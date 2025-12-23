ข่าวดาราบันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:29 น.
60

ชาล็อต เคลื่อนไหวแล้ว หลัง บอส ณวัฒน์ เตือนสติแรง โพสต์ภาพยิ้มทั้งน้ำตา ขอบคุณทุกความรัก เผยโมเมนต์ ‘อิงฟ้า-อุ้ม’ แฟนคลับแห่ซัพพอร์ตเชื่อจะผ่านดราม่าไปได้

กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อน หลัง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล แห่งเวทีมิสแกรนด์ฯ กล่าวตักเตือน ชาล็อต ออสติน กลางงานวันเกิดครบรอบ 27 ปี ถึงเรื่องความมืออาชีพและการวางตัวจนลุกลามไปสู่การเปิดใจรอบสองของบอสที่เผยถึงความอัดอั้นตันใจ และเตือนแฟนคลับที่โจมตีบริษัทว่าอาจส่งผลร้ายต่อตัวศิลปินเอง

ล่าสุด ชาล็อต ออสติน เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว @itscharlotty เจ้าตัวเลือกที่จะโฟกัสไปที่ความรักและกำลังใจที่ได้รับจากคนรอบข้าง โดยโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “wish us all the best :-). thank you for all the gifts, letters and love. (ขอให้พวกเราพบเจอแต่สิ่งดี ๆ 🙂 ขอบคุณสำหรับของขวัญ จดหมาย และทุกความรักที่ส่งมาให้นะคะ) ขอบคุณทุกกำลังใจและคำสอน เมื่อไหร่ที่มีโอกาสสัญญาว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด

ชาล็อต โพสต์ล่าสุด หลังดราม่า ณวัฒน์
ภาพจาก Instagram : itscharlotty

ในโพสต์ดังกล่าว ชาล็อตรวบรวมภาพบรรยากาศในงานวันเกิดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตา มีโมเมนต์สำคัญที่แฟนคลับเห็นแล้วต้องใจฟู ทั้งภาพคู่กับ อิงฟ้า วราหะ ที่ยืนเคียงข้างให้กำลังใจน้องสาวอย่างอ่อนโยน และ โมเมนต์ซึ้ง ๆ ที่ อุ้ม ทวีพร เข้ามาช่วยซับน้ำตาให้ชาล็อตบนเวทีแสดงถึงความห่วงใยที่มีให้กัน รวมทั้งภาพสวมกอดแน่น ๆ กับ มีนา ริณา แม้จะมีคราบน้ำตา แต่สาวชาล็อตก็ยังแจกความสดใสชูสองนิ้วถ่ายรูปกับน้องหมาตัวโปรดได้อย่างอบอุ่น

ทันทีที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป คนสนิทอย่าง อิงฟ้า วราหะ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันทีว่า “Keep smiling and keep growing. Love u” (ยิ้มเข้าไว้และเติบโตต่อไปนะ รักเธอ)

ขณะที่เหล่าแฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งพลังบวกกันอย่างล้นหลาม เพื่อให้ชาล็อตผ่านพ้นดราม่าครั้งนี้ไปได้ด้วยดี อาทิ “รักน้องชานะ ข้าง ๆ เสมอเลย”, “ขอให้ความสุขและรอยยิ้มอยู่กับชาล็อตไปนาน ๆ” และ “รักน้องนะ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ยิ้มเยอะๆ”

ชาล็อต ออสติน-2
ภาพจาก Instagram : itscharlotty
ชาล็อต ออสติน-3
ภาพจาก Instagram : itscharlotty
อิงฟ้า และ ชาล็อต
ภาพจาก Instagram : itscharlotty

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

6 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

15 นาที ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

28 นาที ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

28 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

39 นาที ที่แล้ว
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

46 นาที ที่แล้ว
เลื่อนยศพลโทบุญสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งพลเอกวันนี้ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก

47 นาที ที่แล้ว
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

49 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

54 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

58 นาที ที่แล้ว
ซาวน่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้น ข่าวต่างประเทศ

“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่ ข่าว

กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน ข่าวต่างประเทศ

ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุนิยาย &quot;โลลิตา&quot; เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ บันเทิง

เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง “สาวรัสเซียขี่บิ๊กไบค์” อัดคลิปโชว์ท่ายากบนถนนเวียดนาม ส่อโดนโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาช่า เปิดภาพน้องสาวและหลานจากอิตาลี บันเทิง

นานทีได้เห็น! มาช่า เปิดภาพน้องสาว-หลาน บินตรงจากอิตาลี สวยคมระดับนางเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง &#039;ส.อ.กัมปนาท&#039; ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น ข่าว

ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง ‘ส.อ.กัมปนาท’ ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกทวงแค้นทันควัน ข่าว

สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:29 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button