ข่าวการเมือง
ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ
พล.อ.ประวิตร ประกาศลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตรีนุช ขึ้นเป็นรักษาการ ท่ามกลางกระแสว่าบิ๊กป้อมจะวางมือจากวงการการเมือง
นายไพบูลย์ นิติตะวัน แกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา และได้แต่งตั้งให้ นางตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร เคยกล่าวว่า อายุ 80 ปี พอแล้ว ขณะเปิดให้คนสนิทเข้าอวยพรปีใหม่ ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ท่ามกลางกระแสการเมืองก่อนเลือกตั้งปี 69 ว่าจะวางมือและถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ
หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจน สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ประวิตร” บอกอายุ 80 พอแล้ว ท่ามกลางกระแสถอนตัวแคนดิเดตนายกฯ
- “ประวิตร” ขอบคุณทหาร ช่วยปกป้องอธิปไตย ขอให้เฝ้าระวังใกล้ชิด
- ประวัติ “ตรีนุช เทียนทอง” แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69
