ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:36 น.
ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจูบปาก น้องนาริตะ ทำพ่อแท้ ๆ อย่าง “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” โพสต์ด่าไม่เหมาะสม ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ “แพรวพราว” จากใจจริง

ออกมาเคลื่อนไหวตอบกลับดราม่าร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ซัน วงศธร หลังปรากฎคลิปจูบปาก น้องนาริตะ ลูกสาวคนโตของแฟนหมอลำรุ่นพี่ แพรวพราว แสงทอง กลางงานแต่งงานของทั้งคู่เมื่อวานนี้ (19 ม.ค. 69) จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในพฤติกรรมดังกล่าว

ถึงขั้นคนเป็นพ่อผู้ให้กำเนิด อย่าง บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ อดีตสามีของแพรวพราว โมโหจนต้องโพสต์ด่ากลางหน้าเฟซบุ๊ก พร้อมทั้งไลฟ์พูดถึงประเด็นดังกล่าวในฐานะของคนเป็นพ่อต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องและใช้สิทธิ์ของตัวเองที่มี เพราะการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม และน่าเกลียดมาก ๆ คนเป็นพ่อรับไม่ได้

ล่าสุดเย็นวันนี้ (20 ม.ค. 69) ซัน พงศธร เจ้าบ่าวป้ายแดง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าจุ๊บปากลูกสาวของแพรวพราว โดยเจ้าตัวยืนยันว่า เจตนารมณ์ที่มีตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนหลังแต่งงานก็คือความบริสุทธิ์ใจ ตนรักและเอ็นดูลูก ๆ ทั้งสองคนของแพรวพราวด้วยใจจริง และอยากที่จะดูแล มอบความรักความอบอุ่นให้อย่างไม่มีข้อกังขา ทั้งยังขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะระวังไม่เกิดเหตุการณ์ที่แสดงออกถึงความไม่เหมาะสมเช่นนี้อีก

“ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความรักความเมตตากับเราทั้ง2 คน วันนี้ผมมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้ว และผมพร้อมแล้วจะนำพา จะดูแล จะปกป้อง ทุกคนในครอบครัว ให้มีความสุข โดยที่เราทั้ง2 ซัน+ แพรวจะจับมือเดินไปด้วยกัน และผมยังยืนยันด้วยเกียรติของผม ผมพร้อมจะมอบความรัก ให้การดูแลน้องนาริตะ น้องเกียว ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างจริงใจ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เพื่อให้เขาทั้งสองคน มีความสุข มีการศึกษาที่ดี เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า ถึงแม้ว่าว่าวันนี้อาจจะมีภาพ มีเหตุการณ์ที่บางท่าน เห็นว่าไม่เหมาะสม กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของหลาย ๆ ท่าน ผมกราบขออภัยและแสดงความเสียใจตลอดจนน้อมรับคำแนะนำ หรือติติงในสิ่งที่เกิดขึ้น

และในความเป็นผู้นำครอบครัวของผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอแสดงเจตนารมณ์ว่า ผมมีเพียงความรัก ความเอ็นดู อย่างจริงใจ อย่างบริสุทธิ์ใจ และ ระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกท่าน ผิดหวังกับครอบครัวเรา ขอกราบขอบพระคุณ และขออภัยอีกครั้งจากใจ และด้วยความเคารพครับ”

ภาพจาก : FB แม่แพรว ของพี่นาริตะ น้องเกียว

อ้างอิงจาก : FB Sun Wongsatorn

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

