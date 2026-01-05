เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง
วงการ AV ญี่ปุ่นฮือฮา ค่ายดังเปิดตัว “มิโอะ-นางิสะ” ฝาแฝดตัวจริงเดบิวต์แพ็กคู่ เผยสาเหตุสุดพีค น้องสาวชวนพี่เข้าวงการเพราะแบบนี้
วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ในญี่ปุ่น หรือ AV สร้างความฮือฮาอีกครั้ง เมื่อค่ายดังอย่าง Madonna เปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่ในรูปแบบพี่น้องฝาแฝด ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากและท้าทายในวงการนี้
ปกติแล้วค่ายหนังมักจะใช้วิธีจับนักแสดงที่มีใบหน้าคล้ายกัน หรือผ่านการศัลยกรรมจากหมอเดียวกันมาเข้าฉากคู่ บางครั้งถึงขั้นใช้เทคโนโลยี AI ตัดต่อใบหน้าเพื่อสร้างฝาแฝดจำลองขึ้นมา หรือแม้แต่ค่าย Moodyz ที่เคยปั้นคู่หู “ทากิ ฟุยุกิ” และ “ซูซุเนะ มายุ” แต่ก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยจากผู้ชมมาตลอดว่าไม่ใช่แฝดแท้ จนกระแสเงียบหายไป
ล่าสุด ค่าย Madonna ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัวโปรเจกต์ “ชิกิชิมะ มิโอะ” และ “ชิกิชิมะ นางิสะ” ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดตัวจริงและแต่งงานมีครอบครัวแล้วทั้งคู่เข้าสู่วงการ
สาเหตุการเดบิวต์ครั้งนี้มาจากฝ่ายน้องสาว “นางิสะ” มีความทุกข์เรื่องชีวิตบนเตียงกับสามี จึงหันหน้าไปปรึกษาพี่สาว “มิโอะ” ฝ่ายพี่สาวจึงเสนอไอเดียชวนกันมาสมัครเป็นนักแสดงเอวีแบบแพ็กคู่ เพื่อเปิดประสบการณ์กับหนุ่มๆ ในวงการ ซึ่งน้องสาวก็ตอบตกลงทันทีจนกลายเป็นผลงานการแสดงร่วมกัน
แม้เหตุผลการเข้าวงการจะดูแปลกประหลาด แต่รูปร่างหน้าตาของทั้งคู่มีความคล้ายคลึงกันมากจนแทบแยกไม่ออก ต่างจากคู่ก่อนหน้าที่เคยมีมา อย่างไรก็ตาม กฎหมายของญี่ปุ่นยังคงมีข้อจำกัดเรื่องการแสดงฉากร่วมเพศในเครือญาติ ทำให้ทั้งสองคนทำได้เพียงฉากกอดกันตามกฎเท่านั้น
การเปิดตัวของคู่พี่น้องตระกูลชิกิชิมะสามารถสร้างยอดขายเปิดตัวได้สวยหรูจากความแปลกใหม่ของคอนเทนต์ฝาแฝดแท้ๆ ที่ผู้ชมรอคอยมานาน
นักวิจารณ์ในวงการมองว่า แม้กระแสเริ่มต้นจะดีเยี่ยม แต่เมื่อเทียบรูปร่างหน้าตากับดาราระดับท็อปเบอร์ต้นๆ ของวงการแล้ว คู่แฝดชิกิชิมะอาจจะยังเป็นรองอยู่พอสมควร ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่าทั้งคู่จะสามารถยืนระยะในวงการที่มีการแข่งขันสูงนี้ได้นานแค่ไหน หรือจะเป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวที่มาไวไปไวเหมือนคู่ฝาแฝดในอดีต แต่ ณ เวลานี้ถือว่าค่ายหนังทำสำเร็จในการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมด้วยกิมมิคฝาแฝดตัวจริงได้อย่างงดงาม
ที่มา: udn
