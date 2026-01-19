ข่าว

การรถไฟไทย เสียใจเหตุเครนถล่ม ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 10:18 น.
61

การรถไฟแห่งประเทศไทย แถลง เสียใจเหตุเครนถล่ม ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัย และยกระดับความปลอดภัย ป้องกันโศกนาฎกรรมซ้ำ

การรถไฟแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เครนถล่ม ยืนยันดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยและยกระดับมาตรการความปลอดภัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถโดยสาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และขอแสดงความห่วงใยและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

จากการตรวจสอบข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ ขบวนรถไฟที่ประสบเหตุมีผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 161 คน แบ่งเป็นผู้ที่อยู่บนขบวนรถไฟ 157 คน และพนักงานของบริษัทผู้รับจ้าง 4 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 30 ราย แบ่งเป็นผู้โดยสารรถไฟ 29 ราย และพนักงานของบริษัทผู้รับจ้าง 1 ราย โดยสามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้ครบทั้ง 30 รายแล้ว

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนรวม 69 ราย ในจำนวนนี้แพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้ว 52 ราย และยังคงมีผู้พักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลอีก 17 ราย ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด

การช่วยเหลือและเยียวยา

การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันความพร้อมในการดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น รวมเป็นจำนวน 1,690,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย
• เงินช่วยเหลือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 340,000 บาท
• เงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 200,000 บาท
• เงินค่าสินไหมจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000,000 บาท
• เงินช่วยเหลือจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 บาท

นอกจากนี้ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานและดำเนินการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จะติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม

สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบกระเช้าเยี่ยมและเงินเยียวยาเบื้องต้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้โดยสารได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายกรณีต่อไป

การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง

เพื่อความปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว โดยใช้เส้นทาง ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา แทน ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสารและมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 14 – 19 มกราคม 2569 หากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วได้ ณ สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

การดูแลหน้างานและมาตรการความปลอดภัย

ภายหลังเกิดเหตุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งปิดพื้นที่และหยุดการปฏิบัติงานในบริเวณที่เกิดเหตุทันที พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการรื้อย้ายโครงสร้างอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด และจะไม่เปิดพื้นที่จนกว่าจะมีการยืนยันความมั่นคงและความปลอดภัยอย่างครบถ้วน

ในระยะต่อไป การรถไฟแห่งประเทศไทย จะนำข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบไปใช้ในการทบทวน

และยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกโครงการอย่างจริงจัง และขอยืนยันว่าความปลอดภัยของผู้โดยสาร พนักงาน และประชาชน เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก พร้อมรายงานความคืบหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

3 นาที ที่แล้ว
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ บันเทิง

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

40 นาที ที่แล้ว
20 อันดับมหาเศรษฐีประจำปี 2026 ข่าวต่างประเทศ

เปิด 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองแชมป์ความรวย เกินครึ่งมาจากประเทศนี้

44 นาที ที่แล้ว
น้องสาวซองดูฮี ส่งชันสูตร ข่าว

โพสต์สุดท้าย! น้องสาว “ซองดูฮี” ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมิรินด้า บันเทิง

เปิดโพสต์ ดีเจมิรินด้า เผยกำลังใจยังดี หลังเหตุรปภ.ภูเก็ตคุกคาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 1/2568 รู้ผล 2 ก.พ. 2569 ข่าว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2568 ผ่านเว็บไซต์ เช็กรายชื่อที่นี่ 2 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชาตีข่าว “ฝรั่งปริศนา” ร่วมม็อบ ยุทั่วโลกคว่ำบาตรไทย ใส่ร้ายเป็น “ผู้รุกราน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย เสียใจเหตุเครนถล่ม ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 2569 ซื้อเสียง 7500 ข่าวการเมือง

แฉสะพัด! เลือกตั้ง 69 ซื้อเสียงดุ กทม.อันดับ 1 จ่ายหัวละ 7500 เกลียดสุดรัฐมนตรีสีเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน เศรษฐกิจ

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว ข่าว

ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” เตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ “อนุทิน” เป็นหลานบิ๊กรับเหมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ผ้ารีวิวรีสอร์ต เพิ่งรู้มีในไทย ต้องถอดหมด ห้ามมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำกิจกรรมปกติได้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็กห้ามละเมิด ข่าว

เปิดวาร์ป รีสอร์ตเปลือยในไทย สาวรีวิวสุดสยิว แก้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถไฟชนกันในสเปน ตายแล้ว 21 ศพ หวั่นยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉป้าคนสนิท “ไผ่ ลิกค์” ป่วนหาเสียง เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จีน” จี้ “กัมพูชา” กวาดล้างอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ หลังคนจีนหายตัวต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (19 ม.ค. 69) คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ข่าว

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. 12 เขตต้องระวัง แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 10:18 น.
61
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button