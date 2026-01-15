ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” เตือนไม่มีเงินจ่าย ถ้า รบ. แพ้คดี
ศาลสูงสุดสหรัฐฯ เลื่อนยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” ผิดกฎหมายหรือไม่ ด้านผู้นำสหรัฐฯเคยเตือน ถ้าแพ้คดี รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายหลายล้านล้านดอล
เมื่อวันที่ 15 มกราคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ยังไม่มีพิพากษาเกี่ยวกับนโยบายกำแพงภาษีของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าผิดกฎหมายหรือไม่ โดยยังไม่มีกำหนดว่าจะพิพากษาเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวของนายทรัมป์อีกทีเมื่อใด แต่อย่างน้อยการพิจารณาครั้งหน้าต้องเลื่อนไปอีก 1 สัปดาห์
ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯเคยออกมาขู่ว่า หากรัฐบาลแพ้คดีนโยบายภาษีทรัมป์จะส่งผลเสียใหญ่อย่างมหาศาลต่อสหรัฐอเมริกา เนื่องจากไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายคืนแก่ประเทศและบริษัทต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ เพราะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนอาจมากถึงหลักหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับนโยบายภาษีทรัมป์นั้นเป็นนโยบายเรือธงของนายทรัมป์ หลังเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 และสร้างความปั่นป่วนกับเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐฯ เคยตั้งภาษีกับไทย ร้อยละ 36 แต่เจรจาต่อรองทำให้ตัวเลขดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 19
