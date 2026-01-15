ชาวเน็ตจีนเศร้า “จางชุน” เทพธิดารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี

ทำเอาชาวเน็ตแดนมังกรเศร้า เมื่อมีการยืนยันแล้วว่า จางชุน เจ้าของฉายา “เทพธิดารองเท้าผ้าใบ” เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี หลังเผชิญมรสุมชีวิตสุดหนักหนา
ข่าวการเสียชีวิตของ จางชุน (Zhang Chun) หรือเจ้าของฉายาที่แฟนคลับเรียกว่า “โข่วจื่อเจี่ย” กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จีน หลังจากมีรายงานว่าเธอเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดครอบครัวได้ออกมายืนยันข่าวร้ายและเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจศพแล้วที่นครเซี่ยงไฮ้
สื่อท้องถิ่น Sichuan Observation รายงานว่าครอบครัวของจางชุนยืนยันการเสียชีวิตต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการแชร์ภาพแชทที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนสนิทกับแม่ของจางชุน โดยคุณแม่ระบุในแชทว่าลูกสาวเสียชีวิตกะทันหัน พร้อมกับบอกว่า จางชุนเป็นคนชอบนอนดึกและพักผ่อนน้อย ประกอบกับมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจไม่ค่อยดีอยู่เดิม ทำให้ร่างกายรับไม่ไหว
จางชุนถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน และมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจก่อนจะเผชิญกับวิกฤตชีวิต เธอเริ่มโด่งดังในปี 2018 จากการแชร์ไอเดียการแต่งตัวคู่กับรองเท้าผ้าใบในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา จนได้รับฉายาว่า “เทพธิดารองเท้าผ้าใบ” ก่อนที่เธอจะเข้าร่วมรายการแรปชื่อดัง Rap What I Hear และปล่อยผลงานเพลงหลายซิงเกิลจนได้รับความนิยมอย่างสูง
ต่อมาเธอเปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแต่กลับประสบภาวะขาดทุนจนล้มละลายและเป็นหนี้จำนวนมาก ส่งผลให้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ในปี 2024 เธอประกาศผันตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ จนถูกชาวเน็ตบางส่วนรุมโจมตีอย่างหนัก นอกจากนี้เธอยังเคยไลฟ์สดเผยว่าตัวเองติดเชื้อซิฟิลิสจนมีปัญหาทางผิวหนังอย่างรุนแรงในปี 2025 ที่ผ่านมา
แม้ครอบครัวจะยืนยันข่าวการจากโลกนี้ไปของจางชุน แต่ชาวเน็ตบางส่วนยังตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการ “แกล้งตาย” เพื่อหนีหนี้หรือไม่ เนื่องจากบัญชีโซเชียลของเธอยังมีการเคลื่อนไหวบางอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อนสนิทของจางชุนต่างพากันออกมาโพสต์ไว้อาลัยและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง พร้อมเรียกร้องให้หยุดนำการตายของเธอมาล้อเลียนหรือสร้างกระแสในเชิงลบ
