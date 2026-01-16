ข่าวการเมือง

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 15:12 น.
เปิดเมนูคุกคืนแรก “สส.ปอนด์” กินต้มจับฉ่าย-ข้าวสวยได้ปกติ ราชทัณฑ์เผยหลับสนิท ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

กรมราชทัณฑ์เปิดเผยชีวิตความเป็นอยู่คืนแรกของ ปอนด์ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ สส.พรรคประชาชน หลังศาลไม่ให้ประกันตัว ถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ระบุผู้ต้องขังใหม่ปรับตัวได้ดี กินอิ่มนอนหลับ

นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ทางเรือนจำได้รับตัวนายรัชต์พงศ์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐาน ทั้งการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ทำประวัติ คัดกรองโรค เจ้าตัวแจ้งว่าไม่มีโรคประจำตัว จากการประเมินเบื้องต้นสภาพจิตใจยังปกติ

ใช้ชีวิตคืนแรกในเรือนจำ พบว่านายรัชต์พงศ์ นอนหลับพักผ่อนได้สนิทตามปกติ ไม่พบอาการเครียดสูงจนน่ากังวล ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้น มื้อแรกที่เรือนจำจัดให้คือเมนูต้มจับฉ่าย กับข้าวสวย ซึ่งเจ้าตัวสามารถรับประทานได้ตามปกติ

ปัจจุบัน นายรัชต์พงศ์ ถูกส่งตัวเข้าแดนแรกรับเพื่อเข้าสู่กระบวนการ กักโรคเป็นเวลา 5 วัน (15-19 ม.ค. 69) ก่อนจะจำแนกไปสู่แดนควบคุมต่อไป โดยในช่วงกักโรคนี้จะยังไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยม

ส่วนข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากนายรัชต์พงศ์เป็นนักการเมืองที่เคยออกมาเปิดโปงเรื่องส่วยและการทุจริต จนเกรงว่าจะถูกจองกฐินหรือถูกทำร้ายในเรือนจำนั้น นายยุทธนายืนยันว่า เรือนจำมีมาตรการควบคุมดูแลผู้ต้องขังทุกรายอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังทุกคน

โฆษกกรมราชทัณฑ์ระบุทิ้งท้ายว่า จนถึงขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ของพรรคประชาชน ได้ทำการประสานเพื่อขอเข้าเยี่ยม หรือสอบถามความเป็นอยู่ของนายรัชต์พงศ์แต่อย่างใด

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

