ณวัฒน์ ฟาดไม่ยั้ง แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ เพ้อเจ้อ ปมขู่ฟ้องกรมแรงงาน อ้างถูกใช้งานหนัก

ณวัฒน์ เดือดจัดซัดแฟนคลับ ‘ชาล็อต’ เพ้อเจ้อ ปมขู่ฟ้องกรมแรงงาน อ้างถูกใช้งานหนัก-ขายของเกินราคา ฟาดซ้ำพวกขี้แซะ ลั่นแรง นิสัยขี้อิจฉา-น่ารังเกียจ
มหากาพย์ดราม่าระหว่าง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล แห่งเวทีมิสแกรนด์ฯ กับกลุ่มแฟนคลับของสาว ชาล็อต ออสติน จะยังไม่จบลงง่าย ๆ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องการตักเตือนพฤติกรรมความมืออาชีพในงานวันเกิดครบรอบ 27 ปี จนกลายเป็นทัวร์ลงองค์กรยกใหญ่ ล่าสุดสถานการณ์กลับมาระอุอีกครั้ง กรณีแฟนคลับบางส่วนขู่จะใช้กฎหมายจัดการ จนเจ้าตัวต้องออกมาฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้า
ชนวนเหตุล่าสุดเกิดจากมีเพจหนึ่งได้แชร์ข้อความจากแฟนคลับของชาล็อตที่เตรียมงัดข้อกฎหมายมาสู้ อ้างว่าศิลปินถูกเอาเปรียบ ระบุว่า “หลังมีผู้ใช้ X รายนึงได้ออกมารีโพสต์ เตรียมยื่นเอกสารต่อกระทรวงแรงงาน เหตุว่าที่ ย้ำว่าที่ ดาราสาวซุปเปอร์สตาร์ อันดับที่ 1 ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เธอกล่าวเชิงว่ามีการข่มขู่ คุกคราม บังคับขู่เข็น ให้ว่าที่ดาราสาวต้องออกมา ขายของให้บริษัทหรือป่าว…….
สุดท้ายแล้วเรื่องจะไปถึงตรงไหนจะจบกันที่ตรงไหนจะมีการ เจรจาหาทางออกกันอย่างไร ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลหรือไม่ โปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อ”
โพสต์ดังกล่าวของแฟนคลับของชาล็อต ระบุว่า “ทุกงานจะบังคับให้น้องชาขายของแฟนคลับที่แพงเกินราคาจริงให้หมดตามเป้า ถ้าไม่หมดตาม เป้าก็จะไม่ให้น้องพักทานข้าวหรือไปพักผ่อน เหมือนคนอื่น แฟนคลับต้องช่วยซื้อเพราะสงสารน้อง ขายไม่ดีก็ด่า ขายได้ก็แซะนายจ้างในคราบ เจ้ากรรมนายเวร สงสารน้องชามากขอให้หมด สัญญาเร็ว ๆ คะลูก”
เมื่อได้เห็นข้อความดังกล่าว บอสณวัฒน์ ไม่รอช้า เข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้ทันควัน งัดข้อเท็จจริงทางกฎหมายกล่าวว่า “เพ้อเจ้อแบบไร้สติไร้ความคิด ไร้ความรู้คนที่จะฟ้องกรม แรงงานได้ต้องเป็นลูกจ้าง ประจําและเจ้าตัวเท่านั้นที่จะ ฟ้องได้ มรี-เป็นใคร”
นอกจากประเด็นเรื่องแรงงานแล้ว ยังมีอีกดราม่าที่บอสณวัฒน์หยิบมาแชร์ คือกรณีที่มีแฟนคลับเข้ามาแซะเรื่องการจัดงาน โดยเปรียบเทียบกับนางงามคนอื่นว่า “ว้ายยยยยทําไมไม่จัดงานวัน เกิดให้รอง1อินเตอร์พ่วง ตําแหน่งนางเอกหนังร้อยล้าน เลยละคะ ไม่ยอมนะเนี่ยยย อด ได้ไปเจอเลย เปิดมาปีหน้าต้อง มีหนังแด๊น ปาร์ตี้ มีต หรือว่าคอนนะคะ สเกลงานต้องใหญ่1-2พัน ที่นั่งเพื่อรับความปัง ละเลยแบบ นี้ติ่งเสียใจนะคะ ออกจะเริ่ดจะ ปัง แถมขายของในงานได้ ตลอดเลย ติ่งรุมซื้ออุดหนุน แน่นอน จัดให้หน่อยค่าาาความ เริ่ดนี้”
จากนั้น ณวัฒน์ ตอบกลับคอมเมนต์นี้อย่างเผ็ดร้อนว่า “นิสัยสันดานขี้อิจฉา ขี้อวด เหวี่ยง ขี้โมโห ขี้โวยวายไร้สาระ คนแบบนี้น่ารังเกียจ”
