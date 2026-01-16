ผู้สมัคร สส.ระยอง พรรคส้มพ้อ ป้ายโดนทำลายทุกวัน 180 ป้ายหายหมด
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ผู้สมัคร สส.ระยอง พรรคส้มพ้อ ป้ายหาเสียง โดนทำลายทุกวัน 180 ป้ายหายหมด วอนใครมีหลักฐานส่งมาให้ที
นาย ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ผู้สมัคร สส. ระยองเขต 4 ของพรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตัดพ้อระบุว่า “โดนทุกวันครับ บางทีก็หาย บางทีก็โดนทำลาย โดนโยนทิ้ง ระยองเขตสี่รอบที่แล้วไม่โดนขนาดนี้ ถนนใหญ่ถนนรอง แต่ละป้ายราคาไม่ได้ถูก ติดยาก จนชาวบ้านเริ่มถามว่าไม่ติดป้ายเหรอทำไม่ไม่เห็นเลย
ผมก็ตอบชาวบ้านไปว่า ผมติดครับ และเป็นคนแรกๆที่ติด รอบนี้ติดไปราวๆ 180 ป้ายแล้ว แต่หายหมด เจอบ้างไม่เจอบ้าง การทำลายป้ายหาเสียงผิดกฎหมายนะครับ ถ้าใครมีหลักฐานรบกวนส่งมาให้ทีนะครับ”
ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรม เคยออกมาเตือนว่า ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายด้วยตนเอง หากผู้ใดมีพฤติกรรมการทำลายป้ายหาเสียง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มีโทษในอัตราเดียวกัน
หากพบเห็น “ป้ายหาเสียง” ที่ติดตั้งในลักษณะเป็นการกีดขวางทางเท้า หรือติดตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายหาเสียงด้วยตนเอง เพราะอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กรุณาแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ท้องที่ ผ่านทางสายด่วน โทร. 1444 หรือในเขต กทม. ผ่านสายด่วน กรุงเทพมหานคร 1555
