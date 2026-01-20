เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้
แชร์สนั่น เต้ มงคลกิตติ์ ผุดนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย-Sex Worker ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเข้ามาเมนต์ หนุนถกเถียงจริงจัง ชี้ของไม่อันตรายควรขายได้ แค่คุมอายุ 18+ เหมือนต่างประเทศ
เรียกได้ว่าเป็นแคนดิเดตนายกฯ ที่นำหนึ่งก้าวเสมอสำหรับ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคทางเลือกใหม่ ที่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใด ๆ ก็ใหม่และล้ำหน้าแบบสุด ๆ ทั้ง SpaceX007 นโยบายด้านการพัฒนาอวกาศของไทย หวังบินไป-กลับ ดวงจันทร์, ดาวศุกร์และดาวอังคาร รวมทั้งการสร้างเซ็นทรัลสาขานอกโลก ลั่น เป็นความทะเยอทะยานไม่ใช่ความเลอะเทอะ
นอกจากนี้ยังเผยนโยบายเรื่องความเท่าเทียมของชายและหญิง โดยเสนอให้มีคนรักได้ไม่เกิน 4 คน หากทุกฝ่ายยอมรับ
ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ เปิดนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่ ระบุว่า “หนังสือโป๊, เว็บโป๊ (pornhub), สื่อโป๊, Sex Worker, เซ็กทอย ถูกกฎหมายทั้งหมด”
งานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าออกมาclดงความเห็นกันมากมาย บางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์กับ เต้ มงคลกิตติ์ เช่น “เอออันนี้ดีเห็นชอบด้วยยย”, “แต่ละนโยบายของเพื่อนรัก บันเทิงมาก” และ “สุดยอดครับพรี่ ผมนี่ตามหาคนแบบพรี่มานานแล้ว ผมมองเห็นแสงสว่างแล้วครับ …..”
ขณะที่ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “โอเค เปลี่ยนใจไปเลือกพรรคพี่เต้แล้ว ป.ล. จริง ๆ เรื่องนี้ควรเป็นประเด็นซีเรียส ที่ควรยกมาถกเถียงกันจริงจังได้แล้วครับ โดยเฉพาะ sex toy เนี่ย มันจะไปห้ามขายทำไม ไม่ได้เอาไปทำร้ายใครซักหน่อย ขายแบบควบคุมอายุ 18+ ก็ได้ เหมือนในต่างประเทศน่ะ”
