จีนเทาบุกรื้อลวดหนามหีบเพลงของไทย ทหารไทยขยับไปไว้หลังร้านแทน
จีนเทาบุกรื้อลวดหนามหีบเพลงของไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทมอดา ก่อนปักธงชาติไทย ด้านนาวิกโยธินยอมขยับไปไว้หลังร้านแทน ยืนยันไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ปรากฎภาพกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวจีน เข้าไปในพื้นที่บ้านทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา เข้ารื้อลวดหนามหีบเพลงของไทย ที่กั้นหน้าร้านค้าหลายแห่ง ก่อนนำธงชาติจีนมาปักไว้บริเวณหน้าร้าน เพื่อแสดงอาณาเขต โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฐานทหารไทยที่ประจำการบริเวณกาสิโนทมอดาประมาณ 2-3 กิโลเมตร
จากการสอบถาม น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ระบุว่าเป็นเรื่องจริงที่มีชาวจีนเข้ามารื้อลวดหนามออกไป และลวดหนามหีบเพลงที่ล้อมหน้าร้านค้าชาวจีนนั้น เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการทางทหาร
ซึ่งได้นำลวดหนามกั้นพื้นที่มากกว่านี้ ต่อมาชาวจีนได้ลากลวดหนามกั้นไว้หน้าร้านชาวจีนเอง เนื่องจากเกรงว่าจะมีชาวกัมพูชาเข้ามาขโมยสิ่งของภายในร้านไป ซึ่งบริเวณนี้มีร้านค้าชาวจีนจำนวนมากที่เปิดร้านขายของ
หลังเกิดเหตุได้ส่งทหารที่อยู่ใกล้เคียงเข้าติดตามสถาการณ์ทันที ซึ่งชาวจีนขอร้องให้ทหารนำลวดหนามหีบเพลงออกจากพื้นที่ แต่ทหารไม่ยอม และได้มีการเจรจาจนได้ขอข้อยุติว่า จะนำลวดหนามหีบเพลงขยับแนวกั้นพื้นที่บริเวณด้านหลังร้านชาวจีนแทน แต่ทหารยังคงเฝ้ารักษาพื้นที่ต่อไป ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงในเวลาอันสั้น โดยที่ไม่มีใครได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
