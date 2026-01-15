ข่าวดาราบันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 11:59 น.
59
ริชชี่ อรเณศ เปิดใจครั้งแรก หลังเลิก ก็อต อิทธิพัทธ์ ลั่น “แม้รักจบแต่ได้ตัวตนเดิมกลับมา” ปลอบใจแฟนคลับ เราจะจับมือเข้มแข็งไปด้วยกัน

ผ่านมากว่า 2 เดือนแล้วหลังจากที่ ริชชี่ อรเณศ นางเอกสาวคนดัง ได้เลิกรากับ ก็อต อิทธิพัทธ์ ซึ่งเจ้าตัวและอดีตแฟนหนุ่มต่างก็เงียบหายไปเลย จนแฟนคลับต่างพากันเป็นห่วงสภาพจิตใจ ล่าสุด ริชชี่ อรเณศ ปรากฎตัวออกสื่ออีกครั้ง โดยเธอได้ขึ้นไลฟ์ในช่องติ๊กต็อก พร้อมเปิดใจพูดถึงการเลิกรากับ ก็อต อิทธิพัทธ์ เป็นครั้งแรก ระบุว่า

“หนูเป็นนักกีฬา เข้มแข็งได้เพราะเรามีครอบครัว มีพี่สาวทุกคนที่เขาเสริมให้เรามีความรัก ที่เรารู้สึกว่าทำให้เราเข้มแข็ง และมันไม่ใช่ความสามารถของหนูแบบ 100%

หนูอยากขอบคุณทุกคนรอบตัว พี่ ๆ และที่สำคัญคือขอบคุณพระเจ้าที่มอบกำลังใจให้หนูมากมายขนาดนี้ หนูไม่ได้เป็นคนรู้สึกโหยหาความรักจากที่ไหน เพราะหนูได้รับความรักที่เพียงพอและดีที่สุดจากครอบครัวมาเสมอ หนูไม่รู้สึกขาด หนูมีความรักเยอะมากพอที่จะมอบให้ทุกคน

แม้ว่าในวันหนึ่งความรักจะจบลง แต่หนูก็ได้กลับมาสู่ตัวตนเดิมของตัวเอง และกลายเป็นว่าหนูได้รับความรักที่มากขึ้นกว่าเดิมอีก เพราะทุกคนต่างช่วยช้อนหนูขึ้นมาด้วยความรักที่แท้จริงและจริงใจจนทำให้หนูมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมาก

และในฐานะที่หนูเป็นคริสเตียน หนูเชื่อมั่นว่าความรักของพระเจ้าคือความรักที่มั่นคง เที่ยงแท้ และถาวรที่สุด ซึ่งตอนนี้หนูมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยอยู่ในความรักนั้นแล้ว ต่อจากนี้ไปหนูจะได้ใช้เวลากับพี่ ๆ และพี่สาวของหนูให้มากขึ้น ซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี เพราะตอนนี้ทุกคนต่างทักหาและอยากเข้ามาโอบกอดหนูเหมือนที่เคยเป็นมา

หนูอยากบอกทุกคนว่า ไม่อยากให้ใครต้องเศร้าหรือทุกข์ใจเพราะเรื่องของหนูเลย หนูอยากเป็นความสุขให้ทุกคน และอยากให้ทุกคนได้รับความรักและความสุขจากหนูเช่นกัน เราจะจับมือและเข้มแข็งไปด้วยกัน ขอบคุณสำหรับทุกหัวใจและกำลังใจที่มอบให้หนู”

ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ 14 พ.ย. 68 ฝ่ายชายได้ออกมาขอโทษและยอมรับผิดต่อการกระทำของตัวเองที่ไม่ยอมโต ทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ทำให้กระทบความสัมพันธ์หลายรอบ จนถึงคราวที่ต้องตัดสินใจแยกทางกับอดีตแฟนสาวผ่านกลุ่มไลน์แฟนคลับ ก่อนที่ทั้ง ริชชี่ และ ก็อต จะเงียบหายไป ไม่มีใครออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติม ซึ่งในขณะนั้นหลาย ๆ คนต่างก็ตีความไปต่าง ๆ นานาถึงสาเหตุการเลิกราว่าเป็นเรื่องของมือที่ 3 หรือไม่

ต่อมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ก็อต อิทธิพัทธ์ ก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางบัญชี X ส่วนตัว โดยยืนยันว่าการเลิกรากับอดีตคนรัก ริชชี่ อรเณศ นั้นไม่มีเรื่องมือที่ 3 แต่อย่างใด และขอให้หยุดปั่นข่าวมั่ว “สวัสดีครับ ผมคิดว่า ผมต้องพูดอะไรสักหน่อย ก่อนที่เรื่องราวมั่วๆ มันจะทำให้ชีวิตผมวุ่นวายไปกว่านี้นะครับ ประเด็นที่เลิกกันไม่มีเรื่องมือที่ 3 นะครับ เป็นเรื่องส่วนตัวอื่นๆ ครับ ผมไม่แน่ใจว่าไปเอาเรื่องราวพวกนี้มาจากไหนกันแต่รบกวนหยุดเถอะครับ”

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

