3 ราศี งานล้นมือจนแทบไม่ได้นอน แต่ผลงานเข้าตาเจ้านาย เหนื่อยวันนี้สบายสิ้นปี
ดวงการงาน 3 ราศีชีพจรลงเท้า งานรุมเร้าจนขอบตาดำ แต่ยิ่งทำยิ่งรวย ผลงานโดดเด่นเตะตาผู้ใหญ่ เตรียมรับข่าวดีเรื่องเลื่อนขั้นและโบนัสก้อนโตในระยะยาว เช็กเลยราศีไหนต้องกัดฟันสู้
ช่วงนี้ดวงดาวการงานโคจรทำมุมวิกฤต ส่งผลให้ชาว 3 ราศีต่อไปนี้ต้องรับบท “เดอะแบก” ประจำออฟฟิศ สั่งงานวันนี้จะเอาเมื่อวาน งานเก่ายังไม่เคลียร์ งานใหม่ก็ถาโถมเข้ามาเหมือนพายุ แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่ เพราะความทุ่มเทของคุณไม่ได้สูญเปล่า “พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก” ในเรือนการงาน ทำให้ผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นศักยภาพ มาเช็กกันว่าคุณคือ 1 ใน 3 ราศีผู้เสียสละนี้หรือไม่?
1. ราศีมังกร
ชาวราศีมังกรช่วงนี้เหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบ โปรเจกต์ยาก ๆ ที่คนอื่นทำไม่ได้ เจ้านายจะโยนมาให้คุณรับผิดชอบหมด คุณอาจรู้สึกท้อและถามตัวเองว่า “ทำไมต้องเป็นฉัน?” แต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่คือบททดสอบสำคัญที่เบื้องบนส่งมา คลื่นงานมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาจะแลกมาด้วยความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ ผลงานของคุณจะโดดเด่นเป็นสง่า ความอดทนในวันนี้จะเป็นใบเบิกทางสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในช่วงปลายปี
2. ราศีกันย์
ด้วยความที่เป็นคนเจ้าระเบียบและใส่ใจรายละเอียด ช่วงนี้ชาวราศีกันย์จึงต้องรับภาระตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกขั้นตอน งานแก้ งานรื้อ งานเก็บตก ตกมาถึงมือคุณเพียบ คุณอาจต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยจนแทบไม่ได้พักผ่อน แต่เชื่อเถอะว่าความละเอียดรอบคอบของคุณกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทีม เจ้านายกำลังจับตามองและชื่นชมในความรับผิดชอบของคุณอยู่เงียบ ๆ โบนัสก้อนโตกำลังรอคุณอยู่ที่เส้นชัย
3. ราศีพิจิก
ชาวราศีพิจิกช่วงนี้งานเข้าแบบ Multi-tasking ต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ประชุมซ้อนประชุม แถมยังมีงานด่วนแทรกเข้ามาตลอดเวลา แต่ด้วยสัญชาตญาณและความไหวพริบ คุณจะสามารถเอาตัวรอดและจัดการทุกอย่างได้ทันเวลาแบบเฉียดฉิว ความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตของคุณจะไปเข้าตาผู้บริหารระดับสูง อาจมีการทาบทามให้ไปดูโปรเจกต์ใหม่ หรือได้รับโอกาสดี ๆ ที่คาดไม่ถึง
คำแนะนำส่งท้าย
ถึงแม้ดวงการงานจะพุ่งแรงและผลงานเข้าตาเจ้านายแค่ไหน แต่ “สุขภาพ” คือต้นทุนที่สำคัญที่สุด อย่าหักโหมจนลืมดูแลตัวเอง หาเวลาพักสายตา ยืดเส้นยืดสาย หรือหาของอร่อยกินเพื่อฮีลใจบ้าง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง
- 2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งลูกดก (เงินดก) ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้
- 4 ราศีรักรีเซ็ตได้! ปีใหม่คนเก่าทัก คนใหม่ก็มา เลือกให้ดีโ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: