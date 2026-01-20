ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน
มีการเปิดเผยออกมาว่า มีหนึ่งชาติในโซนอาหรับที่สนใจดึงตัว “บิว ภูริพล” ลมกรดทีมชาติไทย ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ในซีเกมส์ 2025 พร้อมเสนอค่าเหนื่อยหลักล้านต่อเดือน
วันนี้ (20 มกราคม) พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวในงานแถลงข่าว ‘มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี’ หรือ #ปทุมธานีเกมส์
ซึ่งช่วงหนึ่งของการแถลง “บิ๊กแจ๊ส” ได้ยกเรื่องราวของ ‘บิว’ ภูริพล บุญสอน ขึ้นมาเล่าว่า ครั้งหนึ่งเขามีจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองและศักยภาพที่ จ.ปทุมธานี เมื่อครั้งมาเก็บตัวฝึกซ้อมด้วยการใช้ศูนย์ฝึกกรีฑา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นสถานที่เก็บตัว ก่อนจะไปสร้างผลงานกับทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 ที่ประเทศจีน จากนั้นหลังจากกลับมาก็ได้เอาทีมกรีฑาไทยเข้ามาดูแล
“บิ๊กแจ๊ส” เล่าต่อว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโค้ชกรีฑาทีมชาติไทยเข้ามาปรับทุกข์กับตน โดยบอกว่าในตอนนี้มีประเทศในตะวันออกกลางสนใจอยากซื้อตัว “เทพบิว” ไปลงแข่งขันให้ชาติของเขา พร้อมเสนอค่าตอบแทนให้ระดับหลักล้านต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตอบกลับข่าวนี้จากตัว บิว ภูริพล แต่อย่างใด
