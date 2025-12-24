ณวัฒน์ เตือน แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องแบบผิด ๆ ลั่น ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน

ไม่จบง่าย ๆ บอส ณวัฒน์ เตือนครั้งสุดท้าย แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ ปกป้องทั้งที่ไม่ดูความจริง ชี้ยิ่งด่าผลเสียตกที่ศิลปิน ลั่น มีเรื่องหลังบ้านที่พูดไม่ได้อีกพันเรื่อง
ตามกันต่อกับประเด็นดราม่าระหว่าง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ที่ก่อนหน้านี้ออกมากล่าวตักเตือน ชาล็อต ออสติน ถึงเรื่องพฤติกรรมต่าง ๆ รวมทั้งความมืออาชีพและการวางตัวในการทำงาน จากนั้นมีการเปิดใจรอบสองซึ่งแฟนคลับของนางงามสาวสอบถามว่าจะมีการฉีกสัญญาหรือไม่ เจ้าตัวตอบหลับว่า “ฉีกทำไม สัญญาคือข้อตกลง บริษัทเป็นมหาชนมีระเบียบวินัย”
ล่าสุด บอสณวัฒน์ ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ พร้อมเปิดเผยข้อมูลภายในบริษัทเกี่ยวกับผู้สร้างรายได้ให้ MGI อันดับ 1 ได้แก่ อิงฟ้า วราหะ ต่อมาคือ กชเบล ศรัณย์รัชต์ ส่วนอันดับ 3 คือ ชาล็อต ออสติน พร้อมเปิดใจว่ารักศิลปินทุกคน ไม่ว่าใครก็รัก นอกเสียจากปกครองไม่ได้และรักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ ณ ตอนนี้ถ้ายังมีการตักเตือนอยู่ แสดงว่ายังอยากให้เข้ารูปเข้ารอย ยังประคับประคอง ถ้าตราบใดที่ตนไม่พูดก็คือจบ
ระหว่างที่ไลฟ์สดอยู่นั้น บอสณวัฒน์พูดถึงประเด็นดราม่ากับเหล่าแฟนคลับของชาล็อต ระบุว่า “เอาเลย ผมบอกเลยนะ ถ้ายิ่งด่าบริษัท ด่าผม ก็จะเปิดไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันหยุด ถ้าคนรักน้องจริงต้องไม่ต้องหยุด ถ้าใครไม่หยุดคือคนที่ไม่ได้รักน้องจริง เพราะยังมีอีกหลายอย่าง มันเป็นเรื่องหลังบ้านที่ผมไม่พูดก็ได้
ผมไม่ชอบเด็กที่ดูแลไม่ได้ ถ้าตราบใดที่มีความลับกับผมและคนในองค์กรเยอะแยะมากมาย กลายเป็นโลกส่วนตัวมันดูยาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะติ่งคอยปกป้องโดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นหยุดได้แล้ว ผมเตือนเป็นครั้งสุดท้าย ทุกคนเตือนหมดแล้วนะ พี่ฟ้าก็เตือนกลาง ๆ เตือนกันหลายระลอกแล้วนะ มีสติได้แล้ว
ผมเองก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องโง่กว่าใครหรอก“
ก่อนหน้านี้ ณวัฒน์ เคยออกมาไลฟืสดเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง เตือนแฟนคลับที่ยังซัพพอร์ตนางงามสาวแบบผิด ๆ ขอให้หยุดปั่น หยุดทับถมบริษัทและองค์กรในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะถ้าไม่หยุดผลเสียจะตกกับศิลปิน พร้อมขอให้เอฟเข้าใจว่าสามารถดูแล, ให้ความรัก และโดเนทได้ แต่ไม่ใช่วิธีที่มั่นคง
จากนั้นทิ้งท้ายไว้ว่า “แฟนคลับจะรู้อะไรเท่าผม ที่ผมพูดมันเป็นสาธารณะมันเลยต้องพูด มีเรื่องที่อยากจะพูดและไม่อยากจะพูดน้ำท่วมปากอีก 100 เรื่อง 1,000 เรื่อง ถ้าพวกคุณรู้อาจจะไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นหยุดพูดเรื่องแย่ ๆ เกี่ยวกับองค์กรซะ หยุดเถอะ สักวันหนึ่งคุณจะรู้”
