สมาชิกพลังประชารัฐ นัดรวมตัว เรียกร้อง “บิ๊กป้อม” คัมแบ็คหัวหน้าพรรค
สมาชิกพลังประชารัฐ 100 คน นัดรวมตัว เรียกร้อง ให้ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร กลับมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค หลังจากที่ลาออกไปเพราะปัญหาสุขภาพ
จากกรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน แกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา จากปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้ นางตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จะขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค แทนนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานมาว่า ในวันนี้ (16 ม.ค. 69) ผู้สมัคร สส.พลังประชารัฐ กว่า 100 คน นัดรวม ที่ทำการพรรคแห่งใหม่ ถนน ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ กทม. ในเวลา 10.00 น.
เพื่อเรียกร้องขอให้ ลุงป้อม พล.อ.ประวิตร กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ไม่สามารถบริหารพรรคได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดสาเหตุ “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรค พปชร. เชื่อไม่กระทบเลือกตั้ง
- “ประวิตร” บอกอายุ 80 พอแล้ว ท่ามกลางกระแสถอนตัวแคนดิเดตนายกฯ
- ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: