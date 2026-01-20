อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง อินเตอร์ พบ อาร์เซนอล ที่สนาม จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อินเตอร์ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพงูใหญ่ ของกุนซือ คริสเตียน คิวู จะยังไม่มีชื่อของ โยเซป มาร์ติเนซ, โทมัส ปาลาซิออส, ราฟฟาเอเล่ ดิ เจนนาโร่, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู และ เดนเซล ดุมฟรีส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชบี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น หลุยส์ เฮนริเก้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, เฟเดริโก้ ดิมาโก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น มาร์คุส ตูราม กับ เลาตาโร่ มาร์ติเนซ
อาร์เซนอล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ แม็กซ์ ดาวแมน, เปียโร่ ฮินคาปิเอ และ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ คริสเตียน มอสเกร่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมแนวรับ 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส และ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ – อาร์เซนอล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/11/24 อินเตอร์ 1-0 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 29/07/07 อาร์เซนอล 2-1 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 25/11/03 อินเตอร์ 1-5 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/09/03 อาร์เซนอล 0-3 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
- 17/01/26 ชนะ อูดิเนเซ่ 1-0 (เซเรียอา)
- 14/01/26 ชนะ เลชเช่ 1-0 (เซเรียอา)
- 11/01/26 เสมอ นาโปลี 2-2 (เซเรียอา)
- 07/01/26 ชนะ ปาร์ม่า 2-0 (เซเรียอา)
- 04/01/26 ชนะ โบโลญญ่า 3-1 (เซเรียอา)
อาร์เซนอล
- 17/01/26 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
- 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อาแชบี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – หลุยส์ เฮนริเก้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, เฮนริค มคิทาร์ยาน, เฟเดริโก้ ดิมาโก้ – มาร์คุส ตูราม, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่
Thaiger ทายผลบอล อินเตอร์ 2-2 อาร์เซนอล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: