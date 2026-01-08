บันเทิง

ใจหาย! นักแสดงสาว ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน “พี่สาวสุดเซ็กซี่”

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 17:56 น.
แฟนๆ ช็อก! นักแสดงสาว มิซึกาวะ สุมิเระ ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน "พี่สาวสุดเซ็กซี่" เตรียมเอาดีระดับโลก

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงสาว “มิซึกาวะ สุมิเระ” ประกาศอำลาวงการ AV ของญี่ปุ่น ปิดตำนานเจ้าของฉายา “พี่สาวสุดเซ็กซี่” เตรียมมุ่งสู่ระดับโลก

เริ่มต้นศักราชใหม่ 2569 ด้วยข่าวที่ทำเอาคุณผู้ชายทั่วเอเชียต้องใจหาย เมื่อ มิซึกาวะ สุมิเระ (Sumire Mizukawa) นักแสดงสาวเจ้าของฉายา “พี่สาวสุดเซ็กซี่” ที่ครองใจแฟนๆ มาอย่างยาวนาน ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นนักแสดง AV ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิม

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 มิซึกาวะ สุมิเระ ได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวบนอินสตาแกรม mizukawasumireworld แจ้งข่าวสำคัญถึงแฟน ๆ แปลเป็นไทยได้ว่า “ในปี 2568 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เธอทุ่มเททำงานจนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากมาย สำหรับปี 2569 นี้ เธอต้องการความเป็นอิสระในการทำงานที่มากขึ้น และตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะให้ปีนี้เป็นปีที่ยุติอาชีพนักแสดงหนัง AV ในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทิ้งท้ายขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้เธอมายืนอยู่จุดนี้ได้”

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงสาว มิซึกาวะ สุมิเระ ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน "พี่สาวสุดเซ็กซี่" เตรียมเอาดีระดับโลก-1

ย้อนรอยเส้นทาง จากดาวรุ่งค่ายยักษ์สู่ดาวเด่นระดับโลก

ปัจจุบันสุมิเระในวัย 31 ปี ถือเป็นนักแสดงที่มีประวัติการทำงานโชกโชน เธอเข้าสู่วงการในปี 2559 ภายใต้ชื่อ “มิซึกิ มิริ” กับค่ายดังอย่าง Prestige ก่อนจะก้าวออกมาเป็นนักแสดงอิสระและใช้ชื่อปัจจุบันในปี 2561 ด้วยภาพลักษณ์สาวสวยมาดผู้ใหญ่ที่ดูหรูหราและเซ็กซี่ ทำให้เธอกลายเป็นเบอร์ต้น ๆ ของวงการได้อย่างไม่ยากเย็น จนกระทั่งในปี 2565 เธอได้โกอินเตอร์ไปร่วมงานกับค่ายหนังผู้ใหญ่ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับการประกาศเลิกงานในญี่ปุ่นครั้งนี้ ไม่ใช่การหันหลังให้วงการเสียทีเดียว แต่เป็นการยกระดับตัวเองไปสู่ตลาดตะวันตกอย่างเต็มตัวภายใต้ชื่อใหม่ “เอมิริ โมโมตะ” (Emiri Momota) ซึ่งปัจจุบันเธอมีผลงานร่วมกับค่ายหนังระดับพรีเมียมอย่าง Vixen, Blacked และ Tushy

ด้วยความสำเร็จในตลาดสากลที่พุ่งสูงขึ้น มิซึกาวะ สุมิเระ จึงเลือกที่จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับเส้นทางระดับโลก ซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงสาว มิซึกาวะ สุมิเระ ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน &quot;พี่สาวสุดเซ็กซี่&quot; เตรียมเอาดีระดับโลก-2

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงสาว มิซึกาวะ สุมิเระ ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน &quot;พี่สาวสุดเซ็กซี่&quot; เตรียมเอาดีระดับโลก-3

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงสาว มิซึกาวะ สุมิเระ ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน &quot;พี่สาวสุดเซ็กซี่&quot; เตรียมเอาดีระดับโลก-4

อ้างอิงจาก : IG mizukawasumireworld

