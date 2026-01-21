“ครูปรีชา” ยอมชดใช้ “หมวดจรูญ” 1.7 ล้าน เบิกความเท็จ คดีหวย 30 ล้าน
ครูปรีชา ยอมชดใช้ หมวดจรูญ 1.7 ล้าน เบิกความเท็จ คดีหวย 30 ล้าน หมวดจรูญเผยถ้าจ่ายครบไม่ติดใจเอาความคดีนี้อีก
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง คดีที่ อ.1558/67 กรณี ร.ต.ท.จรูญ วิมูล หรือหมวดจรูญ ยื่นฟ้องนายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชาพร้อมพวกรวม 10 คน ในข้อหาเบิกความเท็จ ในช่วงต่อสู้กันบนชั้นศาลในคดีหวย 30 ล้าน คดีดังที่ต่อสู้กันมานาน ตั้งแต่ปี 2560 นั้น
โดย นายอาคม คงสวัสดิ์ ทนายความ เปิดเผยว่า เดิมคดีดังกล่าวมีจำเลย รวม 10 คน ต่อมา 5 ใน 10 พยานที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าในตลาด จำนวน 5 ราย ได้ขอถอนตัวจากการเป็นพยานและพร้อมไหว้ขอโทษหมวดจรูญ ต่อหน้าสื่อมวลชนที่ด้านหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2567 ซึ่งหมวดจรูญ รู้สึกเห็นใจและเกิดความสงสาร จึงไม่ติดใจพร้อมให้อภัยด้วยการยอมถอนฟ้องจำเลยทั้ง 5
ทำให้เหลือจำเลยอีก จำนวน 5 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย จำเลย 1.นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ ครูปรีชา จำเลยที่ 2.น.ส.รัตนาพร สุภาทิพย์ หรือ เจ๊บ้าบิ่น จำเลยที่ 3.น.ส.พัชริดา พรมตา หรือ เจ๊พัช จำเลยที่ 4.นางปณัญชยา สุขพูล หรือเจ๊เกียว และ จำเลยที่ 8.นายฐนุกร เหลืองใหม่เอี่ยม หรือ นายแผน
ซึ่งคดีดังกล่าวฝ่ายจำเลยได้ยินยอมชำระค่าเสียหายให้กับหมวดจรูญ เป็นเงินรวมกัน จำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งปรากฏว่า ครูปรีชา ได้นำเงินมาชำระที่ชั้นศาลแล้ว จำนวน 1,620,000 บาท ยังขาดอีก จำนวน 80,000 บาท
โดยครูปรีชา ขอนัดชำระในส่วนที่เหลือในวันที่ 23 ม.ค.2569 นี้ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในเวลา 09.00 น. หากในวันดังกล่าวครูปรีชา ชำระครบถ้วน หมวดจรูญ คงจะไม่ติดใจเอาความในคดีนี้อีกต่อไป
