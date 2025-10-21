ข่าวต่างประเทศ

สาวเกาหลีหวังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” สุดท้ายไฟไหม้ลุกลาม เพื่อนบ้านหนีตายพลัดตกตึก เสียชีวิต

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 16:56 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 16:54 น.
ตำรวจเกาหลีใต้เตรียมออกหมายจับหญิงวัย 20 ปี หลังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” จนไฟไหม้ห้องพัก ทำให้เพื่อนบ้านที่พยายามหนีทางหน้าต่างพลัดตกตึกเสียชีวิต

ตำรวจเกาหลีใต้เตรียมออกหมายจับหญิงสาววัย 20 กว่าปีรายหนึ่ง หลังเธอพยายามกำจัดแมลงสาบด้วยการจุดไฟเผา จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อาคารอพาร์ตเมนต์ของเธอ และทำให้เพื่อนบ้านรายหนึ่งเสียชีวิตจากการพยายามหนีไฟ

หญิงสาวคนดังกล่าวให้การกับตำรวจว่า เธอพยายามจุดไฟเผาแมลงสาบด้วยไฟแช็กและสเปรย์ไวไฟ โดยอ้างว่าเคยใช้วิธีนี้มาก่อน แต่ในวันจันทร์ที่ผ่านมา สิ่งของในห้องของเธอกลับติดไฟลามอย่างรวดเร็ว

ตำรวจในเมืองโอซานระบุว่า อาจมีการตั้งข้อหาหญิงสาวรายนี้ในความผิดฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยอุบัติเหตุและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาท

หญิงที่เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นพลเมืองชาวจีนวัย 30 กว่าปี ซึ่งอาศัยอยู่บนชั้น 5 ของอาคารพร้อมกับสามีและลูกน้อยวัย 2 เดือน เมื่อทั้งคู่รู้ว่าเกิดไฟไหม้ พวกเขารีบเปิดหน้าต่างและร้องขอความช่วยเหลือ

ทั้งคู่ได้ช่วยกันส่งลูกน้อยวัย 2 เดือน ผ่านหน้าต่างไปยังเพื่อนบ้านในอาคารข้างเคียงก่อน จากนั้นสามีของหญิงคนดังกล่าวก็สามารถปีนข้ามไปยังอีกตึกได้สำเร็จ แต่ในขณะที่ผู้หญิงกำลังพยายามปีนหนีตามไป เธอกลับพลัดตกลงมาจากหน้าต่าง เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในอีกหลายชั่วโมงต่อมา

ตำรวจเชื่อว่า คู่สามีภรรยาคู่นี้พยายามหนีทางหน้าต่างเนื่องจากมีควันไฟหนาทึบจนปิดกั้นทางหนีไฟหลักไว้

อาคารดังกล่าวมีร้านค้าเชิงพาณิชย์อยู่ชั้นล่าง และมีห้องพักอาศัย 32 ยูนิต ตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 5 นอกจากนี้ยังมีผู้อยู่อาศัยอีก 8 คนที่ได้รับผลกระทบจากการสูดดมควันไฟ

การใช้ไฟพ่นหรือปืนไฟทำมือเพื่อกำจัดแมลงสาบกลายเป็นวิธีการใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมจากคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดา โดยในปี 2018 ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเคยจุดไฟเผาห้องครัวของตนเอง ขณะพยายามฆ่าแมลงสาบด้วยสเปรย์ฆ่าแมลงทำเป็นปืนไฟมาแล้ว

อ้างอิง : www.bbc.com

 

