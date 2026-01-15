ข่าวดาราบันเทิง

ชาวเน็ตจีนเศร้า “จางชุน” เทพธิดารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 16:56 น.
51

ทำเอาชาวเน็ตแดนมังกรเศร้า เมื่อมีการยืนยันแล้วว่า จางชุน เจ้าของฉายา “เทพธิดารองเท้าผ้าใบ” เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี หลังเผชิญมรสุมชีวิตสุดหนักหนา

ข่าวการเสียชีวิตของ จางชุน (Zhang Chun) หรือเจ้าของฉายาที่แฟนคลับเรียกว่า “โข่วจื่อเจี่ย” กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จีน หลังจากมีรายงานว่าเธอเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดครอบครัวได้ออกมายืนยันข่าวร้ายและเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจศพแล้วที่นครเซี่ยงไฮ้

สื่อท้องถิ่น Sichuan Observation รายงานว่าครอบครัวของจางชุนยืนยันการเสียชีวิตต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการแชร์ภาพแชทที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนสนิทกับแม่ของจางชุน โดยคุณแม่ระบุในแชทว่าลูกสาวเสียชีวิตกะทันหัน พร้อมกับบอกว่า จางชุนเป็นคนชอบนอนดึกและพักผ่อนน้อย ประกอบกับมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจไม่ค่อยดีอยู่เดิม ทำให้ร่างกายรับไม่ไหว

จางชุนถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน และมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจก่อนจะเผชิญกับวิกฤตชีวิต เธอเริ่มโด่งดังในปี 2018 จากการแชร์ไอเดียการแต่งตัวคู่กับรองเท้าผ้าใบในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา จนได้รับฉายาว่า “เทพธิดารองเท้าผ้าใบ” ก่อนที่เธอจะเข้าร่วมรายการแรปชื่อดัง Rap What I Hear และปล่อยผลงานเพลงหลายซิงเกิลจนได้รับความนิยมอย่างสูง

ต่อมาเธอเปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแต่กลับประสบภาวะขาดทุนจนล้มละลายและเป็นหนี้จำนวนมาก ส่งผลให้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ในปี 2024 เธอประกาศผันตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ จนถูกชาวเน็ตบางส่วนรุมโจมตีอย่างหนัก นอกจากนี้เธอยังเคยไลฟ์สดเผยว่าตัวเองติดเชื้อซิฟิลิสจนมีปัญหาทางผิวหนังอย่างรุนแรงในปี 2025 ที่ผ่านมา

แม้ครอบครัวจะยืนยันข่าวการจากโลกนี้ไปของจางชุน แต่ชาวเน็ตบางส่วนยังตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการ “แกล้งตาย” เพื่อหนีหนี้หรือไม่ เนื่องจากบัญชีโซเชียลของเธอยังมีการเคลื่อนไหวบางอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อนสนิทของจางชุนต่างพากันออกมาโพสต์ไว้อาลัยและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง พร้อมเรียกร้องให้หยุดนำการตายของเธอมาล้อเลียนหรือสร้างกระแสในเชิงลบ

อ้างอิง : star.ettoday.net

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ชาวเน็ตจีนเศร้า “จางชุน” เทพธิดารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี

14 วินาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เช็กพรรค-เบอร์ ปักหมุดวันเลือกตั้ง 2569

30 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 17 มกราคม 2569 เลขเด็ด

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ดใบเต็ม งวดหวยวันครู 17/1/69 ลุ้นเข้าตรงรางวัลเลขท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปอร์ และ ยิหวา ควงคู่เข้าพิธีทำบุญแบบล้านนา ณ เชียงใหม่ บันเทิง

ยิหวา ปรียากานต์-เปอร์ เข้าพิธีล้านนาที่บ้านเกิด เสริมมงคลชีวิต งดงามดั่งภาพวาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ตรัง เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 4 เขต : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! อนุทิน สั่งยกเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” 2 โครงการ ‘เครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2’ พร้อมขึ้นบัญชีดำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโม่ พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 15 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 17 มกราคม 2569 Line News

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ด งวด 17/1/69 จัดให้ชุดใหญ่ แนวทางนำโชค คอหวยจดเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สุดจะทน “จ๋าย ไททศมิตร” ตั้งคำถาม ‘ถ้าพระราม 2 สร้างเสร็จ ใครกล้าขึ้นบ้าง?’ หลังเหตุเครนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์อัดคลิปขอโทษคนไทย ปมเหยียดภาษาอังกฤษ ข่าวต่างประเทศ

สาวฟิลิปปินส์ แซะภาษาอังกฤษคนไทย ทัวร์ลงยับ ยอมขอโทษ ไม่มีเจตนาเหยียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กระบี่ เบอร์พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก ข่าวการเมือง

สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม. บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน วิเชียร ชัยสถาพร สว.คนดัง ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี มีลักษณะต้องห้าม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ 17 ผู้สมัคร สส. แพร่ 3 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แพร่ ครบทุกเขต 17 คน เบอร์เลือกตั้ง 69 แนะวิธีเช็กสิทธิออนไลน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก ข่าว

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต ข่าว

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ “ทักษิณ” เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ ข่าว

สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.คมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเครนก่อสร้างถล่ม 2 วันติด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 16:56 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เช็กพรรค-เบอร์ ปักหมุดวันเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 17 มกราคม 2569

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ดใบเต็ม งวดหวยวันครู 17/1/69 ลุ้นเข้าตรงรางวัลเลขท้าย

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ตรัง เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 4 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button