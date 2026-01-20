ข่าวกีฬาฟุตบอล

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 14:02 น.
51

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง อินเตอร์ พบ อาร์เซนอล ที่สนาม จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อินเตอร์ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Arsenal

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพงูใหญ่ ของกุนซือ คริสเตียน คิวู จะยังไม่มีชื่อของ โยเซป มาร์ติเนซ, โทมัส ปาลาซิออส, ราฟฟาเอเล่ ดิ เจนนาโร่, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู และ เดนเซล ดุมฟรีส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชบี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น หลุยส์ เฮนริเก้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, เฟเดริโก้ ดิมาโก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น มาร์คุส ตูราม กับ เลาตาโร่ มาร์ติเนซ

Credit : Inter

อาร์เซนอล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ แม็กซ์ ดาวแมน, เปียโร่ ฮินคาปิเอ และ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ คริสเตียน มอสเกร่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมแนวรับ 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ – อาร์เซนอล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 06/11/24 อินเตอร์ 1-0 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 29/07/07 อาร์เซนอล 2-1 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 25/11/03 อินเตอร์ 1-5 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/09/03 อาร์เซนอล 0-3 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน

  • 17/01/26 ชนะ อูดิเนเซ่ 1-0 (เซเรียอา)
  • 14/01/26 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)
  • 11/01/26 เสมอ นาโปลี 2-2 (เซเรียอา)
  • 07/01/26 ชนะ ปาร์ม่า 2-0 (เซเรียอา)
  • 04/01/26 ชนะ โบโลญญ่า 3-1 (เซเรียอา)

อาร์เซนอล

  • 17/01/26 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
  • 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Inter

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชบี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – หลุยส์ เฮนริเก้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, เฟเดริโก้ ดิมาโก้ – มาร์คุส ตูราม, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ

อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่

Credit : Arsenal

Thaiger ทายผลบอล อินเตอร์ 2-2 อาร์เซนอล

 

