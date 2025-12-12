บิว ภูริพล จารึกปวศ. วิ่ง 100 เมตร ทองซีเกมส์ 2025 สถิติเวลาต่ำ 10 วินาที

ข่าวกีฬา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 09:39 น.
ระหึ่มราชมังฯ! ‘บิว ภูริพล’ จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กวาดทอง 100 เมตรซีเกมส์ พร้อมระเบิดฟอร์มรอบคัดเลือกกดเวลา 9.94 วินาที ทะลุกำแพง 10 วิเป็นครั้งแรก

บิว ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มขวัญใจชาวไทย ฝีเท้าสับสถิติกรีฑาอาเซียน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ซีเกมส์ 2025) หลังผงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย พร้อมจารึกสถิติประวัติศาสตร์วิ่งต่ำกว่า 10 วินาทีได้เป็นครั้งแรกในรอบคัดเลือก

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันกรีฑา ณ สนามศุภชลาศัย อยู่ที่การชิงชัยเจ้าความเร็วในรายการวิ่ง 100 เมตรชาย บิวืภูริพล บุญสอน ลงทำการแข่งขัน สร้างความฮือฮาตั้งแต่รอบคัดเลือก

ภาพจาก: สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

ในรอบคัดเลือกช่วงบ่าย ภูริพล โชว์ฟอร์มร้อนแรง เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แบบทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย สามารถทำสถิติได้ 9.94 วินาที (ความเร็วลม +0.7 m/s) ซึ่งนับเป็นการทำลายสถิติส่วนตัว เป็นครั้งแรกที่งทำเวลาได้ต่ำกว่า 10 วินาที สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกรีฑาไทยได้สำเร็จ

ต่อมาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำเวลา 18.50 น. บิว ภูริพล ยังคงรักษามาตรฐานความเร็วระดับโลก เร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้วยเวลา 10.00 วินาที

  1. เหรียญทอง ภูริพล บุญสอน (ไทย) – 10.00 วินาที

  2. เหรียญเงิน ซอห์รี มูฮัมหมัด (อินโดนีเซีย) – 10.25 วินาที

  3. เหรียญทองแดง มูฮัมเหม็ด รอสลี อิฟติคาร์ (มาเลเซีย) – 10.26 วินาที

นอกจากนี้ “โอ๊ต” ธวัชชัย หีมเอียด นักวิ่งไทยอีกราย ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน โดยในรอบคัดเลือกทำเวลา 10.35 วินาที ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของทัพนักกีฬากรีฑาไทยในค่ำคืนนี้

ภาพจาก: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ – Athletics Association of Thailand

