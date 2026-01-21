ไอซ์ รักชนก ถามกลับ ชูวิทย์ ด่าพรรคประชาชน ใครได้โยชน์? พร้อมฝากตั้งสติ-ดูแลสุขภาพ

ข่าวข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ถามกลับ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ด่าพรรคประชาชน ใครได้โยชน์? พร้อมฝากตั้งสติ-ดูแลสุขภาพ เผยดีใจที่หายจากโรคร้ายมาได้ จนแข็งแรงแบบนี้

ท่ามกลางความดุเดือดในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง 2569 และกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชน หรือพรรคส้มยิ่งนานวันก้ดูเหมือนจะยิ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะถูก ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ทำสงครามผ่านตัวหนังสือมากแค่ไหน พรรคประชาชนก็ยังยืนหยัดที่จะคว้าชัยเลือกตั้ง 2569 นี้มาให้ได้

ล่าสุด 20 ม.ค. 69 ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ได้เดินทางไปช่วยนายศักดา เกตุแก้ว ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เบอร์ 2 เขต 4 อําเภอบ้านดุงและอําเภอทุ่งฝน หาเสียง โดยได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างท่วมท้น

ช่วงหนึ่งของการหาเสียง ไอซ์ รักชนก ได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ ชูวิทย์ ออกมาพูดถึงพรรคประชาชนอย่างดุเดือดต่อเนื่อง ว่า

“ขอให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเอาละกันว่าคุณชูวิทย์เป็นคนอย่างไร เลือกตั้งปี 66 ดูเหมือนคุณชูวิทย์จะฝั่งตรงข้ามพรรคภูมิใจไทย มาสนับสนุนพรรคก้าวไกลในตอนนั้น ตอนนี้คุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่พอใจ ต่อต้านพรรคประชาชนที่ไปโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ชัดเจนแล้วว่าพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้คือพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย

ดังนั้นการที่คุณชูวิทย์มาด่าพรรคประชาชนทุกวันนี้ พรรคไหนจะได้ประโยชน์ ขอให้พี่น้องประชาชนคิดดูแล้วกัน และสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำอยู่ตอนนี้ ทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนหรือพรรคการเมืองไหน ไม่ได้จะด่าหรือว่าร้ายคุณชูวิทย์ เพราะในอดีตก็ดีกับพวกเรา แต่อยากให้คุณชูวิทย์ตั้งสติ อยากให้ทบทวนว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดอยู่ตอนนี้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเปล่า อยากจะฝากถึงคุณชูวิทย์ให้ดูแลสุขภาพ ดีใจที่ผ่านโรคร้ายมาได้ แข็งแรงแบบนี้นะคะ”

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

