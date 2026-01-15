อ.ตฤณห์ ขอพูดตรงๆ เครนถล่ม 2 วันติด ชาวเน็ตเห็นด้วย แห่กดไลก์เป็นหมื่น
อ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา โพสต์ถามถึงความปลอดภัย หลังเกิดเหตุเครนถล่มต่อเนื่อง 2 วันติด ลั่น “ประเทศนี้ขับรถอยู่ดี ๆ ก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่” ชาวเน็ตเห็นด้วย แห่กดไลก์เป็นหมื่น
หลังเกิดเหตุ เครนถล่มทับขบวนรถไฟที่สีคิ้ว เมื่อช่วงสายวานนี้ (14 ม.ค. 69) จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว แต่ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอีก เพราะล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 09.38 น. เกิดเหตุเครนถล่มซ้ำเป็นครั้งที่ 2 โดยรอบนี้เกิดขึ้นบนถนนพระราม 2 เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย
ท่ามกลางข้อกังขาเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน ล่าสุด ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กถึง 2 อุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบุว่า
“เราจะอยู่ในประเทศที่ขับรถอยู่ดี ๆ ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ เดี๋ยวสะพานถล่ม ถนนทรุด ตึกถล่ม ทางด่วนตกทับหัว ไปแบบนี้อีกนานแค่ไหน”
อ้างอิงจาก : FB Aj. Trynh Phoraksa
