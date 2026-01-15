นักวิจัยพบ “โบท็อกซ์”อาจช่วยรักษาพิษงูได้ ยับยั้งการอักเสบ-เนื้อเยื่อตาย
นวัตกรรมใหม่ในวงการแพทย์ เมื่อนักวิจัยพบว่า “โบท็อกซ์” อาจช่วยรักษาแผลจากงูกัดได้ เบื้องต้นพบว่าลดการอักเสบ-ป้องกันเนื้อตายได้
การเผชิญหน้ากับพิษงูด้วยสารพิษอื่นอาจฟังดูแปลก แต่รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Toxicon เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ชี้ให้เห็นว่าสารสื่อประสาทที่รุนแรงอย่างโบท็อกซ์สามารถสยบผลกระทบร้ายแรงของพิษงูที่ทำลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อได้
ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากงูกัดมากกว่า 100,000 ราย และอีกหลายล้านคนต้องกลายเป็นคนพิการถาวรหรือต้องตัดแขนขาเนื่องจากอาการบวม การอักเสบอย่างรุนแรง และเนื้อเยื่อตายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะมีเซรุ่มแก้พิษงูแต่ก็มักจะแก้ได้เฉพาะพิษที่ไหลเวียนในกระแสเลือด แต่ไม่สามารถยับยั้งการทำลายเนื้อเยื่อในบริเวณที่ถูกกัดได้
ผิน หลาน นักพิษวิทยาทางการแพทย์จากโรงพยาบาล Lishui Central ในจีน พร้อมทีมวิจัย ได้ทำการทดลองใช้พิษของ งูกะปะจีน (Chinese moccasin) ซึ่งเป็นงูที่มีพิษทำลายกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยทดลองในกระต่าย 22 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มที่ได้รับพิษอย่างเดียว: กล้ามเนื้อขาบวมขึ้นกว่า 30% และมีการตายของเนื้อเยื่อเป็นจำนวนมาก
- กลุ่มที่ได้รับพิษร่วมกับโบท็อกซ์: แทบไม่มีอาการบวมและเนื้อเยื่อตายลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- กลุ่มควบคุม: ได้รับน้ำเกลือเพื่อใช้เปรียบเทียบ
ทีมวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า โบท็อกซ์เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของแมคโครฟาจ (Macrophages) หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดกลืนกิน โดยโบท็อกซ์ช่วยลดจำนวนเซลล์กลุ่ม M1 ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการอักเสบเพื่อต่อสู้กับพิษ (ซึ่งหากมีมากเกินไปจะทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง)
นอกจากนี้ โบท็อกซ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดเซลล์กลุ่ม M2 ซึ่งทำหน้าที่หลักในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหาย โดยนักวิจัยเชื่อว่าโบท็อกซ์ไป “ปิดสวิตช์” โหมดการอักเสบของเซลล์ภูมิคุ้มกัน และผลักดันให้เข้าสู่โหมดต้านการอักเสบแทน
แม้ผู้เชี่ยวชาญจะระบุว่ายังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกมากก่อนจะเริ่มทดลองในมนุษย์ แต่การค้นพบนี้ถือเป็นความหวังใหม่ เนื่องจากเซรุ่มแบบดั้งเดิมมักทำงานได้ไม่ครอบคลุมงูทุกสายพันธุ์และมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงยาในบางพื้นที่ ในอนาคตเราอาจได้เห็น “โบท็อกซ์” ทำงานร่วมกับ “เซรุ่ม” เพื่อรักษาชีวิตและอวัยวะของผู้ป่วยถูกงูกัด
อ้างอิง : www.sciencenews.org
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น
- อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน
- ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” เตือนไม่มีเงินจ่าย ถ้า รบ. แพ้คดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: