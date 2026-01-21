สุดยื้อ อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบคนดัง จากไปวัยเพียง 27 โรคมะเร็งหายากคร่าชีวิต
บีบหัวใจแฟน ๆ อาโออิ ฟูจิโนะ นางฟ้ากราเวียร์และนางแบบ เสียชีวิตในวัย 27 ปี หลังมีแาการหู้อื้อ สู้โรคร้ายมะเร็งหายาก ฝากข้อความสุดท้ายสุดเศร้า ‘ช่วยจำฉันไว้บ้างนะ’
ข่าวเศร้ารับต้นปี 2026 กรณี อาโออิ ฟูจิโนะ (Aoi Fujino) กราเวียร์ไอดอลและนางแบบญี่ปุ่นคนดัง เสียชีวิตในวัยเพียง 27 ปี หลังเพิ่งประกาศเกษียณจากวงการเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ เธอใช้ความเข้มแข็งต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายที่กัดกินร่างกายมานานร่วม 2 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนคลับกว่า 7 หมื่นคนที่ติดตามชีวิตของเธอมาโดยตลอด
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อาโออิได้โพสต์ข้อความอำลาแฟน ๆ โดยประกาศเกษียณจากการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเป็นทางการ เนื้อหาในจดหมายเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ตัดพ้อต่อโชคชะตา แต่ยังคงไว้ซึ่งคำขอบคุณที่มีต่อแฟนคลับที่สนับสนุนเธอมาตลอด 5 ปี ระบุว่า “นี่คือข้อความสุดท้ายถึงแฟน ๆ ของอาโออิ ฟูจิโนะ พูดตามตรง ฉันผิดหวังมากที่การเกษียณของฉันต้องจบลงในรูปแบบนี้ ฉันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ใคร หรือแม้แต่ตัวฉันเองคาดหวังเอาไว้ ร่างกายของฉันแย่ลงเรื่อย ๆ และรู้สึกเหมือนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ฉันต้องต่อสู้กับร่างกายตัวเองทุกวัน ตอนนี้มันมาถึงขีดจำกัดแล้ว ฉันรักพวกคุณจริงๆ ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ โปรดจดจำฉันไว้บ้างนะ”
เมื่อวันที่วันที่ 5 มกราคม เพียง 5 วันหลังจากโพสต์ดังกล่าว คุณแม่ของอาโออิได้แจ้งข่าวร้ายผ่านอินสตาแกรมของลูกสาวว่า เธอได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากต่อสู้กับอาการป่วย โดยระบุว่า “เราขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อทุกคนที่ดูแลเธอในช่วงที่เธอยังมีชีวิตอยู่”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ อาโออิเปิดเผยเรื่องราวการป่วยของเธอผ่านบทสัมภาษณ์กับนิตยสาร Gendai Media ว่าฝันร้ายครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี 2023 โดยมีสัญญาณเตือนที่ไม่คาดคิด อาการเริ่มแรกเธอไปพบแพทย์ด้วยอาการสูญเสียการได้ยินบางส่วนในหูข้างขวา
เธอจำใจต้องพักงานในวงการบันเทิงเพื่อโฟกัสกับการรักษาตัว หลังจากที่เคยมีชื่อติดอันดับ 1 ใน 100 คนดังที่มีหน้าอกสวยที่สุดในโลก แม้โรคร้ายจะรุมเร้า แต่อาโออิไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ เธอเคยกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งในงานอีเวนต์การ์ดสะสมในเดือนสิงหาคม 2024 และให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าประทับใจในเดือนกันยายนปีเดียวกันว่า เธอจะพยายามกลับมาสร้างคอนเทนต์อีกครั้ง พร้อมกล่าวว่า “มันคงจะเสียเปล่าถ้าต้องใช้เวลาทุกวันไปกับการพักผ่อน และมัวแต่หวาดกลัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง”
แม้ใจจะสู้และได้รับรางวัลจากนิตยสาร Weekly Playboy ในช่วงปีครึ่งต่อมา แต่ร่างกายของเธอกลับทรุดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากย้ายกลับบ้านเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนจนไม่สามารถออกงานได้อีก
ก่อนเสียชีวิต อาโออิได้แชร์ความในใจถึงผู้ติดตามกว่า 70,000 คน ว่าเธออยากให้ทุกคนจดจำเธอในแบบไหน “ตราบใดที่ทุกคนยังจดจำฉันในแบบที่สวยงามและเต็มไปด้วยพลัง ฉันก็จะมีความสุขมากและรู้สึกโชคดีที่สุด” ตอนนี้โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความไว้อาลัยจากแฟนคลับที่ต่างรู้สึกช็อกกับการจากไปที่เร็วเกินไป
ข้อมูลจาก : dailymail และ people
