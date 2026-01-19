เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป
เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป ที่แสดงจุดยืนขวางไม่ให้สหรัฐฯครอบงำกรีนแลนด์
เมื่อวันที่ 19 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก ได้ออกมาประกาศกร้าวว่า “ยุโรปจะไม่ถูกแบล็คเมล์” หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาข่มขู่ว่าจะขึ้นภาษีกับชาติยุโรป หลังจากกลุ่มชาติยุโรปได้ออกมาแสดงท่าทีต่อต้านไม่ให้นายทรัมป์ครอบครองกรีนแลนด์
โดยผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า 8 ชาติที่จะขึ้นภาษีประกอบไปด้วย เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน และ สหราชอาณาจักร โดยนายทรัมป์เล็งเสนอนโยบายดังกล่าวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งนายทรัมป์ย้ำว่าการครอบครองกรีนแลนด์เป็นความสำคัญกับความปลอดภัยของสหรัฐฯ และกล่าวว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะครอบครองด้วยกำลังทหาร ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายชาติ
ขณะที่กลุ่มชาติยุโรประบุว่า ภัยคุกคามด้านภาษีทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบแอตแลนติก และพวกเขายืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเต็มที่กับราชอาณาจักรเดนมาร์กและประชาชนชาวกรีนแลนด์ พร้อมแสดงจุดยืนว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในแถบอาร์กติกในฐานะผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศในแถบแอตแลนติก ในฐานะสมาชิกของพันธมิตรทางทหาร NATO
