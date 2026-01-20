แฉความโหดรัฐบาลอิหร่าน ย่ำยีทางเพศผู้ประท้วง แม้แต่เด็ก 16 ยังไม่เว้น
เกาะติดวิกฤตอิหร่าน องค์กรสิทธิมนุษยชนเผยรายงานการล่วงละเมิดทางเพศผู้ประท้วงรวมถึงเด็ก 16 ปี ยอดผู้เสียชีวิตจากการกวาดล้างพุ่ง 3,766 ราย และถูกจับกุมกว่า 20,000 คน
กลุ่มสิทธิมนุษยชนเปิดเผยรายงานล่าสุด กล่าวหากองกำลังความมั่นคงของอิหร่านว่าได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศผู้ประท้วงในระหว่างการควบคุมตัว ซึ่งรวมถึงเยาวชนอายุเพียง 16 ปี ท่ามกลางมาตรการปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายพันคน
เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเคอร์ดิสถาน (KHRN) ระบุว่า มีผู้ประท้วงอย่างน้อย 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นผู้เยาว์ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างถูกจับกุมในที่ชุมนุม โดย เรบิน ราห์มานี ตัวแทนจาก KHRN เปิดเผยกับสื่อว่า
“ระหว่างการเคลื่อนย้าย กองกำลังความมั่นคงได้ใช้กระบองสัมผัสร่างกายของพวกเขา รวมถึงมีการทุบตีและใช้กระบองกดทับบริเวณทวารหนักผ่านเสื้อผ้า”
กลุ่มเป้าหมายชาวเคิร์ด-สถิติความสูญเสีย
ข้อกล่าวหาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ระบุว่ามีความรุนแรงขั้นรุนแรงพุ่งเป้าไปที่ชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดในอิหร่าน โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ประท้วงออกมาเปิดเผยเรื่องราวทำนองนี้มากขึ้น คล้ายกับเหตุการณ์ประท้วงใหญ่เมื่อปี 2022 ที่มีรายงานเรื่องการข่มขืน การทุบตี และการทรมานโดยตำรวจรัฐ
อย่างไรก็ตาม การปราบปรามในครั้งนี้อาจมีขนาดใหญ่กว่ามาก โดยมีข้อมูลตัวเลขทางสถิติที่น่าตกใจ ดังนี้
- ผู้ถูกจับกุม ประมาณ 20,000 คน นับตั้งแต่การชุมนุมเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม.
- ผู้เสียชีวิต สำนักข่าวสิทธิมนุษยชน (HRANA) ที่มีฐานในสหรัฐฯ ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3,766 ราย
- เด็กและเยาวชน มีรายงานว่าเด็กและวัยรุ่นอย่างน้อย 20 คน ยังคงถูกคุมขังในจังหวัดอิลาม, เคอร์มันชาห์ และเคอร์ดิสถาน โดยถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายและถูกทรมาน
พบศพผู้ประท้วงจากการทรมาน-บุกถล่มโรงพยาบาล
กลุ่มสิทธิมนุษยชน Hengaw ซึ่งมีฐานในนอร์เวย์ ยืนยันว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตจากการถูกทรมานระหว่างถูกคุมขังอย่างน้อย 1 รายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตคือ นายโซราน เฟย์ซิซาเดห์ (Soran Feyzizadeh) วัย 40 ปี ชาวเคอร์ดิสถาน ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม และเสียชีวิตในอีก 2 วันต่อมา โดยสภาพศพแทบจำเค้าเดิมไม่ได้เนื่องจากบาดแผลฟกช้ำจากการถูกทุบตีซ้ำ ๆ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดอิลาม (Ilam) ซึ่งเป็นจุดที่มีการบุกเข้าโจมตีโรงพยาบาลอย่างป่าเถื่อน โดยกองกำลังความมั่นคงของอิหร่านได้ใช้กระสุนและแก๊สน้ำตายิงใส่ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
สถานการณ์ปัจจุบันในอิหร่านยังคงยากต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด เนื่องจากมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกือบสมบูรณ์ทั่วประเทศ ทำให้ข้อมูลความรุนแรงที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่มีการรายงานออกมา
