ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:27 น.
56
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย

แชร์สนั่น เต้ มงคลกิตติ์ ผุดนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย-Sex Worker ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเข้ามาเมนต์ หนุนถกเถียงจริงจัง ชี้ของไม่อันตรายควรขายได้ แค่คุมอายุ 18+ เหมือนต่างประเทศ

เรียกได้ว่าเป็นแคนดิเดตนายกฯ ที่นำหนึ่งก้าวเสมอสำหรับ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคทางเลือกใหม่ ที่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใด ๆ ก็ใหม่และล้ำหน้าแบบสุด ๆ ทั้ง SpaceX007 นโยบายด้านการพัฒนาอวกาศของไทย หวังบินไป-กลับ ดวงจันทร์, ดาวศุกร์และดาวอังคาร รวมทั้งการสร้างเซ็นทรัลสาขานอกโลก ลั่น เป็นความทะเยอทะยานไม่ใช่ความเลอะเทอะ

นอกจากนี้ยังเผยนโยบายเรื่องความเท่าเทียมของชายและหญิง โดยเสนอให้มีคนรักได้ไม่เกิน 4 คน หากทุกฝ่ายยอมรับ

ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ เปิดนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่ ระบุว่า “หนังสือโป๊, เว็บโป๊ (pornhub), สื่อโป๊, Sex Worker, เซ็กทอย ถูกกฎหมายทั้งหมด”

งานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าออกมาclดงความเห็นกันมากมาย บางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์กับ เต้ มงคลกิตติ์ เช่น “เอออันนี้ดีเห็นชอบด้วยยย”, “แต่ละนโยบายของเพื่อนรัก บันเทิงมาก” และ “สุดยอดครับพรี่ ผมนี่ตามหาคนแบบพรี่มานานแล้ว ผมมองเห็นแสงสว่างแล้วครับ …..”

ขณะที่ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “โอเค เปลี่ยนใจไปเลือกพรรคพี่เต้แล้ว ป.ล. จริง ๆ เรื่องนี้ควรเป็นประเด็นซีเรียส ที่ควรยกมาถกเถียงกันจริงจังได้แล้วครับ โดยเฉพาะ sex toy เนี่ย มันจะไปห้ามขายทำไม ไม่ได้เอาไปทำร้ายใครซักหน่อย ขายแบบควบคุมอายุ 18+ ก็ได้ เหมือนในต่างประเทศน่ะ”

เต้ มงคลกิตติ์ ผุดนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
ชาวเน็ตเมนต์ เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบายPornhub-เซ็กซ์ทอยถูกกฎหมาย-2
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
ชาวเน็ตเมนต์ เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบายPornhub-เซ็กซ์ทอยถูกกฎหมาย
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
เต้ มงคลกิตติ์
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

6 นาที ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

23 นาที ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

29 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร &quot;เนติบัณฑิต สมัยที่ 77&quot; ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม ข่าว

ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569 Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ทะลุ 70,000 บาท ทำให้ทองรูปพรรณขายออกที่ 70,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ ทะลุ 70,000 รูปพรรณ ขายออก 70,100 บาท ทองแท่งเฉียด 7 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายสงสัย! หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้? บันเทิง

เปลี่ยนลุค “หนุ่ม กรรชัย” เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 6 ผู้สมัคร สส. สิงห์บุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี ครบ 6 เบอร์ พรรคไหนบ้าง เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรขึ้นบ้านนานะปฏิเสธทุกข้อหา อ้างดาราสาวคว้ามีดไล่แทง ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก? โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ อ้างถูกดาราคว้ามีดไล่แทง-ซ้อมอ่วม ยันแค่จะเข้าไปขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นเปิดชื่อ 10 สส. สแกมเมอร์ “ไชยชนก” แย้มพรรคเดียวกันหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน ตำรวจปูพรมไล่ล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม “คชโยธี” แกนนำรักชาติ ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:27 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot;

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button