตือนว่า “ยุคแห่งการสำรวจ” รอบใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว และครั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้สังเกตการณ์” มาเป็น “ผู้ลงมือทำ”

GISTDA และพันธมิตร ขอเชิญชวนคนไทยร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้ภารกิจประวัติศาสตร์นี้ เพราะก้าวต่อไปของมนุษยชาติ อาจมี “ธงชาติไทย” ประดับอยู่บนชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของยานอวกาศก็เป็นได้

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

