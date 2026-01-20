สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ที่สนาม เอสตาดิโอ โชเซ่ อัลวาลาเด เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สปอร์ติ้ง ลิสบอน VS เปแอสเช ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เอสตาดิโอ โชเซ่ อัลวาลาเด
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ รุย บอร์เจส จะยังไม่มีชื่อของ นูโน่ ซานโตส, โปเต, เอดูอาร์โด้ ควาเรสม่า, โฟติส อิโอนอันนิดิส, อุสมาน ดิโอมันเด และ จีโอวานี่ เกวนด้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอร์เท่น ฮยุลมันด์ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น รุย ซิลวา พร้อมกองหลัง 4 คน อิวาน เฟรสเนเด้า, มาเธอุส รีส, กอนซาโล่ อินาซิโอ, แม็กซี่ อเราโฮ่ แดนกลางเป็น ชูเอา ซิโมเอส, ฮิเดมาสะ โมริตะ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เจนี่ กาตาโม่, ทรานเกา, หลุยส์ กิลเยอร์เม ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น หลุยส์ ซัวเรซ
เปแอสเช
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะไม่มีชื่อของ มัตเวย์ ซาโฟนอฟ, อี คัง-อิน, ชูเอา เนเวส, เควนติน เอ็นยานตู และ อิบราฮิม เอ็มบาย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลูก้าส์ แอร์กน็องเดซ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมแนวรับ 4 คน วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, มาร์ควินญอส, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น วิตินญ่า, ฟาเบียน รุยซ์, เซนนี่ มายูลู ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เดซิเร่ ดูเอ้, อุสมาน เดมเบเล่ และ ควิช่า ควารัตสเคเลีย
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สปอร์ติ้ง ลิสบอน – เปแอสเช
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 14/07/10 เปแอสเช 4-2 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- 16/01/26 ชนะ คาซ่า ปิอา 3-0 (ปรีไมราลีกา)
- 06/01/26 แพ้ วิตอเรีย กิมาไรส์ 1-2 (โปรตุกีส คัพ)
- 02/01/26 เสมอ กิล วิเซนเต้ 1-1 (ปรีไมราลีกา)
- 28/12/25 ชนะ ริโอ อาฟ 4-0 (ปรีไมราลีกา)
- 23/12/25 ชนะ วิตอเรีย กิมาไรส์ 4-1 (ปรีไมราลีกา)
เปแอสเช
- 16/01/26 ชนะ ลีลล์ 3-0 (ลีกเอิง)
- 12/01/26 แพ้ ปารีส เอฟซี 0-1 (เฟรนช์ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ มาร์กเซย 2-2 (ชนะจุดโทษ 4-2, เฟรนช์ ซูเปอร์คัพ)
- 04/01/26 ชนะ ปารีส เอฟซี 2-1 (ลีกเอิง)
- 21/12/25 ชนะ เวนดี ฟอนเตนาย ฟุต 4-0 (เฟรนช์ คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ซิลวา (GK) – อิวาน เฟรสเนเด้า, มาเธอุส รีส, กอนซาโล่ อินาซิโอ, แม็กซี่ อเราโฮ่ – ชูเอา ซิโมเอส, ฮิเดมาสะ โมริตะ – เจนี่ กาตาโม่, ทรานเกา, หลุยส์ กิลเยอร์เม – หลุยส์ ซัวเรซ
เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิลเลี่ยน ปาโช่, มาร์ควินญอส, นูโน่ เมนเดส – วิตินญ่า, ฟาเบียน รุยซ์, เซนนี่ มายูลู – เดซิเร่ ดูเอ้, อุสมาน เดมเบเล่, ควิช่า ควารัตสเคเลีย
Thaiger ทายผลบอล สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-2 เปแอสเช
