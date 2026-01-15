ข่าวต่างประเทศ

เคสสยอง สาวหวิดดับคาเครื่อง MRI ใส่ “ปลั๊กเสียบก้น” ดูดทะลุอวัยวะถึงอก

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 21:40 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 14:53 น.
เคสสยอง สาวหวิดดับคาเครื่อง MRI ใส่ "ปลั๊กเสียบก้น" ดูดทะลุอวัยวะถึงอก

กรณีศึกษาทางการแพทย์ รายงานจากสหรัฐอเมริกาเปิดเผยอุบัติเหตุร้ายแรงในห้องตรวจ MRI หญิงสาววัย 22 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในร่างกาย เนื่องจากไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีอุปกรณ์ทางเพศฝังอยู่ในตัว ส่งผลให้ถูกแรงแม่เหล็กมหาศาลดูดg-เข้าเครื่อง MRI ทะลุอวัยวะภายใน

รายงานระบุว่า ผู้ป่วยรายนี้ได้สอดใส่อุปกรณ์ทางเพศ (Butt plug ปลั๊กเสียบก้น) ไว้ในทวารหนักก่อนเข้ารับการตรวจ เธอเข้าใจผิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นทำจากซิลิโคน 100% จึงไม่ได้แจ้งข้อมูลนี้แก่เจ้าหน้าที่คัดกรอง แต่ในความเป็นจริง ภายในของเล่นชิ้นนั้นมี แกนโลหะ ฝังอยู่เพื่อคงรูป

ทันทีที่เครื่อง MRI เริ่มทำงาน สนามแม่เหล็กกำลังสูงได้ทำปฏิกิริยากับแกนโลหะทันที แรงดูดมหาศาลได้กระชากอุปกรณ์ดังกล่าวจากบริเวณทวารหนัก เคลื่อนที่ผ่านภายในร่างกายขึ้นไปอย่างรุนแรง จนทะลุเข้าไปถึงบริเวณช่องอก สร้างความเสียหายให้อวัยวะภายในหลายจุด

หลังเสร็จสิ้นการสแกน ขณะเจ้าหน้าที่กำลังเลื่อนเตียงออกมา ผู้ป่วยได้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน มีอาการคลื่นไส้ เกือบหมดสติ แพทย์จึงรีบนำตัวส่งรักษาช่วยชีวิตได้ทันท่วงที แต่ยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัส

เครื่อง MRI เปรียบเสมือน “แม่เหล็กยักษ์” ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า ผู้ป่วยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโลหะทุกชนิดในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเหล็กดามกระดูก, รอยสักบางประเภท, หรือแม้แต่อุปกรณ์ทางเพศ แม้จะเป็นเรื่องน่าอาย แต่การปกปิดข้อมูลอาจหมายถึงชีวิต

ทั้งนี้ อุบัติเหตุจาก MRI ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีปืนลั่นใส่ตัวเองเพราะพกเข้าห้องตรวจ หรือกรณีชายวัย 61 ปี เสียชีวิตเพราะสวมสร้อยคอโลหะน้ำหนักมากเข้าไปในห้องจนถูกเครื่องดูดอัดติดกับตัวเครื่องมาแล้ว

