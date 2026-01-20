ข่าวกีฬาฟุตบอล

สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

102

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ที่สนาม เอสตาดิโอ โชเซ่ อัลวาลาเด เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สปอร์ติ้ง ลิสบอน VS เปแอสเช ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เอสตาดิโอ โชเซ่ อัลวาลาเด
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Sporting CP

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สปอร์ติ้ง ลิสบอน

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ รุย บอร์เจส จะยังไม่มีชื่อของ นูโน่ ซานโตส, โปเต, เอดูอาร์โด้ ควาเรสม่า, โฟติส อิโอนอันนิดิส, อุสมาน ดิโอมันเด และ จีโอวานี่ เกวนด้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอร์เท่น ฮยุลมันด์ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น รุย ซิลวา พร้อมกองหลัง 4 คน อิวาน เฟรสเนเด้า, มาเธอุส รีส, กอนซาโล่ อินาซิโอ, แม็กซี่ อเราโฮ่ แดนกลางเป็น ชูเอา ซิโมเอส, ฮิเดมาสะ โมริตะ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เจนี่ กาตาโม่, ทรานเกา, หลุยส์ กิลเยอร์เม ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น หลุยส์ ซัวเรซ

Credit : Sporting CP

เปแอสเช

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะไม่มีชื่อของ มัตเวย์ ซาโฟนอฟ, อี คัง-อิน, ชูเอา เนเวส, เควนติน เอ็นยานตู และ อิบราฮิม เอ็มบาย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลูก้าส์ แอร์กน็องเดซ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมแนวรับ 4 คน วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, มาร์ควินญอส, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น วิตินญ่า, ฟาเบียน รุยซ์, เซนนี่ มายูลู ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เดซิเร่ ดูเอ้, อุสมาน เดมเบเล่ และ ควิช่า ควารัตสเคเลีย

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สปอร์ติ้ง ลิสบอน – เปแอสเช

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 14/07/10 เปแอสเช 4-2 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สปอร์ติ้ง ลิสบอน

  • 16/01/26 ชนะ คาซ่า ปิอา 3-0 (ปรีไมราลีกา)
  • 06/01/26 แพ้ วิตอเรีย กิมาไรส์ 1-2 (โปรตุกีส คัพ)
  • 02/01/26 เสมอ กิล วิเซนเต้ 1-1 (ปรีไมราลีกา)
  • 28/12/25 ชนะ ริโอ อาฟ 4-0 (ปรีไมราลีกา)
  • 23/12/25 ชนะ วิตอเรีย กิมาไรส์ 4-1 (ปรีไมราลีกา)

เปแอสเช

  • 16/01/26 ชนะ ลีลล์ 3-0 (ลีกเอิง)
  • 12/01/26 แพ้ ปารีส เอฟซี 0-1 (เฟรนช์ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ มาร์กเซย 2-2 (ชนะจุดโทษ 4-2, เฟรนช์ ซูเปอร์คัพ)
  • 04/01/26 ชนะ ปารีส เอฟซี 2-1 (ลีกเอิง)
  • 21/12/25 ชนะ เวนดี ฟอนเตนาย ฟุต 4-0 (เฟรนช์ คัพ)
Credit : Sporting CP

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ซิลวา (GK) – อิวาน เฟรสเนเด้า, มาเธอุส รีส, กอนซาโล่ อินาซิโอ, แม็กซี่ อเราโฮ่ – ชูเอา ซิโมเอส, ฮิเดมาสะ โมริตะ – เจนี่ กาตาโม่, ทรานเกา, หลุยส์ กิลเยอร์เม – หลุยส์ ซัวเรซ

เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, มาร์ควินญอส, นูโน่ เมนเดส – วิตินญ่า, ฟาเบียน รุยซ์, เซนนี่ มายูลู – เดซิเร่ ดูเอ้, อุสมาน เดมเบเล่, ควิช่า ควารัตสเคเลีย

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

Thaiger ทายผลบอล สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-2 เปแอสเช

 

