อายไหม! สื่อนอกตีข่าว เครนทับรถไฟ ดับ 32 ศพ แฉ มาตรฐานห่วย กฎหมายหย่อนยาน
สื่อนอกตีข่าวทั่วโลก โศกนาฏกรรมรถไฟสีคิ้ว เครนยักษ์ถล่มทับขบวนรถโดยสาร ดับสลดอย่างน้อย 32 ศพ “อนุทิน” เดือดจ่อขึ้นบัญชีดำบริษัทก่อสร้าง
สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนัก รวมถึง The Guardian และ AFP พร้อมใจกันรายงานข่าวโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประเทศไทย กรณีเครนก่อสร้างจากโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มลงมาทับขบวนรถไฟโดยสารที่กำลังสัญจร มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บจำนวนมาก สะท้อนปัญหามาตรฐานความปลอดภัยในไซต์ก่อสร้างของไทยสู่สายตาชาวโลก
รายงานระบุว่า จุดเกิดเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ขณะที่รถไฟโดยสารมุ่งหน้าจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เครนขนาดใหญ่จากไซต์ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ภายใต้ความร่วมมือกับจีน) ได้พังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟอย่างจัง ทำให้ขบวนรถตกรางและเกิดเพลิงลุกไหม้
นายมิตร อินทร์ปัญญา วัย 54 ปี ชาวบ้าน เล่านาทีชีวิตกับสื่อต่างชาติว่า “ช่วง 9 โมงเช้า ผมได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนมีอะไรถล่มลงมาจากด้านบน ตามมาด้วยเสียงระเบิด 2 ครั้ง เมื่อวิ่งไปดู ก็พบเครนยักษ์นั่งทับอยู่บนขบวนรถไฟ โลหะจากตัวเครนกระแทกเข้ากลางตู้โดยสารตู้ที่ 2 จนขาดออกเป็นสองท่อน”
กระทรวงสาธารณสุขของไทยยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตเบื้องต้นอย่างน้อย 32 ราย และมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 64 ราย โดย 7 รายมีอาการสาหัส
ด้าน พ.ต.อ. ธัชพล ชินวงศ์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรในพื้นที่ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการกู้ภัยต้องหยุดชะงักชั่วคราว เนื่องจากพบการ รั่วไหลของสารเคมีในที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทีมกู้ภัยและผู้รอดชีวิตhttps://www.theguardian.com/world/2026/jan/14/thailand-train-crane-accident-deaths
สื่อต่างชาติจับตามองท่าทีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีขึงขังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ว่า “เหตุทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก และผมได้รับรายงานว่าเป็นบริษัทเดิม (ที่เคยเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้) ถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้กฎหมายเพื่อขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) บริษัทก่อสร้างที่ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า”
ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ข้อมูลว่าบนขบวนรถมีผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รวม 195 ชีวิต และขณะนี้กำลังเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต
สื่อโลกชี้ “มาตรฐานความปลอดภัยไทย” น่าห่วง
รายงานข่าวทิ้งท้ายด้วยการวิเคราะห์ถึงสภาพระบบขนส่งทางรางของไทยที่มีระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร แต่มีสภาพทรุดโทรม จนคนหันไปใช้รถยนต์แทน รวมถึงชี้ให้เห็นว่าอุบัติเหตุในไซต์ก่อสร้างอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย ซึ่งมักเกิดจากการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่หย่อนยาน จนนำมาสู่การสูญเสียชีวิตในที่สุด
