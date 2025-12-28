“ซาโอริ ฮาระ” อดีตนางเอก AV ระดับตำนาน หวนคืนวงการในลุคใหม่ สวมบทซีรีส์ฮีโร่เอาใจแฟนคลับ
ชีวิตปัจจุบัน ซาโอริ ฮาระ อดีตดาวค้างฟ้าวองการ AV หลังลาวงการไปทำหน้าที่แม่ ล่าสุดหวนรับงานแสดงแล้ว แต่มาเล่นในแนวโทคุซัทสึในชื่อใหม่
หากพูดถึงนางเอกหนังผู้ใหญ่ระดับท็อปที่เคยสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วเอเชียเมื่อ 16 ปีก่อน ชื่อของ “ซาโอริ ฮาระ (Saori Hara)” จะต้องถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ล่าสุดเธอกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังหวนคืนสู่วงการบันเทิงในบทบาทใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ซาโอริ เริ่มต้นอาชีพในชื่อ “ไม นานามิ (Mai Nanami)” โดยเป็นไอดอลที่มีผลงานทั้งเพลงประกอบแอนิเมชันและภาพถ่ายชุดว่ายน้ำ ก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ในปี 2009 ภายใต้สังกัด SOD ซึ่งผลงานเปิดตัวของเธอสร้างรายได้ถล่มทลายเกือบ 700 ล้านเยน (ราว 140 ล้านบาท)
นอกจากนี้เธอยังคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และโด่งดังขีดสุดจากภาพยนตร์อีโรติก 3 มิติเรื่อง 3D Sex and Zen: Extreme Ecstasy เมื่อปี 2011 ก่อนจะอำลาวงการทิ้งไว้เพียงตำนาน
ปัจจุบันในวัย 37 ปี ซาโอริใช้ชื่อในวงการว่า “Miyavi Matsunoi” และทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการทำหน้าที่คุณแม่ลูกแฝดที่เพิ่งคลอดเมื่อต้นปี 2023 อย่างไรก็ตาม ความรักในการแสดงทำให้เธอตัดสินใจกลับมารับงานที่ท้าทายความสามารถมากกว่าเดิม
ผลงานล่าสุดของเธอคือการร่วมแสดงในซีรีส์ Hua Eiji F8ABA6 Jisariz ซีซัน 2 ซึ่งเป็นซีรีส์แนวโทคุซัทสึ (Tokusatsu) หรือแนวฮีโร่แปลงร่างที่ใช้เอฟเฟกต์ CGI พิเศษ โดยเผยแพร่ผ่านทาง YouTube และโทรทัศน์ท้องถิ่นของญี่ปุ่น การกลับมาครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากแฟนคลับที่ตื่นเต้นกับการได้เห็นเธอในบทบาทนักแสดงสายแอ็กชันที่ฉีกจากภาพลักษณ์เดิมโดยสิ้นเชิง
อ้างอิง : Instagram @miyavimatsunoi
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยอายุจริง “มิยาบิ” อดีตดารา AV ในวัยใกล้แตะเลข 4 แต่ความแซ่บยังสะพรั่ง จนหนุ่มน้อยใจสั่น
- ดารา AV ไลฟ์สด อาสาใช้มือช่วยคนพิการ คนดูสดนับหมื่น แห่ชื่นชมนางฟ้าตัวจริง
- เปิดวาร์ป “อามาเนะ มิเชล” นางแบบสาวลูกครึ่งคัพ E ผันตัวมาเล่น AV ถูกยกเทียบชั้นตำนาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: