รมว.คมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเครนก่อสร้างถล่ม 2 วันติด
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเกิดเหตุเครนก่อนสร้างถล่มติดต่อกัน 2 วัน
วันนี้ (15 มกราคม) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ถึงกรณีเครนถล่มทับรถยนต์บนถนนพระราม 2 เมื่อเช้าที่ผ่านมา โดยเบื้อต้นระบุว่าโครงการนี้หยุดการปฏิบัติการชั่วคราว ไม่แน่ใจว่าหยุดปฏิบัติการจริงหรือไม่ หากหยุดจริงแล้วทำไมถึงเหตุนี้ขึ้น ต้องหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอุบัติเหตุ หรือเพราะเหตุอื่น เพราะบังเอิญว่าเหตุที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดจากผู้รับเหมารายเดิมๆ
รมว.คมนาคม บอกว่าต่อว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างบริเวณนี้คือ “อิตาเลียนไทย” เหมือนเดิม ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท ไม่รู้ว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ และได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงในเบื้องต้นแล้ว ต้องประกาศให้มีการหยุดการก่อสร้างทางยกระดับทั้งหมดทั่วประเทศ ทุกบริษัท เพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัย แต่ตอนนี้ขอลงพื้นที่ก่อน
เมื่อเช้านี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3-4 ชุด เพื่อทบทวนสิ่งต่างๆ แล้วท่านปลัดกระทรวงจะประกาศขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แม้จะเกิดความเสียหายแต่ต้องทำ และต้องเชิญผู้รับเหมามาพูดคุยกัน และพร้อมตรวจสอบเช็กลิสต์ใหม่ทั้งหมด
ต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผู้สูญเสีย เหตุการณ์เกิดซ้ำบ่อยๆ นี้ กระทบความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อกระทรวงคมนาคม และกระทบขวัญกำลังใจแน่นอน รวมทั้งตัวผมเอง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในลักษณะอย่างนี้ และทางกระทรวงต้องกลับมาทบทวนตัวเองทั้งหมด
และเมื่อถูกถามว่ามีจุดไหนที่สงสัย นาพิพัฒน์ ได้กล่าวว่า ไม่กล้าสงสัยจนกว่าจะมีข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดออกมาว่าเกิดขึ้นจากบริษัทผู้รับเหมา จากเจ้าหน้าที่ หรือเหตุอะไร ไม่สามารถตอบได้ หรือไประบุว่าเกิดเรื่องอะไรชึ้นกันแน่ แต่ความรับผิดชอบเบื้องต้นนั้นเป็นความรับผิดชอบของตนและกระทรวงคมนาคม
