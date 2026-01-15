ข่าวต่างประเทศ

นักวิจัยพบ “โบท็อกซ์”อาจช่วยรักษาพิษงูได้ ยับยั้งการอักเสบ-เนื้อเยื่อตาย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 16:20 น.
53

นวัตกรรมใหม่ในวงการแพทย์ เมื่อนักวิจัยพบว่า “โบท็อกซ์” อาจช่วยรักษาแผลจากงูกัดได้ เบื้องต้นพบว่าลดการอักเสบ-ป้องกันเนื้อตายได้

การเผชิญหน้ากับพิษงูด้วยสารพิษอื่นอาจฟังดูแปลก แต่รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Toxicon เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ชี้ให้เห็นว่าสารสื่อประสาทที่รุนแรงอย่างโบท็อกซ์สามารถสยบผลกระทบร้ายแรงของพิษงูที่ทำลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อได้

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากงูกัดมากกว่า 100,000 ราย และอีกหลายล้านคนต้องกลายเป็นคนพิการถาวรหรือต้องตัดแขนขาเนื่องจากอาการบวม การอักเสบอย่างรุนแรง และเนื้อเยื่อตายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะมีเซรุ่มแก้พิษงูแต่ก็มักจะแก้ได้เฉพาะพิษที่ไหลเวียนในกระแสเลือด แต่ไม่สามารถยับยั้งการทำลายเนื้อเยื่อในบริเวณที่ถูกกัดได้

ผิน หลาน นักพิษวิทยาทางการแพทย์จากโรงพยาบาล Lishui Central ในจีน พร้อมทีมวิจัย ได้ทำการทดลองใช้พิษของ งูกะปะจีน (Chinese moccasin) ซึ่งเป็นงูที่มีพิษทำลายกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยทดลองในกระต่าย 22 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ได้รับพิษอย่างเดียว: กล้ามเนื้อขาบวมขึ้นกว่า 30% และมีการตายของเนื้อเยื่อเป็นจำนวนมาก
  • กลุ่มที่ได้รับพิษร่วมกับโบท็อกซ์: แทบไม่มีอาการบวมและเนื้อเยื่อตายลดลงอย่างเห็นได้ชัด
  • กลุ่มควบคุม: ได้รับน้ำเกลือเพื่อใช้เปรียบเทียบ

ทีมวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า โบท็อกซ์เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของแมคโครฟาจ (Macrophages) หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดกลืนกิน โดยโบท็อกซ์ช่วยลดจำนวนเซลล์กลุ่ม M1 ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการอักเสบเพื่อต่อสู้กับพิษ (ซึ่งหากมีมากเกินไปจะทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง)

นอกจากนี้ โบท็อกซ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดเซลล์กลุ่ม M2 ซึ่งทำหน้าที่หลักในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหาย โดยนักวิจัยเชื่อว่าโบท็อกซ์ไป “ปิดสวิตช์” โหมดการอักเสบของเซลล์ภูมิคุ้มกัน และผลักดันให้เข้าสู่โหมดต้านการอักเสบแทน

แม้ผู้เชี่ยวชาญจะระบุว่ายังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกมากก่อนจะเริ่มทดลองในมนุษย์ แต่การค้นพบนี้ถือเป็นความหวังใหม่ เนื่องจากเซรุ่มแบบดั้งเดิมมักทำงานได้ไม่ครอบคลุมงูทุกสายพันธุ์และมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงยาในบางพื้นที่ ในอนาคตเราอาจได้เห็น “โบท็อกซ์” ทำงานร่วมกับ “เซรุ่ม” เพื่อรักษาชีวิตและอวัยวะของผู้ป่วยถูกงูกัด

อ้างอิง : www.sciencenews.org

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เคสสยอง สาวหวิดดับคาเครื่อง MRI ใส่ &quot;ปลั๊กเสียบก้น&quot; ดูดทะลุอวัยวะถึงอก ข่าวต่างประเทศ

เคสสยอง สาวหวิดดับคาเครื่อง MRI ใส่ “ปลั๊กเสียบก้น” ดูดทะลุอวัยวะถึงอก

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักวิจัยพบ “โบท็อกซ์”อาจช่วยรักษาพิษงูได้ ยับยั้งการอักเสบ-เนื้อเยื่อตาย

40 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตจีนเศร้า “จางชุน” เทพธิดารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เช็กพรรค-เบอร์ ปักหมุดวันเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 17 มกราคม 2569 เลขเด็ด

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ดใบเต็ม งวดหวยวันครู 17/1/69 ลุ้นเข้าตรงรางวัลเลขท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปอร์ และ ยิหวา ควงคู่เข้าพิธีทำบุญแบบล้านนา ณ เชียงใหม่ บันเทิง

ยิหวา ปรียากานต์-เปอร์ เข้าพิธีล้านนาที่บ้านเกิด เสริมมงคลชีวิต งดงามดั่งภาพวาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ตรัง เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 4 เขต : เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! อนุทิน สั่งยกเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” 2 โครงการ ‘เครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2’ พร้อมขึ้นบัญชีดำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโม่ พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 15 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 17 มกราคม 2569 Line News

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ด งวด 17/1/69 จัดให้ชุดใหญ่ แนวทางนำโชค คอหวยจดเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สุดจะทน “จ๋าย ไททศมิตร” ตั้งคำถาม ‘ถ้าพระราม 2 สร้างเสร็จ ใครกล้าขึ้นบ้าง?’ หลังเหตุเครนถล่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์อัดคลิปขอโทษคนไทย ปมเหยียดภาษาอังกฤษ ข่าวต่างประเทศ

สาวฟิลิปปินส์ แซะภาษาอังกฤษคนไทย ทัวร์ลงยับ ยอมขอโทษ ไม่มีเจตนาเหยียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กระบี่ เบอร์พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก ข่าวการเมือง

สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม. บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน วิเชียร ชัยสถาพร สว.คนดัง ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี มีลักษณะต้องห้าม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ 17 ผู้สมัคร สส. แพร่ 3 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แพร่ ครบทุกเขต 17 คน เบอร์เลือกตั้ง 69 แนะวิธีเช็กสิทธิออนไลน์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก ข่าว

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต ข่าว

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ “ทักษิณ” เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 16:20 น.
53
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตจีนเศร้า “จางชุน” เทพธิดารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เช็กพรรค-เบอร์ ปักหมุดวันเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 17 มกราคม 2569

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ดใบเต็ม งวดหวยวันครู 17/1/69 ลุ้นเข้าตรงรางวัลเลขท้าย

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button