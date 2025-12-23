โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

ชาล็อต เคลื่อนไหวแล้ว หลัง บอส ณวัฒน์ เตือนสติแรง โพสต์ภาพยิ้มทั้งน้ำตา ขอบคุณทุกความรัก เผยโมเมนต์ ‘อิงฟ้า-อุ้ม’ แฟนคลับแห่ซัพพอร์ตเชื่อจะผ่านดราม่าไปได้
กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อน หลัง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล แห่งเวทีมิสแกรนด์ฯ กล่าวตักเตือน ชาล็อต ออสติน กลางงานวันเกิดครบรอบ 27 ปี ถึงเรื่องความมืออาชีพและการวางตัวจนลุกลามไปสู่การเปิดใจรอบสองของบอสที่เผยถึงความอัดอั้นตันใจ และเตือนแฟนคลับที่โจมตีบริษัทว่าอาจส่งผลร้ายต่อตัวศิลปินเอง
ล่าสุด ชาล็อต ออสติน เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว @itscharlotty เจ้าตัวเลือกที่จะโฟกัสไปที่ความรักและกำลังใจที่ได้รับจากคนรอบข้าง โดยโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “wish us all the best :-). thank you for all the gifts, letters and love. (ขอให้พวกเราพบเจอแต่สิ่งดี ๆ 🙂 ขอบคุณสำหรับของขวัญ จดหมาย และทุกความรักที่ส่งมาให้นะคะ) ขอบคุณทุกกำลังใจและคำสอน เมื่อไหร่ที่มีโอกาสสัญญาว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด“
ในโพสต์ดังกล่าว ชาล็อตรวบรวมภาพบรรยากาศในงานวันเกิดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตา มีโมเมนต์สำคัญที่แฟนคลับเห็นแล้วต้องใจฟู ทั้งภาพคู่กับ อิงฟ้า วราหะ ที่ยืนเคียงข้างให้กำลังใจน้องสาวอย่างอ่อนโยน และ โมเมนต์ซึ้ง ๆ ที่ อุ้ม ทวีพร เข้ามาช่วยซับน้ำตาให้ชาล็อตบนเวทีแสดงถึงความห่วงใยที่มีให้กัน รวมทั้งภาพสวมกอดแน่น ๆ กับ มีนา ริณา แม้จะมีคราบน้ำตา แต่สาวชาล็อตก็ยังแจกความสดใสชูสองนิ้วถ่ายรูปกับน้องหมาตัวโปรดได้อย่างอบอุ่น
ทันทีที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป คนสนิทอย่าง อิงฟ้า วราหะ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันทีว่า “Keep smiling and keep growing. Love u” (ยิ้มเข้าไว้และเติบโตต่อไปนะ รักเธอ)
ขณะที่เหล่าแฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งพลังบวกกันอย่างล้นหลาม เพื่อให้ชาล็อตผ่านพ้นดราม่าครั้งนี้ไปได้ด้วยดี อาทิ “รักน้องชานะ ข้าง ๆ เสมอเลย”, “ขอให้ความสุขและรอยยิ้มอยู่กับชาล็อตไปนาน ๆ” และ “รักน้องนะ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ยิ้มเยอะๆ”
